Эксперт предрек закрытие еще 15 сахарных заводов в России

Три российских сахарных завода объявили о приостановке своей деятельности в ближайшее время: Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область). Причина - в перепроизводстве. Сахара стали производить больше, чем его россияне покупают. А за рубеж продавать - себе в убыток. На мировом рынке цены на сахар еще ниже, чем в России.

Ждать ли в России повышения цен на сахар? Сейчас они находятся на минимальном уровне за 12 лет.

- Вероятно, цены "отпрыгнут" от дна, но совсем немножко, - считает старший эксперт по сахарному рынке ИКАР Евгений Иванов. - Встают заводы, которые произвели меньше 3% сахара в стране. Эти объемы не заметит ни потребитель, ни отрасль. Взлет цен - это уже не про нас.

Однако закрытие заводов могут создать трудную экономическую ситуацию в тех городах, где они работали. Но таковы тенденции развития сахарного производства во всем мире, говорит эксперт.

- К примеру, на Украине за 30 лет число сахарных заводов сократилось со 193 до 33, - говорит Иванов. - На территории России в советское время было 96 заводов. Сейчас же - 74. И в ближайшие 10-15 лет можно ждать закрытие, по меньшей мере, еще 15 сахарных заводов. Но остающиеся на рынке предприятия смогут возместить их объемы производства.