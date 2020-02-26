Заголовком по мозгам: Еж, ты пьешь?
В Гонконге вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги
* * *
Андрей Малахов опубликовал фото в костюме акулы
* * *
Россиянам предложили покупать алкоголь через портал госуслуг
* * *
Британская пивоварня создает пабы для ежей
* * *
Алтайский полицейский так не хотел расследовать кражу, что сам возместил пострадавшему ущерб
* * *
На Украине запретили фильм, где Зеленский получил пощечину от Варнавы
* * *
Двойника почтальона Печкина пригласили на «Союзмультфильм»
* * *
Житель Кургана напал на автобус с битой, потому что ему не понравилось его движение
ИСТОЧНИК KP.RU