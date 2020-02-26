2020-02-25T22:41:44+03:00
Спорт

Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу

Футбол, матч Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 26 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Евгений НЕСЫН
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"Реал" Зинедина Зидана сыграет против "МанСити"."Реал" Зинедина Зидана сыграет против "МанСити".Фото: REUTERS
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Мадридский "Реал" дома сыграет против "Манчестер Сити", который проводит не самый сильный сезон. После феноменальной гонки прошлого чемпионата сейчас в АПЛ команда Гвардиолы плетется за "Ливерпулем". Но и "Реал" недостаточно хорош - перед воскресным "Класико" и после поражения в Ла Лиге команде Зидана будет нелегко в первой игре плей-офф турнира. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020.

Статистика личных встреч Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020

В Лиге Чемпионов команды играли между собой 4 раза. Дважды побеждал "Реал" и еще 2 раза был мирный исход поединка. Последний раз команды играли в мае 2016 года - в полуфинале ЛЧ "Реал" победил дома 1:0.

Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020

Побольше шансов на успех отдают британскому клубу.

Прогноз на матч Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020

Итогом поединка будет ничья.

Время начала матча Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020

Матч Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020 года в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Реал Мадрид - Манчестер Сити можно посмотреть 26 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020

Трансляция матча Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 23:00 по московскому времени.

Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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