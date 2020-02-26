2020-02-25T17:40:50+03:00
Экономика

Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук сделала состояние на доставке одежды

Секреты основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук: как заработать 1,4 миллиарда долларов и воспитать четверых детей
Федор ПЕТУНИН
Поделиться:
В отличие от многих наших долларовых миллионерш у нее нет мужа-олигарха или папы, оставившего в наследство прибыльное дело. Татьяна всего добилась сама.В отличие от многих наших долларовых миллионерш у нее нет мужа-олигарха или папы, оставившего в наследство прибыльное дело. Татьяна всего добилась сама.Фото: РИА Новости
Изменить размер текста:

Журнал Forbes, традиционно считающий чужие деньги, выдал сенсацию: бывшая первая леди Москвы Елена Батурина больше не богатейшая женщина России (см. «Конкретно»). С вершины рейтинга ее сместила основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием 1,4 млрд долларов.

Чтобы костюмчик сидел

В 2004 году 29-летняя преподавательница английского языка сидела в декрете и думала, как пополнить семейный бюджет. Выбор пал на максимально далекую от учителя и ее мужа-физика сферу - торговлю одеждой.

Татьяна и Владислав потратили примерно 700 долларов на разработку сайта и вкладывали пару тысяч рублей в месяц в рекламу. Одежду заказывали у немецкого бренда Otto. Уже на старте бизнеса Бакальчуки, а Татьяна подчеркивает, что муж ее полноправный партнер, определились с главными принципами работы: никакой предоплаты и доставка в любой населенный пункт России.

Скоро у них появились соперники. Тогда в борьбе за покупателя основанный Татьяной и Владиславом магазин запустил акцию с бесплатной доставкой. А потом сделал такой режим постоянным. Это была мини-революция. Теперь люди могли заказывать одежду и обувь без страха ошибиться с размером. Количество покупателей выросло в разы.

Сейчас через склады компании проходит миллион вещей в сутки, а число пунктов выдачи заказов перевалило за 7 тысяч. В ассортименте не только одежда, обувь и аксессуары, но также книги, игрушки, электроника, канцтовары.

За последние 5 лет выручка выросла почти в 5 раз - до 119 млрд рублей.

Самые богатые женщины России.

Самые богатые женщины России.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Татьяна БАКАЛЬЧУК: Тяжело схожусь с людьми

Бизнесвумен интервью дает нечасто. Но рассказывает достаточно откровенно.

О воспитании детей

- Когда я стала после рождения старшей дочери потихоньку строить бизнес, мама вышла на пенсию и приехала помогать с ребенком. Летом к себе ее забирала. Конечно, всегда думаешь, что чего-то недодаешь детям, даже домохозяйки находят, чем себя корить. Но у нас растут воспитанные, хорошие, умные девочки. Раньше они жаловались, что неделями нас с мужем не видят, хотя это было не совсем так. С четвертым ребенком я вообще почти три года дома сидела.

О поиске себя и свободном времени

- В свое время я глубоко погрузилась в эзотерику. Мне казалось, что не я сама определяю свою судьбу, а кто-то мной управляет. Хотела чего-то добиться, а чего именно - не знала. Бросила работу, занялась репетиторством, начала читать специфическую литературу. И даже сама переводила подобные книги с английского. Я, конечно, не гуру, но определенную личную стратегию выработала.

Очень люблю бегать. Хотя если бы кто-то в школе мне сказал, что буду с удовольствием пробегать 10 км, посмотрела бы на него как на сумасшедшего.

По материалам РБК, Marie Claire.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В США рассказали о сроках изготовления вакцины от коронавируса
В НАСА озвучили дату запуска грузового корабля Dragon к МКС
Начать с чистого листа: В Киеве рассказали о новой эре в отношениях с Россией
Зеленского не пригласили на Парад Победы в Москве
Новак: рост цен на бензин в России укладывается в динамику инфляции
Франция и Алжир сообщили о новых случаях заражения коронавирусом
Эксперт: "Качественное обследование гораздо эффективнее введения предельного возраста для управления автомобилем"
"Хлам на дорогах" остается одной из главных проблем безопасности дорожного движения в России
Мужчина пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона
CША ввели санкции против 13 организаций и частных лиц из России, Китая, Ирака и Турции
Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли в американском чарте
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналистов в Женеве
В Госдуму внесли законопроект об отгуле на диспансеризацию для работников от 40 лет
Лавров о толкавшихся в Грузии журналистках : «Вы больные, девочки»
В Италии от коронавируса погибли уже 10 человек