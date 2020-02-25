Ушел «последний фараон» Египта, учившийся на летчика в СССР

Он правил Египтом ровно 30 лет, большая редкость для Ближнего Востока. Первым указом Хосни Мубарака, подписанным в далеком 1981 году, было распоряжение о введении ЧП в стране. По официальной версии, египетские фундаменталисты убили во время военного парада, большого друга СССР Анвара Садата. Во время покушения, пуля попала будущему президенту в руку.

По иронии судьбы, свой пост Мубарак покинул тоже во время ЧП.

Я видел Египет в дни того госпереворота — 9 лет назад. Вставший на дыбы 25-миллионный Каир. Аэропорт закрыли на вылет и почти 5 тысяч туристов лежали на полу, ожидая решения своей судьбы. В шортах, шлепанцах, с визжащими голодными детьми. Банкоматы не работали, интернет отключили весь, по всей стране. Оказывается, где-то есть такой рубильник. Но воспользовавшись им, власть допустила фатальную ошибку. Революция координировалась через соцсети и когда интернет внезапно кончился, даже те, кто собирался протестовать на диване, вышли на улицу.

Революционные события в Египте, 2011 год.Фото: Дмитрий СТЕШИН

И на улице начался уже хаос.

За фантастическую сумму в 400 долларов, нас согласился отвезти из аэропорта в наш отель, какой-то добрый и смелый человек на Ладе 2107, обклеенной изнутри мехом чебурашек. В тот момент мы не знали, что наш отель уже сожжен и разграблен. В эти дни, в центре Каира то же самое случилось со всеми отелями, банками и магазинами западных брендов. Вообще всеми.

Какие-то «добрые люди» выпустили из тюрем тысячи уголовников, которые сразу же сбились в банды. Эта деталь указывала на пока не познанный нами принцип – «все цветные революции начинаются сверху». От верной смерти или ограбления на спас армейский патруль в районе Гелиополис – отвел нас в гостиницу при какой-то воинской части.

Утром, на площади Тахрир, возле разграбленного национального музея, многотысячная толпа скандировала «Му-ба-рак! Уходи!». Было много интеллигентных мужчин и раскованных, по восточным меркам, женщин. Под нарисованным акварелью логотипом «Фейсбука» собирались интернет-сторонники революции – все они хотели «свободы, как на Западе». Рядом с этим праздником непослушания была отдельная толпа из женщин в черном и мужчин с окладистыми бородами, но без усов. Диалог с ними выглядел так:

- Мубарак должен уйти, мы за свободу, нам не нужна власть, не снимайте наших женщин и вообще у нас сейчас намаз.

Мубарак ушел. А власть в стране перешла именно к этим бородачам — фундаменталистам. Правда, ненадолго. Но круг все равно замкнулся.

К 2013 году фундаменталисты в Египте достали всех. Они пытались ввести шариат в курортных зонах – начиная от дресс-кода и заканчивая торговлей алкоголем. Они начали прессовать военных, и это была самая их большая ошибка. Военные в Египте – особая каста, дворянский орден, вооруженный, опасный и светский, по своим внутренним установкам. И даже сам, так бесславно ушедший Мубарак, прошел все ступени армейской службы, учился на летчика в СССР, водил тяжелый бомбардировщик ТУ-16, стал командующим ВВС Египта и вообще изрядно повоевал.

И не случайно в августе 2013-го в Египте случилась контрреволюция, точнее – военный переворот. Фундаменталисты собрали миллионный «майдан», но военные разогнали его с традиционной для региона жестокостью. Выстрел неизвестного снайпера в офицера, стоящего в оцеплении, и шквальный ответный огонь из пулеметов. Хосни Мубарак, приговоренный к пожизненному заключению, был отомщен, но все обвинения с него сняли только в 2017 году.

На египетских улицах в 2013 году.Фото: Дмитрий СТЕШИН

На взгляд со стороны, главная заслуга Мубарака – необратимость. Египет остался на светском пути, не превратился в кадровую и сырьевую базу исламистов, как рассчитывали многие. И остался в стороне от кровавой бойни, которая до сих пор идет на Ближнем Востоке. Иногда, заслуги ушедших правителей, нужно оценивать не по сделанному и свершенному, а потому, что должно было неизбежно случиться, но не произошло.