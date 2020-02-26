2020-02-26T12:48:05+03:00
Звезды

Лобода раздела Тилля Линдеманна

В клипе «Новый Рим» суперзвезда снялась в шубе легендарного рокера
Алина ЧЕРНОВА
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LOBODA представила долгожданный клип на песню «Новый Рим»LOBODA представила долгожданный клип на песню «Новый Рим»
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Правду говорят, чем два человека дольше проводят время вместе, тем больше они становятся похожи. И судя по всему, порой даже общим становится их гардероб. В минувший вторник, как уже писала «КП», LOBODA представила долгожданный клип на песню «Новый Рим», где от гламурной блондинки не осталось и следа- знаменитые на всю сеть «Пьяные танцы», образ рок- дивы и полный отрыв, свойственный скорее группе «Rammstein». Как вам такая LOBODA?

В новом ролике поклонники заметили на артистке розовую шубу 57-летнего рокера Тилля Линдеманна, лидера немецкой группы «Rammstein» и предполагаемого отца младшей дочери Светланы Лободы Тильды. Хотя все-таки, наверное, для съёмок Светлане пришлось ушивать розовую «Чебурашку» (так называются в народе шубы из искусственного меха -Ред.).

Все-таки в оригинальном размере могучего Тилля стройная Светлана просто утонула бы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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