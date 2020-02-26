2020-02-26T13:01:08+03:00
Экономика

Высокие технологии России для Германии

В Берлине прошла Конференция по стратегическому сотрудничеству между нашими странами, в которой приняла участие генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина
Василий ВЕРСТОВ
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Руководитель РЭЦ рассказала немецким партнерам о потенциале высокотехнологичного экспорта из России:

- Российский экспортный центр использует весь спектр финансовых и нефинансовых инструментов поддержки для развития высокотехнологичного экспорта, в том числе в Германию, - заявила Вероника Никишина, выступая в Берлине на Конференции по стратегическому сотрудничеству между нашими странами. Мероприятие было организованно Российско-Германской внешнеторговой палатой совместно с Объединением торгово-промышленных палат ФРГ.

Вероника Никишина также приняла участие в панельной сессии - «Инновации - двигатель технологического будущего в России». Там руководитель РЭЦ рассказала о разнообразных мерах поддержки экспорта высокотехнологичной продукции.

Германия для России - один из важнейших внешнеторговых партнеров. По итогам 2019 года товарооборот между нашими странами превысил $53 млрд. По этому показателю ФРГ занимает второе место среди всех внешнеторговых партнеров России, уступая лишь Китаю.

Что мы поставляем в Германию? Ассортимент очень широк, экспортируем мы в том числе и высокотехнологичные товары. Эксперты считают, что есть все возможности увеличить объем поставок российских комплектующих для немецких производителей автомобилей, авиационной техники, железнодорожного транспорта.

Россия в последние годы мощно развивает собственные высокие технологии, которые внедряются в том числе в традиционных секторах экономики.

- В качестве примера могу назвать наработки российских городов по управлению городской средой. На основе новых смарт-технологий организуется жилищно-коммунальное хозяйство (энергетика, водоснабжение и водоотведение, транспорт, утилизация отходов и прочие сферы). Есть интересные коммуникационные проекты типа «гражданин - муниципалитет». Российские решения в области «умных городов» востребованы за рубежом. Эти услуги успешно экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья, но объемы экспортных заказов могут быть кратно увеличены, - рассказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина во время выступления на панельной сессии.

Руководитель Российского экспортного центра отметила, что существует необходимость активно продвигать отечественные инновации:

- Российская высокотехнологичная продукция должна быть известна зарубежным, в том числе и немецким, партнерам. РЭЦ готов самым серьезным образом заниматься решением этой проблемы, а также поддерживать экспорт при помощи широкого спектра финансовых и нефинансовых инструментов, - добавила Вероника Никишина.

Во Франкфурте-на-Майне расположено представительство РЭЦ, его руководитель возглавляет группу поддержки экспорта. При участии РЭЦ были успешно локализованы ряд высокотехнологичных производств немецких компаний в регионах России. А в исследовательский центр немецкого города Юлих был поставлен суперкомпьютер российской компании «Т-Платформа», в Гамбурге установлен уникальный рентгеновский лазер на свободных электронах.

Также Вероника Никишина провела в Берлине встречи с генеральным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом и председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом.

СПРАВКА «КП»

Куда обращаться экспортеру за помощью

Федеративная Республика Германия, Ам Веингартен 25, 60487, Франкфурт-на-Майне, ystetsenko@exportcenter.ru

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