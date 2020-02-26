2020-02-26T11:53:37+03:00
Недвижимость

Скоро узнаем, какое оно - жилье нового качества!

Полным ходом идет конкурс жилых комплексов-новостроек России. Подведены итоги следующего этапа и названы новые финалисты
Марина АНИКЕЕВА
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Полным ходом идет конкурс жилых комплексов-новостроек РоссииПолным ходом идет конкурс жилых комплексов-новостроек РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Из 502 заявленных к участию новостроек в 62 номинациях по 26 регионам специальная Конкурсная комиссия отобрала 202 лучших жилых комплекса. Они прошли в финал. Соревновались ЖК Краснодарского края, Крыма, Севастополя, Приморского края, Калининградской области и др.

Теперь в финальных списках значится 368 претендентов на победу из 41 региона, учитывая еще 166 финалистов первой группы.

В ближайшее время начнется голосование экспертов по номинациям еще 33 регионов России, где ведется активное жилищное строительство, включая Москву. Его итоги объявят в марте. А окончательные списки победителей огласят 2 апреля в рамках проведения «Российской строительной недели-2020».

Читатели «Комсомолки» с марта по сентябрь 2020 года тоже могут высказать свое мнение на сайте KP.RU и проголосовать за того или иного участника столь масштабного конкурса. В сентябре все узнаем, какое жилье окажется лучшим и кто получит Премию ТОП ЖК, которая учреждена совместно Национальным объединением застройщиков жилья и профильными Комитетами ТПП РФ и РСПП.

Напомним, что в оценке жилых комплексов участвует 260 экспертов из 52 регионов России. Каждый ЖК оценивается по 17 группам параметров, в числе которых транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и многое другое.

Окончательные решения по финалистам и победителям конкурса принимает авторитетная конкурсная комиссия, в состав которой входят Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин, руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик, президент Национального объединения строителей Антон Глушков, президент Национального объединения проектировщиков и изыскателей Михаил Посохин, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, президент Российского союза строителей Владимир Яковлев и другие именитые отраслевые деятели федерального уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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