2020-02-26T17:38:56+03:00
Политика

Зеленский учредил День крымского сопротивления

Президент Украины признал, что в ближайшие годы полуостров вернуть не удастся
Александр КОЦ
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Президент Украины Владимир Зеленский.Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
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Очередные громкие, но ни к чему не обязывающие слова Владимир Зеленский произнес на форуме Age of Crimea, что по-украински звучало бы как Ера Крыму (то есть Эра Крыма). Но английский язык придает бессмысленному мероприятию некий международный статус. На мероприятии президент Украины в очередной раз произнес мантру о том, что он не бросит народ Крыма. Но пока все его усилия сосредоточены на Донбассе.

- Но это не означает, что Крым снимается с повестки или сможет стать ценой мира в Донбассе, - заверил Зеленский. - Мы сделаем все, чтобы над Крымом развевался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня.

Мужик сказал - мужик сделал. Владимир Александрович объявил об учреждении Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя — его будут отмечать ежегодно 26 февраля. О каком конкретно сопротивлении идет речь, президент не пояснил. Видимо о тех трех с небольшим процентах, что не проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.

А может о тех 20 процентах военных, которые предпочли уехать на материк, сдав полуостров без боя. Общался я с оставшимися, которые предпочли служить в российской армии. Очень довольны своей жизнью. В любом случае, очевидно, с новой датой крымчанам будет не так скучно ждать, когда очередной украинский президент заберет их обратно в неньку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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