2020-02-26T13:07:53+03:00
Общество

Сдай пластиковую бутылку на переработку – помоги планете

«Пятёрочка» и компания Henkel установили фандоматы в пяти магазинах торговой сети в Москве и Московской области
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Эти аппараты принимают использованную пластиковую и алюминиевую упаковку, которая отправляется на вторичную переработку. За каждую сданную бутылку можно даже получить скидку.

Увеличение объёмов пластиковых отходов – одна из величайших проблем современности. В развитых странах давно стали задумываться о здоровье будущих поколений, ведь срок разложения пластиковой бутылки – от 450 до 1000 лет! Поэтому раздельный сбор и вторичная переработка – одно из решений проблемы.

Фандоматы в «Пятёрочке» принимают использованные ПЭТ-бутылки из-под напитков и флаконы из-под бытовой химии, а также алюминиевые банки любых производителей.

Пользоваться аппаратом очень просто, как раз-два-три:

1) Поднесите пластиковую бутылку или алюминиевую банку штрих-кодом к сканеру; после того, как тара будет просканирована, в фандомате откроется окно для приёмки.

Фандомат выдаст вам купон на 15-процентную скидку при покупке продукции под брендами Syoss, Fa, Schwarzkopf и Shamtu, которые можно будет использовать в любом магазине «Пятёрочка». После того, как аппарат заполнится, тару увезут на завод, где она будет переработана в гранулы, пригодные для вторичного использования в производстве целого ряда вещей: это могут быть велосипеды, детские горки и даже тротуарная плитка. Кстати, корзины для покупок в «Пятёрочке» в новой концепции также изготовлены из вторсырья.

2) Правда, бутылки и банки фандомат «проглотит» не все. К примеру, пластиковая бутылка из-под любого растительного масла очень сильно влияет на технологию переработки – ей путь в фандомат закрыт. Все бутылки и банки необходимо помыть перед отправкой в устройство.

Умный аппарат распознает тип тары по штрих-коду. Если фандомат не принимает у вас чистую тару, то её нужно опустить в специальный контейнер рядом с ним.

«Мы стремимся к тому, чтобы как можно большая доля использованных материалов стала сырьём для вторичной переработки, и как можно меньшая – мусором, отправляемым на свалку, - отметила Татьяна Степанова, директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка». – Мы продолжаем развивать проект по установке фандоматов в наших магазинах и постепенно расширяем географию проекта. В июле прошлого года мы установили десять фандоматов в «Пятёрочке», сейчас – совместно с компанией Henkel -- ещё пять. . Надеюсь, наши усилия помогут постепенно сформировать культуру осознанного потребления у наших покупателей».

Ирина Елисеева, директор по продажам подразделения Henkel Beauty Care в России, рассказала журналистам, что к 2025 году компания планирует использовать только упаковку из переработанных материалов, но уже сейчас старается рассказывать потребителям о важности раздельного сбора и переработки отходов: «Мы надеемся, что установленные совместно с «Пятёрочкой» фандоматы будут востребованы покупателями и позволят изменить отношение к вопросам экологии на осознанном уровне».

Проект по установке фандоматов совместно с партнёрами «Пятёрочка» начала в Москве ещё в июле 2019 года. В декабре прошлого года три подобных аппарата по приёмке пластиковой и алюминиевой тары появились в магазинах сети в Белгородской области. За время проекта через фандоматы в «Пятёрочке» было собрано более 600 кг использованной упаковки, пригодной для вторичной переработки.

Фандоматы расположены в магазинах «Пятёрочка» по следующим адресам:

в Москве

• ул. Большая Почтовая, д. 7

• ул. Васильевская, д. 7

• ул. Снежная, д. 16, корп.2

в Московской области

• г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 4

• г. Химки, мкрн Сходня, ул. Мичурина, д. 25

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