Главное правило китайского шопинга: не стесняйтесь спрашивать и не берите косметику

Для начала давайте развеем один устоявшийся миф. Некоторые до сих пор думают, что популярные китайские сайты с миллионом товаров - это барахолки. В лучшем случае пришлют что-то не то, а могут и просто на деньги кинуть.

Вот вам несколько цифр: всего за два дня, когда на самом крупном из них шла главная китайская распродажа, 5 млн россиян потратили 17,2 млрд рублей на 30 млн товаров. Разве стали бы они так делать, если бы боялись получить подделку?

Другой вопрос, что найти подходящий товар на таких сайтах иногда бывает сложно. Это ведь не интернет-магазин, а площадка, где представлены десятки, а может, уже и сотни тысяч продавцов. Все как на базаре: куча торговцев, которые кричат, что у них лучший товар и самые низкие цены, вот прямо себе в убыток отдают. Давайте разберемся, как ориентироваться во всем этом многообразии.

Глас народа

Сама площадка заинтересована в том, чтобы покупатели были довольны. Поэтому старается по максимуму сориентировать человека. Во-первых, на сайтах не скрывают, сколько раз купили тот или иной товар. Это уже неплохой показатель: чем больше клиентов, тем надежнее.

У каждого продавца на площадке есть рейтинг, основанный на отзывах покупателей. Это и есть ваш главный ориентир среди многообразия предложений. Чем он выше, тем лучше. Обычно в интернете отрицательных отзывов больше. Просто потому что человек, которого что-то не устроило, скорее пойдет выплескивать эмоции, чем довольный покупатель.

Крупные онлайн-площадки часто стимулируют клиентов оставлять отзывы. За развернутый рассказ о своем опыте с фото можно получить скидку на следующую покупку. Фото в отзывах очень важны! На «живых» кадрах можно увидеть, как джинсы или свитер будут сидеть в реальности.

Иногда люди сталкиваются с подменой товара. Сначала на сайте продают, скажем, красивую и качественную шелковую пижаму. Покупательницам нравится, они оставляют хорошие отзывы, накручивая рейтинг товару и продавцу. А потом в какой-то момент пижаму меняют на похожую, но уже из не слишком качественного полиэстера. Люди смотрят на отзывы и заказывают, а приходит им товар сомнительного качества. Так что всегда изучайте самые свежие отзывы.

Давайте общаться

«Волшебная ручка антистатическая расческа массажная щетка для волос клубок распутывает душ массажная расческа; массажка салон волос инструмент для укладки волос» - это реальное название товара с китайской торговой площадки. Выглядит, конечно, странно. Но пусть такие диковатые конструкции вас не смущают. Продавец просто пытается попасть в максимальное количество поисковых запросов - трудно угадать, что именно покупатель напишет в строке поиска.

Описания товара тоже не всегда выглядят вразумительно. Под той самой расческой читаем, что «использование процесса не вытягивает кожу головы» и что с ее помощью можно «сделать волосы взрослыми». Это все результат машинного перевода.

Поэтому одно из самых важных правил успешного онлайн-шопинга - общайтесь! Вы же не постесняетесь расспросить в обычном магазине продавца о том, как ведет себя вещь после стирки или нет ли половинчатых размеров обуви. Так и тут можно задать любые вопросы продавцу. Написать можно до того, как вы оформите заказ, и это вас ни к чему не обязывает. За спрос денег не берут!

Многие онлайн-площадки позволяют также общаться между собой покупателям. Так что если видите потенциально полезный отзыв, не стесняйтесь задать вопрос его автору. У него ведь уже есть опыт пользования этим товаром. Если сомневаетесь, что смартфон способен «освоить» русский язык, или опасаетесь, что новый рюкзак будет пахнуть пластиком, об этом стоит спросить заранее: довольные или обиженные покупатели обычно с радостью рассказывают все подробности.

Правила торговли на китайском онлайн-базаре.Фото: Валентин ДРУЖИНИН

НА ЗАМЕТКУ

В споре рождается... выгода

Грамотность у покупателей в России растет: мы не боимся возвращать некачественные или неподошедшие товары в магазины. Вернуть деньги можно и в случае с заграничными онлайн-площадками. Вот самые распространенные случаи.

1. Вы не получили товар. В этом случае действовать нужно, после того как закончится время защиты заказа, - требуйте вернуть всю сумму. Пытаться обмануть магазин, делая вид, что вам ничего не пришло, не стоит. Продавец узнает правду через службу доставки или почту.

2. Вы получили товар, но не тот. Продавец может перепутать и отправить вам не то, что вы заказывали. В этом случае можно вернуть часть денег - оцените, сколько стоит «недостача», и отправьте продавцу претензию. Если времени на защиту заказа еще много, проблему можно попробовать решить мирно: напишите личное сообщение и объясните, что вам пришел не тот товар. Есть вероятность, что за хорошую оценку он согласится выслать вам нужную вещь бесплатно.

Грамотность у покупателей в России растет: мы не боимся возвращать некачественные или неподошедшие товары в магазиныФото: Shutterstock

3. Вы получили товар, но некачественный. В этом случае сфотографируйте все недостатки товара и загрузите их в окно спора. Вернуть деньги можно и в том случае, если описание товара не соответствует реальности: например, заказали мобильный с экраном 6 дюймов, а получили 5,5 (или вместо «брюк из шерсти» пришли тонкие штаны из полиэстера).

В случае с очень дорогими заказами лучше заранее подстраховаться и снимать распаковку посылки на видео: оно станет доказательством, если вы получите планшет с разбитым экраном, и уж точно обезопасит вас в том случае, если в коробке вместо смартфона лежит кирпич (хотя это больше похоже на страшилки).

ВАЖНО!

Что не стоит покупать на сайтах Поднебесной

Косметика. К сожалению, далеко не все продавцы публикуют подробный состав своих помад и кремов. А если и пишут что-то о компонентах, никакой гарантии, что не обманывают, нет. Площадка же не будет каждый тюбик тестировать. Так что если не хочется покрыться прыщами или сжечь волосы, лучше не рисковать.

Семена. На китайских сайтах можно найти самые диковинные растения: фиолетовую картошку, синюю малину или сиреневые помидоры. Правда, на большинстве фотографий можно невооруженным глазом рассмотреть фотошоп. Понять, что вас обманули, можно будет, только вырастив семена, к тому моменту все сроки для спора с продавцом пройдут... Не стоит и начинать.

Фарфор или другая хрупкая посуда. Казалось бы, где покупать фарфор, как не в Китае? Чашечки и блюдца, может, и правда качественные, но нет никакой гарантии, что служба доставки отнесется к ним с должным трепетом. Деньги, скорее всего, получится вернуть, но сервиз лучше поискать в обычном магазине у себя в городе.

Скрытые камеры и «шпионские» устройства. Их китайцы делают неплохо, вот только заказав себе ручку с мини-камерой, чтобы просто поиграться в агента 007, можно заплатить куда больше. Покупать такие товары россиянам запрещено, и историй, когда на желавших просто повеселиться покупателей заводили уголовные дела, немало. Например, житель Кемеровской области в 2017 году заказал темные очки со встроенной камерой: на таможне товар затормозили, а кузбассца признали виновным по статье «покушение на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». К сумме покупки прибавился штраф 15 тысяч рублей. А чудо-прибор изъяли.

Еда и витамины. Никаких ГОСТов продавцы сайта соблюдать не обязаны, и вы никогда не узнаете наверняка, из чего сделан заказанный продукт и правильно ли он хранился. Да и тот ли это продукт на самом деле, за который продавец его выдает? Например, популярные китайские чаи на онлайн-площадках можно найти в 20 раз дешевле, чем в российских магазинах. Что там в реальности, большой вопрос.

ЧТО БЕРЕМ?

Главные тренды в онлайн-покупках россиян в 2019-м

Экологичность (многоразовые бахилы +233%)

Личный бренд (видеокамера для блогов +550%)

Предотвращение болезней (увлажнитель воздуха +46%)

Отказ от рутины (робот-пылесос +49%)

Хобби (горшки для цветов +1225%)