2020-02-25T19:30:34+03:00
Общество

Что для вас важно в мужчинах?

Недавно россиян обидели: назвали чуть ли не самыми некрасивыми в мире [опрос "КП"]
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Фото: Shutterstock
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Российские мужчины потеснили ирландцев и поляков в топ самых некрасивых. Таковыми их признал скандально известный сайт знакомств.

Но ведь не в красоте дело. Вернее, не только в ней. Давайте выясним, что на самом деле важно для дам в представителях сильного пола.

Итоги нашего опроса вместе с мнением психологов, стилистов и собственно мужчин опубликуем в еженедельнике «КП».

Итак, как вы считаете, что самое главное в мужчине?

ИСТОЧНИК KP.RU

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