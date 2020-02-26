Александр Проханов: Я перенёс тяжелейшую операцию на сердце. Спасибо всем, кто за меня молился

- Александр Андреевич! За многие годы я хорошо изучил вашу тактику - накануне своего дня рождения куда-то скрываться, подальше от журналистов. Чтобы не петь разбойничьи песни с Гамовым... Я правильно ваш характер изучил?

- Ты знаешь, Саш, петь с тобой разбойничьи песни - это большая радость. Выходить ночью на большую дорогу и пугать проезжих купцов.

- Да!

- Ты обычно запеваешь, а я уже подхватываю, размахивая кетменьком. И - все деньги наши. Едем кутить в трактир.

- "Щас споём"? Или пока не будем.

- Отложим.

- Отложим? Тогда дайте - вот рецепт, пожалуйста, Александр Андреевич! Рецепт вашего оптимизма. Потому что сейчас - вот сложное такое время, и очень многим этого самого оптимизма не хватает. Что нужно, чтобы у нас что-то прохановское тоже было - вот у меня, у моих друзей, у журналистов, у читателей... Можете сделать вот такую милость нам?

- Ты знаешь, ведь я сейчас лежу в военном госпитале...

- Да, конечно, знаю.

- И мне взрезали сердце. Я лежу после тяжелейшей операции на сердце. И медленно прихожу в себя.

И у меня было видение - ведь эта операция проводится под полным наркозом...

А видение такое - в виде идеи: предложить всем членам Государственной Думы, всем крупным чиновникам, губернаторам, крупным военным, дипломатам - чтобы их прожиточный минимум не превышал прожиточного минимума Христа. И - если этот прожиточный минимум их устраивает, они остаются на служении нашему Отечеству. Если же нет - им там не место.

И тут вдруг развернулись вокруг этого такие страсти!

И вот ты говоришь, чтобы я внёс элемент оптимизма...

А что, если те, кого я перечислил, поставят для себя такой вопрос: способны ли они умерить свои желания, умерить свои алчности и жить - не богаче, а так же, как наш Спаситель Иисус Христос?

И - если способны, ты представляешь, какой начнётся потрясающий ренессанс в нашей стране, сколько чудесных будет построено городов, университетов, удивительных открытий свершится?

И вот я хочу, чтобы и каждый из наших граждан задал себе этот вопрос: хотел бы он, чтобы Христос жил в нашей жизни или не хотел бы? Ну, вот тебе мой ответ.

- Может быть, вам что-то надо, что-то принести? Как вы себя чувствуете?

- Я себя чувствую все лучше и лучше. Слабость... Но меня тешит одно - в мой день рождения моя семья принесет в мою палату, в мою клинику горячие блины с красной икрой, и мы утешимся, и мне будет хорошо среди моих любимых людей.

- Ну, считайте, что я буду в этот день рядом с вами. Причём - не я один, я не знаю - вам говорили или нет? Когда вы мне сказали, что вы в больнице и что все очень серьёзно, я взял и без согласования с вами написал в соцсетях: давайте помолимся за Александра Проханова.

И мы все - сотни, тысячи - все за вас молились.

- И мне это помогло. Спасибо всем. Потому что сегодня я уже чувствую себя более - менее славно.

А завтра самый вкусный блин, самый масляный, самый пропеченный - это я тебе, Саш, прямо из моих рук.

- Мы вас очень любим, Александр Андреевич. Поправляйтесь. Я позвонил вам, чтобы получить рецепт оптимизма. И я его получил.

- Обнимаю тебя. Спасибо.