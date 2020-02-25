Что для вас важно в мужчинах?
Недавно россиян обидели: назвали чуть ли не самыми некрасивыми в мире [опрос "КП"]
Фото: Shutterstock
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Российские мужчины потеснили ирландцев и поляков в топ самых некрасивых. Таковыми их признал скандально известный сайт знакомств.
Но ведь не в красоте дело. Вернее, не только в ней. Давайте выясним, что на самом деле важно для дам в представителях сильного пола.
Итоги нашего опроса вместе с мнением психологов, стилистов и собственно мужчин опубликуем в еженедельнике «КП».
Итак, как вы считаете, что самое главное в мужчине?
Что самое главное в мужчине?.
ИСТОЧНИК KP.RU