Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Мадридский "Реал" дома сыграет против "Манчестер Сити", который проводит не самый сильный сезон. После феноменальной гонки прошлого чемпионата сейчас в АПЛ команда Гвардиолы плетется за "Ливерпулем". Но и "Реал" недостаточно хорош - перед воскресным "Класико" и после поражения в Ла Лиге команде Зидана будет нелегко в первой игре плей-офф турнира. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020.
Статистика личных встреч Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020
В Лиге Чемпионов команды играли между собой 4 раза. Дважды побеждал "Реал" и еще 2 раза был мирный исход поединка. Последний раз команды играли в мае 2016 года - в полуфинале ЛЧ "Реал" победил дома 1:0.
Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020
Побольше шансов на успех отдают британскому клубу.
Прогноз на матч Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020
Итогом поединка будет ничья.
Время начала матча Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020
Матч Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020 года в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020
Прямую видеотрансляцию матча Реал Мадрид - Манчестер Сити можно посмотреть 26 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени на Матч ТВ.
Трансляция матча Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020
Трансляция матча Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 23:00 по московскому времени.
Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU