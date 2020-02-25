2020-02-25T14:49:07+03:00
Происшествия

В Москве прохожие отобрали у мужчины часы за полмиллиона рублей

Неизвестные забрали и iPhone XS жителя столицы
Иван РУНЕВ
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В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает нападавших.В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает нападавших.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Все случилось ранним утром 22 февраля на Мясницкой улице в Москве. Около 8 утра 39-летний Александр Г. стоял рядом с баром "Guru", когда к нему подошли трое мужчин.

Незнакомцы были настроены агрессивно, стали кричать на Александра и толкать его. Однако, дальше толчков дело не зашло - внезапно появившись, незнакомцы также внезапно и исчезли, оставив озадаченного произошедшим Александра одного. Только спустя пару минут мужчина обнаружил, что вместе с "новыми знакомыми" исчезли и его дорогие часы.

- В полицию обратился 39-летний Александр Г. Мужчина сообщил, что стал жертвой воров, которые подошли к нему на Мясницкой улице. После непродолжительного агрессивного общения, незнакомцы сели в автомобиль "Nissan Teana" и скрылись в неизвестном направлении. Опомнившись, Александр обнаружил, что с его руки пропали дорогостоящие часы фирмы "Montblanc" стоимостью 500 тысяч рублей, а также мобильный телефон iPhone XS, стоимостью 100 тысяч рублей, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает нападавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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