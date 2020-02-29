Скрывался ли Гитлер на секретной базе в Антарктиде

Многие наверняка слышали, что 2020 год для Антарктиды - юбилейный. Ровно 200 лет назад этот континент открыли русские мореплаватели. С тех пор загадочный ледовый край манил многих исследователей. В январе 1939 года сюда добралась немецкая экспедиция, объявившая своей землей часть шестого континента. Ее назвали Новой Швабией, и, по легендам, на ее территории не только разместилась секретная база «Новый Берлин», но и было организовано последнее убежище Адольфа Гитлера. Что в этих легендах миф, а что правда, в совместной программе Радио «КП» (97,2 FM) и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» рассказал вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин ЗАЛЕССКИЙ.

Конспирологи уверены - главный преступник ХХ века сбежал и дожил до глубокой старости на краю земли.Фото: Instagram.com

Проект Геринга

- Константин Александрович, некоторые историки уверены, что нацисты во время Второй мировой войны возвели в Антарктиде секретную базу, куда сбежал Гитлер в 1945 году. А строить ее начали в 1939-м, когда до Земли Королевы Мод добралась первая немецкая антарктическая экспедиция...

- Да, немецкая экспедиция 1938 - 1939 годов была. Только она оказалась третьей! Две предыдущие состоялись еще при кайзере Вильгельме. В 1904 году немцы пытались первыми дойти до Южного полюса. Не получилось. 1911-й - вторая попытка, еще более провальная: корабль затерло льдами, и он 11 месяцев дрейфовал. А третья попытка признана успешной. Судно «Швабия» отплыло из Гамбурга в декабре 1938 года и прибыло в Антарктиду в начале 1939-го. Экспедиция длилась четыре месяца, три из которых занял морской переход.

- Зачем немцы так отчаянно рвались на шестой континент? Неужели действительно хотели построить там секретную базу? И правда ли, что идеологом предвоенной экспедиции был один из влиятельных нацистов Герман Геринг?

- Причин было много. С одной стороны, полярные исследования - это престиж страны. С другой - чистая экономика. Действительно, в 1938 году Герман Геринг, который тогда был не только командующим ВВС, но и отвечал за экономику, на одном из совещаний услышал предложение: для того чтобы обеспечить продовольственную безопасность рейха и не зависеть от зарубежных поставщиков, нужно решить проблему с китовым жиром. Значит, необходимо основать антарктические китобойные базы. Геринг распорядился решить вопрос.

Новая Швабия

Начались поиски денег, переговоры с другими ведомствами. И выяснилось, что Антарктида интересна не только для китобоев. С одной стороны, нарисовалась перспектива (пусть и далекая) добычи на шестом континенте полезных ископаемых. С другой - там можно было расположить морские базы для субмарин и кораблей: на горизонте маячила война. В любом случае на эту территорию претендовало множество стран, и немцы решили на всякий случай ее застолбить. Именно для этого «Швабия» привезла два гидросамолета, которые летали над огромными площадями и разбрасывали вымпелы со свастикой. Таким образом пометили территорию в несколько сотен тысяч квадратных километров, которую назвали Новой Швабией...

Новая Швабия.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- ...и заложили секретную «Базу-211», или «Новый Берлин»?

- Чтобы создать базу на этой суровой земле, нужно было завести огромное количество стройматериалов, топлива, продуктов...

- И в чем проблема? «Швабия» - торговое судно с объемными трюмами.

- Не настолько большими, чтобы захватить все для строительства полноценной автономной антарктической базы. Да, она там планировалась. Но это была задача уже следующих экспедиций - более оснащенных. Поход же «Швабии» был разведочным, на суше экипаж провел всего месяц, составляя карты и проводя научные наблюдения. За это время что-то построить нереально. Ну и, конечно, для автономной базы нужны люди. По всем документам на «Швабии» приплыли 82 человека. И уплыли 82 человека.

Шило в мешке

- Ну если это была секретная миссия, почему бы не взять на борт сотню неучтенных людей?

- Несмотря на кураторство Геринга, это была невоенная экспедиция с гражданскими моряками, которым секретность не очень важна. К тому же Германия - государство капиталистическое. Можно, конечно, послать сто специалистов, но они все должны быть застрахованы. Есть материалы о страховке только 82 человек, которые поплыли на «Швабии». Ни одного лишнего человека там не было.

- Но вы сами говорили, что планировались новые экспедиции. Почему не допустить, что тайные конвои военных кораблей все-таки ходили до Антарктиды уже во время войны? Может быть, и та самая «Швабия» была в их составе?

- История «Швабии» восстановлена полностью - практически по минутам. Она туда больше не ходила. Сведения о других кораблях отсутствуют. Можно, конечно, списать это на секретность. Но не надо забывать о противниках - англичанах, американцах и других. Они ситуацию в Атлантике мониторили очень серьезно - и с воды, и с воздуха. Кроме того, там было немало торговых судов союзников и нейтралов. В любом случае немецкий караван не остался бы незамеченным. Там даже один корабль был как шило в мешке.

Та самая «Швабия», на которой якобы привезли секретных строителей базы.Фото: YouTube

Подводный конвой

- Ну это если корабль надводный...

- Да, по теории заговора базу могли обеспечивать подводные лодки. Но тогда на субмарины нужно было поместить цемент, топливо, продукты, рельсы, машину для прокладывания тоннелей в толще льда, в конце концов... Я вам приведу всего два факта из жизни больших немецких океанских субмарин. Даже когда такая махина уходила в поход на два-три месяца, то в самой подлодке экипаж спал посменно. Людям просто не хватало места. Второе: все проходы были загружены ящиками с едой для экипажа. Ничего лишнего в подлодку вы уже не засунете. Да и если засунете - как будете разгружать? Для субмарины в отличие от надводного корабля жизненно необходима хорошо оборудованная пристань...

- Однако были же еще специальные подводные «грузовики» большего объема. Их называли «Тип XIV», или «дойные коровы».

- Да, и они действительно могли нести определенный груз. Но специ-фический - лишь топливо и торпеды для снабжения стандартных субмарин в Атлантике. Для перевозки бетона они не предназначены. Да и построили их всего десять штук - капля в океане...

Куда пропали 1000 инженеров?

- Ну хорошо, если не было там «Базы-211», то как объяснить истории с пропажей тысячи инженеров и сотни подлодок в конце войны? Якобы был сформирован тайный конвой Гитлера, который срочно отправился в Антарктиду достраивать секретное убежище фюрера.

- Давайте сразу определимся: по существованию «Нового Берлина» у нас нет не только прямых доказательств (и не надо мне говорить про сверхсекретность). Не найдено и ни одного доказательства косвенного. А ведь Германия была страна бюрократическая. Должны были найтись концы. Хотя бы по людям. У нас есть данные по всем инженерам Германии. Если пропадает тысяча инженеров, это всегда заметно, всегда найдется документ, который расскажет, куда человек исчез.

Далее: существовало флотское ведомство, занимавшееся снабжением, которое возглавлял генерал-адмирал Вальтер Варцеха. Ему было плевать на секретность. Если была антарктическая база, то в этих архивах должна была остаться бумага: выдать такому-то сто, пятьсот, тысячу комплектов утепленных курток, шапок, рукавиц, унтов. Рутинная работа, которая в Германии тщательно фиксировалась. Нацистские архивы в большинстве сохранились. Они изучены. Подобных документов не найдено.

- Но сто подлодок все-таки исчезли?

- Нет!

- А сколько же пропало?

- Да нисколько не пропало! В моей книге «Энциклопедия Третьего рейха. Кригсмарине» в приложении дан список всех единиц подводного флота Германии с указанием, где и как они закончили свою карьеру. Да, многие борта пропали без вести в разное время. Но они точно были потоплены, а не сбежали в Антарктиду.

Бежать... А смысл?

- Ладно, дадим конспирологам последний шанс. После окончания войны в Аргентину дошли две подлодки. Вот на них и мог якобы Гитлер сбежать...

- Ну на одной он точно сбежать не мог: она покинула Германию в январе 1945 года. Шум поднялся вокруг другой подлодки - U-977, которая ушла в море накануне капитуляции фашистов. Ее несчастный командир Хайнц Шаффер потом писал: «У меня до сих пор все спрашивают, куда я спрятал Гитлера». Такого тщательного расследования не проводилось ни по одной подлодке. Всех моряков допросили несколько раз. Имя фюрера нигде не всплывало. А ведь моряки - это не СС, не фанатики. Если бы что-то подобное было, кто-то бы все равно проговорился. Не тогда, так через годы.

Ну и не надо забывать, что Гитлер, скорее всего, не перенес бы плавания на субмарине. В апреле 1945 года он был очень плох не только психически, но и физически. Держался только благодаря лекарствам и энергетикам: 10 - 12 уколов и два десятка таблеток в день. То есть при побеге фюрера должна была сопровождать целая медицинская бригада. Но ни одного врача из ближайшего круга не пропало... Да и остается вопрос: а зачем Гитлеру вообще бежать?

- Как зачем? Строить четвертый рейх, вынашивать идею мести.

- Как-то плохо стыкуется со словами самого диктатора, что Германия оказалась недостойной его гения. Что он мессия, пришедший создать тысячелетний рейх, а вот германский народ оказался слабоват. Потому смысла жить нет.

Последняя крепость

- Но ведь он мог кривить душой - разыгрывать отчаяние, а на самом деле готовить побег. Мог оставить двойника и скрыться... Если не в Антарктиде, то где?

- Разрабатывались планы его эвакуации в так называемую Альпийскую крепость. В Альпах была построена определенная система труднодоступных фортификаций. Там можно продолжать войну довольно долго - правда, партизанскую. А когда прижмет - уйти по так называемым крысиным тропам, которые организовали нацистские агенты.

- Куда, например?

- Можно было затеряться и в тех же Альпах. Хотя лучше Европу все же покинуть: слишком примечательная личность, хоть усы сбривай и налысо брейся. Можно было переждать в Испании, где царил режим Франко (гитлеровский спецназовец Отто Скорцени, кстати, спокойно там жил после войны). А из Испании в Латинскую Америку никаких проблем перебраться не было. Правда, как позже оказалось, о крысиных тропах знали американцы. Просто они не трогали нацистских беглецов по каким-то своим соображениям.

- А если бы Гитлер пошел по этому пути, его бы тронули?

- Американцы бы его обязательно арестовали. Зачем он им? Ссориться из-за диктатора с Советским Союзом не стоило... Недавно был очередной шум по поводу рассекреченного досье ФБР, в котором проверялся сигнал, будто Гитлер жив и живет на ранчо в южной части Анд. Но мало кто упоминает, что на этом досье сверху стоит резолюция директора Федерального бюро расследований Эдгара Гувера: «Того, кто занимается подобной чушью, надо увольнять из ФБР».

В ТЕМУ

Атомный миф

- Ну хорошо. Чтобы окончательно закрыть тему, вот такой вопрос. Если просто теоретически предположить, что немцы фанатично задались целью построить базу в Антарктиде, они бы смогли это сделать в начале 40-х годов?

- По уровню технологий времен Второй мировой войны, скорее всего, нет. Даже если бы можно было спокойно туда плавать, возникала первая проблема - уязвимость базы при любом десанте противника. Вторая - финансовая. Если предположить, что в 1939 году там начали строить базу, то на это нужно было бросать гигантские средства, которых у Германии на тот момент просто не было, надо было вести войну. Гитлер даже запретил исследования в области вооружений, если ему не гарантировали эффекта в течение двух лет максимум. Потому и накрылась ядерная программа. Ученые сказали, что на реализацию проекта нужно пять лет.

- То есть теория, что фашисты были готовы в конце войны сделать атомную бомбу, тоже миф?

- Миф. Как и то, что секретную «Базу-211» снабжал электричеством первый в мире атомный реактор немецкого производства...

- ... у которого любил погреться долгими зимними вечерами сбежавший в Антарктиду Адольф Гитлер, как до сих пор считают конспирологи...