Топ лучших мест Великого Новгорода и Новгородской области

Один из интереснейших регионов нашей страны, исторический центр России, Родина Российской государственности притягивает своим разнообразием, историей, видами, аутентичностью и российских, и зарубежных туристов.

Удивительным образом Великий Новгород сочетает противоположные понятия - «уникальный, первый, единственный» и в то же время к нему вполне подходит понятие «модель нестоличного российского города». Новгородская область - это и музей под открытым небом, и быстро развивающийся регион с амбициозными планами. Может быть именно поэтому после своего назначения новый премьер-министр Михаил Мишустин первой посетил именно эту область.

Фото предоставлено АНО "ТО "Русь Новгородская"

Благодаря пресс-туру, организованному АНО «Туристический офис «Русь Новгородская», сбылась и моя давняя мечта посмотреть регион, жители которого шутят: Москва и Питер наши пригороды. Предлагаю вам вариант 3-х дневного тура.

Кстати, в этом году у вас есть уникальная возможность остановиться на майские праздники на несколько дней в этой области бесплатно (подробности читайте в описании 3-го дня нашего путешествия).

День первый

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

История Отчизны начиналась здесь.

Могущество страны отсюда возрождалось.

Здесь с рыцарей тевтонских Русь сбивала спесь.

В Европу не пустила диких орд безжалость.

Вячеслав Нестер

Великий Новгород - первая столица Руси. Здесь начинались и царская династия (Рюрик – стал ее основоположником), и первая законодательная власть (Новгородское вече), и продвижение всеобщего образования. Даже простолюдины в Новгороде вели переписку на берестяных грамотах. Говорят, что на стенах древнейших соборов сохранились надписи мальчишек. Люди не меняются!

Если центр России - Великий Новгород, то его Сердце - Новгородский Кремль с Софийским собором ХI века.

Автор фото: Елена БОГДАНОВА

На кресте собора - голубь. Считается, что пока он на кресте - с Россией все будет хорошо!

Автор фото: Елена БОГДАНОВА

Уникальные памятники можно разглядывать часами. Например, на западных воротах Софийского собора (изготовлены из дуба, обшитого медью) в числе многочисленных библейских сюжетов можно увидеть, как именно Бог доставал из Адама Еву.

Автор фото: Елена БОГДАНОВА

Один из интереснейших объектов Кремля - Памятник тысячелетию России. По форме он напоминает и Шапку Мономаха, и колокол. Условно его можно разделить на три части: Православие (крест поддерживают коленоприклоненная женщина-Россия и ангел), Самодержавие (шар-держава в окружении скульптурных групп правящих государей), Народ (горельефы лучших представителей общества).

Тут вы найдёте и создателей азбуки Кирилла и Мефодия, художника К. Брюллова, композитора М.Глинку и многих-многих других. Список утверждали долго. Например, Николай I был добавлен только в самый последний момент.

Фото предоставлено АНО "ТО "Русь Новгородская"

Конечно, в Новгороде и за территорией Кремля есть на что посмотреть! И это не только уникальные достопримечательности (Ярославов двор, Рюриково городище и многие другие), но и прекрасные виды (город расположен на двух берегах судоходной реки Волхов, в нескольких км от озера Ильмень).

Фото предоставлено АНО "ТО "Русь Новгородская"

В городе проводится много авторских экскурсий и интерактивных программ, так что рассказать вам о жизни Великого Новгорода могут «исторические герои или жители, например, Забава Путятишна». На очень многих объектах есть QR-коды, поэтому в любом случае вам будет интересно, даже если вы решите погулять без экскурсовода.

С 24 апреля по вечерам на открытой площадке можно будет посетить Фолк-рок мюзикл "Садко» и почувствовать себя участником сказочных событий.

Вполне в духе этого города то, что за один день мы не только успели окунуться в его мифы, легенды, истории, но и пообщаться с представителями бизнеса. В настоящее время власть создаёт в регионе комфортную среду и бизнес отвечает взаимностью - развивается сам и вкладывается в развитие области. Например, успешно зашли на рынок предприятия по производству одежды VERSTA, ASSA. Есть что прикупить и кроме магнитиков!

Устали? Советую вечером выпить вкуснейшего крафтового пива в ресторанчике "BREWMEN", который организован при пивоварне.

Автор фото: Елена БОГДАНОВА

Кстати, тут веселятся над шуткой «Пивовары никогда не косячат, если накосячат, то это не брак, а новый сорт»! Заночевали мы в бутик-отеле «Truvor», ранее дом купца Н.И. Розова (удобно - весь центр города рядом, завтрак был чудесен).

День второй

КРЕСТЕЦКАЯ ФАБРИКА

Как жаль, что мы так подробно знаем все из жизни некоторых «звёзд», но так мало о тех, кто, рискуя своими деньгами сохраняет или возрождает историческое достояние России: народные промыслы, породы лошадей, производство аутентичной продукции и многое другое.

Бизнесмен мог вложиться в то, что принесет ему «быстрые деньги», но он предпочёл спасти практически умирающий «крестецкий промысел». (вышивка с необычным орнаментом), зародившийся в Новгородской области еще в 1860 году. Отремонтировал здание, расширил коллектив, пригласил молодых дизайнеров. Фабрика возрождается, а у нас с вами есть возможность записаться на экскурсию, посетить предприятие и увидеть как создаются уникальные произведения ручной работы - одежда, шторы, картины, салфетки, скатерти...

Кстати спешу предупредить: записываться на экскурсию надо заранее, желающих увидеть работу мастериц много!

Мы не удержались и приобрели изделия фабрики «Крестецкая строчка». Изделия недешевые (трудоемкий ручной труд), но интересные!

Автор фото: Елена БОГДАНОВА

СТАРОВЕРЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ ЛЯКОВА

Староверов в деревне примерно 50%. В деревне вас встретит «хозяйка подворья», которая поведует об истории и традициях старообрядчества.

Автор фото: Елена БОГДАНОВА

Можно поучаствовать во всевозможных праздничных забавах: это и хороводы вокруг костра, и масленичная карусель, и заклички со встречей Весны...

Автор фото: Елена БОГДАНОВА

Мы играли, жгли масляное чучело, веселились ...

Автор фото: Елена БОГДАНОВА

А вот дальше началось волшебство. Сначала нас накормили серыми щами из печи, нарезали домашнего сала, положили квашеной капусты, налили медовухи и мы дружно начали обсуждать как хорошо было у родных бабушек в деревне, вспоминать запахи уютного дома. Затем староверка Вера Дмитриевна стала просто рассказывать как жили, молились староверы раньше, показывать предметы быта. Обычная стандартная история которую рассказывают в подобной ситуации во многих местах России. Она не пыталась понравиться! Но случилось невероятное - в конце ее рассказа представители федеральных СМИ и блогеры первый и единственный раз замерли, никто не ходил, не рисковал даже пошевелиться. В конце все понимали, что надо расходиться, но сидели и молча смотрели на неё в ожидании продолжения ее душевных рассказов.

Было тепло, уютно, спокойно, хотелось слушать ее дальше...

Станиславский оценил бы эту паузу! Она вздохнула и продолжила… Возможно эта женщина умеет вернуть всех в уют бабушкиного дома и никто просто не хотел возвращаться обратно!)

Проводила она нас словами: «Староверы живут с миром, любовью и уважением к друг другу и гостям ». Многие не смогли удержаться и попросили разрешения обнять ее на прощание. Она не отказала.

ОКУЛОВКА или «немного о взаимоотношениях»

Мы читаем книги о приключениях выдуманных героях, не можем договориться с соседями. Но ведь есть реальные люди, жизнь которых интереснее, ярче, нравоучительнее! В Окуловке есть кого вспомнить.

Постойте около памятника Виктору Цою.

Автор фото: Елена БОГДАНОВА

Посетите Окуловский краеведческий музей. В зале посвящённому Миклухо –Маклаю подумайте о том, что он в одиночку посетил Австралию, сумел не только выжить в этих условиях ( а ведь могли и съесть), но и завоевать доверие аборигенов. В итоге когда он решил уезжать, то три деревни предлагали предоставить ему дома, пищу - лишь бы остался! До сих пор в Австралии его помнят и хранят его памятник в чистоте и порядке. Правда было у него много и фантазий - предлагал России присоединить Австралию (назвать Чернороссией). Надеялся, что это поможет попуасам сохранить свою самобытность и облегчить жизнь.

В зале с экспонатами быта 19 века обратите внимание на утюг с небольшим барельефом на задвижке, похожего на бородатый облик Толстого. Церковнослужители креативно отработали тему его конфликта с церковью. Утюг накалялся и «Толстой краснел». Чтобы проверить готов ли утюг можно было плюнуть на него. Зашипит - значит готов.

Автор фото: Елена БОГДАНОВА

БОРОВИЧИ

Город расположен на реке Мста, в 170 км от Великого Новгорода.

Прогуляйтесь по его тихим старинным улочкам, посмотрите Деревянный железнодорожный вокзал (действует с 1876 года). На перроне вокзала снимали несколько фильмов.

Автор фото: Елена БОГДАНОВА

В музее истории города Боровичи и Боровичского края вас встретит не только интересная экспозиция: история керамических заводов, серия уникальных 3Д фотографий …

Автор фото: Елена БОГДАНОВА

... но и увлеченные своей работой сотрудники.

Нас наряжали в одежды 19 века,

Фото предоставлено АНО "ТО "Русь Новгородская"

Научили играть на ложках и в итоге мы под хохот исполнили небольшую музыкальную фантазию.

Фото предоставлено АНО "ТО "Русь Новгородская"

Мы увлеченно искали сокровища на интерактивной карте области

Автор фото: Елена БОГДАНОВА

День третий

МАСАРСКОЕ ПОДВОРЬЕ (немного о любви и возрасте)

Марк Массарский старше своей жены на 28 лет. Так бывает. Он - политик, преподаватель философии, занимал должность Председателя Совета предпринимателей при Мэре и Правительстве г. Москвы; советник Горбачева, Ельцина…

Молодая девушка влюбилась, вышла замуж и по собственному признанию иногда думала о том как героически она будет помогать и обихаживать своего стареющего мужа. Хочешь рассмешить Бога - расскажи о своих планах. Людмила поскользнулась на ступеньках бассейна. Итог - компрессионный перелом позвоночника. Она не чувствовала нижнюю часть тела со всеми последствиями. Диагноз врачей - инвалидная коляска на всю жизнь. Только муж уверенно сказал - ты встанешь! Все будет хорошо!

Москву поменяли на дом в Новгородской области (Людмиле нужен покой и свежий воздух), завели коз - надо разрабатывать мелкую моторику, а вязать и вышивать Людмила отказывалась, большая часть отложенных запасов «на старость» потрачены на «здоровые ноги Людмилы». Теперь у Масарских «Экологическое подворье – зоосад». Здесь есть и небольшой зоопарк, и экологически чистые продукты. Хлопотунья Людмила бегает по дому, угощает вареньем. Масарскому скоро 80, но он намного энергичнее многих молодых - Преподает, пишет книги, занимается хозяйством. Директор, НП «Культурно-просветительский центр».Он историк и замечательный рассказчик, поэтому интересный вечер вам гарантирован.

Масарские очень ждут туристов по адресу с. Опеченский Посад, 3-я линия, д.72 (с. 8-953-907-74-89). Стоимость питания и проживания обсуждается.

Автор фото: Елена БОГДАНОВА

9 мая Масарские запланировали посадить больше 500 деревьев с табличками в честь героев ВОВ. Но самим им не справиться, поэтому они готовы совершенно бесплатно разместить примерно 40-50 человек, которые помогут посадить эти деревья. Вы можете посадить дерево и в честь своих родных, которые погибли в ВОВ. На деревьях будут таблички.

Если вам интересно - звоните и бронируйте место

Разнообразие мест для отдыха в Новгородской области огромно. Можно подобрать вариант на любой вкус, кошелек, возраст. Но в любом случае неплохо приобрести «Карту гостя Руси Новгородской», что позволит Вам прилично сэкономить на билетах, питании, проживании.

Например, вы сможете остановиться на базе отдыха Любытино-хутор (стильно, экологично, красиво, вкусно, есть чудесная баня и профессионал банщик.

Прокатиться на Уверский бишлот (старую платину) на реке Увер ( впадает в реку Мста ) и договориться об экскурсии с представителями конной спортивно-туристской базой "РАЙДО".

Автор фото: Елена БОГДАНОВА

Посетить Славянскую деревню X века (музей под открытым небом)

Автор фото: Елена БОГДАНОВА

Отдохнуть на всесезонным курорте ЛЮБОГОРЬЕ

Автор фото: Елена БОГДАНОВА

Друзья, путешествуйте по России и строки Сергея Есенина станут ближе и понятнее

Если крикнет рать святая:

"Кинь ты Русь, живи в раю!"

Я скажу: "Не надо рая,

Дайте родину мою".