2020-02-26T17:16:45+03:00
Политика

В Харькове вернули проспект Жукова

За это решение проголосовало подавляющее большинство местных депутатов
Александр КОЦ
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В июне 2019 года украинские националисты снесли памятник Георгию Жукову, стоявший на этом проспекте, а спустя месяц бюст восстановили по решению властей. Фото: EPA/ТАССВ июне 2019 года украинские националисты снесли памятник Георгию Жукову, стоявший на этом проспекте, а спустя месяц бюст восстановили по решению властей. Фото: EPA/ТАСС
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Мы уже настолько привыкли к всевозможному трэшу из Украины, что новость из Харькова о возвращении улице имя маршала Жукова воспринимаются как праздник: «Ведь могут же, когда захотят! Не все еще потеряно!» За возвращение прежнего названия проспекта проголосовало 62 депутата местного Горсовета. Против - только 8. Не очень понятно, как это решение будет закреплено юридически, ведь такое голосование здесь уже проводилось в прошлом году. А воз и ныне там.

Проспект Маршала Жукова в Харькове существовал до 2016 года, когда в результате декоммунизации был переименован в проспект Петра Григоренко - генерала-диссидента, сидевшего в свое время за «антисоветчину». Летом 2019 Горсовет проголосовал за обратное переименование (тогда «за» высказались 59 человек). Но сначала окружной суд, а затем и апелляционный подтвердили незаконность решения с точки зрения нормы о декоммунизации. Под которую Жуков, по мнению мэра Харькова Геннадия Кернеса не подпадает.

У Фемиды на это дело свои взгляды, однако то, что 90 процентов местных депутатов не побоялись в нынешних украинских реалиях проголосовать за столь «токсичное» решение, не может не вызывать надежды. Может не все там так запущено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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