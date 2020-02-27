52-летняя россиянка Наталья Веденина, родившая близнецов нигерийскому принцу, потеряла ребенка от любовника из Ганы

«Комсомолка» уже рассказывала о судьбе 52-летней Наталии Ведениной. По интернету жительница Череповца познакомилась с темнокожим парнем по имени Пауль Габриэль Сегун Аджайи. Он оказался нигерийским принцем, правда, без особого богатства. Отметим, что принцев в этой африканской стране хоть пруд пруди: 200-миллионное население Нигерии - это множество племен и этносов со своей историей.

В 2013-м сыграли две свадьбы - в Нигерии и в России. Пауль устроился работать в Череповце трактористом. В июле 2017 года у них родились сыновья-близнецы Дэвид и Даниил.

Счастье оказалось недолгим. В октябре 2018 года 33-летний муж Наталии скончался в ночном клубе: остановилось сердце. Женщина была убита горем, но не поставила на себе крест. И нашла новую любовь - полицейского по имени Орландо из Ганы. Он ровесник умершего мужа Наталии - моложе русской вдовы на 18 лет.

Пауль был моложе Наталии на 18 лет. Фото: Личный архив.

С новым возлюбленным женщина тоже познакомилась в интернете.

- Когда Пауль умер, я сильно страдала. Общение в соцсетях отвлекало от тягостных дум, - рассказала «КП» женщина. - Орландо писал мне нежные письма, расспрашивал о детях, настроении... Мы стали общаться по скайпу, и наше дружеское общение превратилось в любовное.

Прошлым летом Наталия съездила к Орландо в Гану. Познакомилась с его семьей. Темнокожий полицейский предложил женщине руку и сердце. «Комсомолка» решила узнать, как дела у необычной пары сейчас.

Мальчишки зовут его папой

- Все хорошо, - рассказывает Наталия. - Даня и Дэвид подрастают, им два с половиной года, в садик ходят. А с Орландо мы пережили неприятность. После поездки в Гану поняла, что беременна. Но увы, случился выкидыш.

- Двойняшек от мужа Пауля вы зачали с помощью ЭКО?

- Да. А тут сама, так уж получилось... Я очень переживала из-за выкидыша. Приехал Ордандо - успокоить меня, поддержать. Он пробыл в Череповце два месяца. Показал себя примерным семьянином. Пацаны сразу приняли Орландо, я даже удивилась. Он с ними играл, катал на себе, купал перед сном каждый вечер, много с ними занимался.

Орландо хочет своего родного ребенка, но к Дане и Дэвиду относится хорошо. Мальчишки его зовут Оланом или папой. Но кто их настоящий отец, конечно, знают.

Орландо ласковый, добрый, домовитый, хозяйственный. Он мне Пауля напоминает. Рассуждает точно так же, думает. Только Орландо выше, под два метра, жилистый, сильный. Пауль не мог меня на руки поднять. А этот носит только так.

Пауленок (так Наталия называет умершего мужа. - Ред.) любил потусоваться, иногда ездил по друзьям, на дискотеки. А этот домосед.

«Хочу в джунгли за грибами»

- В Череповце Орландо понравилось, - продолжает Наталия. - Мы с ним в лес ездили. Он наш лес называет джунглями. И сейчас пишет: «Очень хочу в джунгли за грибами». Помню, первый раз пошли - он полкорзины поганок насобирал. У них же грибов нет!

- Орландо нравятся дамы с пышными формами?

- А ему без разницы - толстая я, худая или какая. Орландо мне говорит: «У тебя душа красивая и сердце доброе. Для меня этого достаточно. У нас в стране таких девушек нет».

- Уверены, что Орландо дома вам не изменяет?

- Уверена. Я с его родителями общаюсь. Он никуда не выходит: дом, работа. Все время про меня говорит.

А как ревнив! Видит, что у меня на страницах в соцсетях пишут мужчины, лайки ставят. Оставляют комментарии на мои стихи, сердечки посылают, дружбу предлагают. Просит быть бдительной (общаются они на английском, в Гане этот язык официальный, а Наталия пользуется Яндекс.Переводчиком. - Ред.).

Кстати, я иногда называла его по ошибке Паулем. Он сдерживался. Я спохвачусь, а Орландо: «Ничего-ничего, я понимаю». К памяти Пауля не ревнует. Мы вместе с ним на кладбище несколько раз ездили...

Орландо проявил себя человеком хозяйственным и охотно работал у Наталии на даче. Фото: Личный архив.

Копит деньги на свадьбу

- Вы пожениться собираетесь?

- Да, но пока отложили свадьбу. Все в деньги упирается. Орландо планирует насовсем перебираться в Россию. Учит русский язык. Я ему учебник и старые записи Пауля отдала. Он хорошо знал русский. Орландо сейчас по скайпу со мной пытается на русском говорить. Произносит простые слова.

В апреле приедет в Череповец. Надо будет получать вид на жительство или гражданство. Будет учиться. Он работал полицейским, сейчас уволился, там очень маленькая зарплата. Устраивается на другую работу, нужно много денег. Самый дешевый билет стоит 50 - 55 тысяч рублей туда и обратно на человека.

Плюс расходы на оформление документов. Более 80 тысяч рублей на учебу. Пусть зарабатывает сам. Он специалист по компьютерам.

- У вас денег не просит?

- Нет, даже не заикается про это. Мне пацанов поднимать, за квартиру платить. Мальчишки очень любят мясо - говядину, курицу. И просят каждый день. Плюс одежда, игрушки...

- На что вы живете?

- Получаю компенсацию по потере кормильца на двоих малышей. Это 8600 рублей на одного ребенка. Плюс пособия: на одного - 375 рублей, на второго - 10 тысяч. По ночам иногда работаю - пишу рефераты по заказу для студентов вузов. Чертежи делаю... В принципе дети у меня ни в чем не нуждаются.

- Родители Орландо поддерживают его в решении уехать в Россию?

- Родителям хотелось бы, чтобы сын женился и жил там, рядом с ними. Но раз он выбрал свою судьбу, они не спорят. Согласились.

В ТЕМУ

Наследства не получила

- В прошлом году я съездила в Нигерию, на родину Пауленка. Хотела наследство получить для малышей. Ничего не вышло. Я давала деньги Паулю на дом. И он мне показывал дом в Нигерии. А оказалось, там пустая земля. Дом был лишь на фото.

- Куда же он ваши деньги дел?

- Что уж теперь об этом? Человека нет. Я не в обиде. Осталась земля. Буду решать вопрос с наследством.

Маленький Дэвид (слева) обожает машинки, а Даниил - танцы и девочек. Фото: Личный архив.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Детям предложили стать моделями

- Вы сами к Орландо собираетесь поехать?

- Нет. Дети ходят в садик, отрывать их не буду. Малыши, к слову, взрослее своих лет выглядят. Доктора говорят, по развитию опережают сверстников. Оба сильные. Данька - чуткий, всех жалеет, помогает. Врач говорит, интеллект не двухлетнего ребенка, а старше. Они абсолютно здоровые пацаны, хоть и недоношенные.

- В садике к ним нормально относятся?

- Как к родным!

Кстати, фото моих малышей увидели в модельном агентстве Санкт-Петербурга и предлагают им поработать моделями. Яркие же мальчишки! Но я решила до трех лет подождать - пусть подрастут.