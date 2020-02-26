2020-02-25T10:39:39+03:00
Анекдоты

Заголовком по мозгам: Еж, ты пьешь?

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97.2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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В Гонконге вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги

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Андрей Малахов опубликовал фото в костюме акулы

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Россиянам предложили покупать алкоголь через портал госуслуг

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Британская пивоварня создает пабы для ежей

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Алтайский полицейский так не хотел расследовать кражу, что сам возместил пострадавшему ущерб

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На Украине запретили фильм, где Зеленский получил пощечину от Варнавы

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Двойника почтальона Печкина пригласили на «Союзмультфильм»

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Житель Кургана напал на автобус с битой, потому что ему не понравилось его движение

ИСТОЧНИК KP.RU

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