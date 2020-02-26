2020-02-26T15:48:54+03:00
Политика

Кремль открывает школу депутатов и сенаторов

Политиков будут обучать «гуру» этого ремесла - Александр Хинштейн, Валерий Гартунг, Михаил Дегтярев
Роман ГОЛОВАНОВ
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Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко рассказал про новый кадровый конкурс «Лидеры России. Политика». Фото: Валерий Шарифулин/ТАССПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко рассказал про новый кадровый конкурс «Лидеры России. Политика». Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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ГУРУ НАУЧИТ

Кремль запускает новую кузницу кадров. До этого работала «школа губернаторов и министров», теперь решили взяться за подготовку депутатов и сенаторов. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко рассказал про новый кадровый конкурс «Лидеры России. Политика». Там отберут счастливчиков, которых подготовят к выборам — хоть местным, хоть думским.

Надо сразу оговориться — место в Думе или Совфеде никто не обещает. Все зависит от вашего желания и упорства. «Инкубатор депутатов» позволит пройти обучение у известных политиков.

Как принять участие?

1. Зарегистрироваться на сайте политическиелидеры.рф. Заявку можно подать до 16 марта;

2. Есть требования к возрасту. В проект смогут пробиться граждане России от 21 года до 55 лет;

3. В марте-апреле участники должны будут выполнить задания дистанционного этапа. А в апреле-мае пройдут очные полуфиналы, которые завершатся финалом;

4. Победителями конкурса смогут стать 70 - 80 человек. Они пойдут в специальный поток для обучения в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Для них будет создана отдельная программа, включающая, в том числе, основы законотворчества и вопросы развития социального интеллекта.

Из победителей 12 наставников соберут себе группы по 6-8 человек. В число «гуру» входят депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Валерий Гартунг, Михаил Дегтярев, Олег Смолин и другие.

Сжульничать, как показывает опыт прошлых конкурсов, тоже не выйдет. Задания перепроверяют по нескольку раз — как дистанционно, так и на личных встречах. А за честностью проекта следит наблюдательный совет.

ЛИФТЫ ПОЕХАЛИ

- На конкурс могут подать заявки люди, которые хотели бы участвовать в выборах в представительные органы власти, - объяснил Сергей Кириенко. - Это могут быть люди, которые хотят пойти на предстоящие выборы в Госдуму, в региональные законодательные собрания, даже в муниципальные органы власти; люди, которые в рамках своего развития хотят стать членами Совета федерации.

Нужно напомнить, что в Совфед сенаторы не избираются — их назначают. Поэтому победители конкурса могут получить и другие солидные должности.

- Поэтому все, что мы можем сделать в рамках такого проекта - мы можем отобрать лучших, провести открытый отбор, абсолютно прозрачный, для того, чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают абсолютно открытые социальные лифты, в которых нет никаких преимуществ для людей, имеющих связи или имеющих деньги или имеющих иные окольные возможности, - сказал Кириенко.

Эксперты уверены, что подобные конкурсы — результат несменяемости власти. Особенно в политических партиях — в том числе и оппозиционных.

- Секрет любого монополизма - в том, что его на самом деле никогда не существует, он невозможен, и то, что называется монополизмом, на самом деле оказывается конкуренцией на другом уровне, - сказал «КП» известный политический журналист Олег Кашин. - Если вы единственный производитель шоколадных батончиков на рынке, то самую ожесточенную борьбу будут вести внутри вашей компании лоббисты батончиков с арахисом против батончиков с карамелью. Власть устроена точно так же. Формализовать эту борьбу за списки, выстроить правила, по которым люди могли бы претендовать на депутатство - естественная логика развития вот этой борьбы.

КТО УЖЕ ПОЛУЧИЛ ДОЛЖНОСТЬ?

Многие участники прошлых конкурсов «Лидеры России» уже смогли сделать головокружительную карьеру. Вот самые яркие примеры:

Василий Орлов (финалист) - губернатор Амурской области;

Дмитрий Артюхов (победитель) - губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа;

Илья Торосов (финалист) — замминистра экономического развития РФ;

Олег Салагай (финалист) - замминистра здравоохранения РФ;

Павел Сорокин (финалист) - замминистра энергетики РФ;

ИСТОЧНИК KP.RU

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