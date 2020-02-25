Как Дмитрий Язов дезертиров увещевал

С Дмитрием Тимофеевичем Язовым у меня связана такая история. 1988 год. Землетрясение в Армении. Вторую неделю идут спасательные работы.

У Язова в Ереване штаб, откуда он руководит армейскими спасателями. Я, журналист «Комсомолки», и двое моих коллег, не помню уж из каких газет, без всяких там проволочек проходим к Язову.

Большой кабинет, обставленный очень скудно. Только огромный стол и много стульев. Ряд стульев выставлен у стены. На одном из них сидит министр обороны СССР, то есть сам Дмитрий Язов, и практически рядом с ним двое на вид бомжей среднего возраста - в грязных и драных ватниках. Еще поодаль некий старший офицер.

Головы у «бомжей» низко опущены, а Дмитрий Тимофеевич как-то совсем негромко и тоном интеллигентного сельского учителя вразумляет их примерно этакими словами:

- Я, правда, не понимаю, как вам не стыдно, когда добровольцы со всего Советского Союза приехали вот сюда, сутками разбирают завалы, ночами в палатках мерзнут. А вы, армяне, и не хотите спасать своих. А ведь наверняка родственники ваши на фронтах воевали?

Его «собеседники» молчат понуро. Тут министр поворачивается к нам и поясняет, что эти люди, мобилизованные на спасательные работы, попросту убежали. Но их поймали и привели сюда.

- Ну что ж, идите, - говорит он задержанным и указывает им на дверь.

Оба, не подымая голов, выходят из кабинета.

- Что с ними делать, товарищ министр обороны? - спрашивает старший офицер.

- А ничего, - отвечает Язов, - пусть себе по домам идут. Зачем нам нужны такие на передовой?

О чем после мы журналисты разговаривали с министром, я уже абсолютно не помню. А вот эта сценка с дезертирами сохранилась в памяти очень ярко. Ну и она по своему министра Язова Дмитрия Тимофеевича характеризует.

Светлая Ему память.

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