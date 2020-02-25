2020-02-25T16:36:00+03:00
В мире

Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Он поднял экономику страны, дал некоторую свободу оппозиции, ладил с мировыми державами, но в итоге был свергнут согражданами
Евгения ТИХОНОВА
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Хосни Мубарак в 2010 году.Хосни Мубарак в 2010 году.Фото: REUTERS
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На 92-м году жизни умер Хосни Мубарак, бывший президент Египта, возглавлявший страну в течение 30 лет - с 1981 года до революции 2011 года, когда недовольные сограждане заставили его уйти в отставку. Выпускник военной академии, Мубарак был летчиком ВВС, на которого в свое время выучился во Фрунзенском военном авиационном училище и участвовал в двух арабо-израильских войнах.

Кстати, к СССР, а затем к России, египтянин всегда был настроен дружески. Президентом страны он стал 14 октября 1981 года после убийства во время парада тогдашнего главы государства Анвара Садата. Мубарак смягчил условия для оппозиции, которой было разрешено издавать собственные газеты. Но многие радикальные исламские организации ( в первую очередь - «Братья-мусульмане») были разгромлены, их руководителей отдали под суд и казнили. Ему этого не простили - Мубарак пережил шесть покушений на свою жизнь.

Хосни Мубарак и Маргарет Тэтчер в Лондоне, 1985 год. Фото: REUTERS

Хосни Мубарак и Маргарет Тэтчер в Лондоне, 1985 год.Фото: REUTERS

За почти тридцать лет своего правления он стал одним из крупнейших государственных лидеров Ближнего Востока, сумев восстановить позиции Египта на международной арене. В 1991 году Мубарак поддержал операцию США «Буря в пустыне» по освобождению оккупированного Ираком Кувейта, направив для участия в ней значительный военный контингент. Но, пожалуй, главное достижение Хосни Мубарака в том, что доля жителей страны, живущих в крайней бедности, стала одной из самых низких в странах третьего мира.

1997 год. Министр иностранных дел России Евгений Примаков и Президент Египта Хосни Мубарак. Фото: Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

1997 год. Министр иностранных дел России Евгений Примаков и Президент Египта Хосни Мубарак. Фото: Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

Однако соотечественники этого не оценили. В 2011 году в Египте вспыхнула революция, получившая название «Арабская весна». Мубарака обвинили в диктаторстве и после многодневных беспорядков в Каире он сложил с себя президентские полномочия. А власть перешла к тем самым «Братьям-мусульманам», прежде жестоко преследуемым.

Участник протестов срывает портрет Мубарака с президентского дворца в Александрии, 2011 год. Фото: REUTERS

Участник протестов срывает портрет Мубарака с президентского дворца в Александрии, 2011 год.Фото: REUTERS

Новое правительство инициировало уголовный процесс против экс-президента, и в 2014 году тяжело больной Мубарак был признан виновным в коррупции и приговорен к 3 годам тюремного заключения и значительному денежному штрафу. Однако к тому времени «Братьев-мусульман» уже свергли военные. Поэтому в конце того же года Мубарак был оправдан по всем обвинениям.

Последние годы жизни экс-президент провел в уединении, воздерживаясь от общения с прессой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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