2020-02-27T00:50:39+03:00
Политика

Настоящим политиком Немцова сделала смерть

Почему настоящее признание оппозиционера пришло к нему только после гибели
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
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Митинг памяти Бориса Немцова в Новосибирске, 2015 год.Митинг памяти Бориса Немцова в Новосибирске, 2015 год.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Теперь, когда со дня гибели Немцова прошло уже пять лет, можно спокойно сказать правду: в этом человеке не было ничего выдающегося, и все это прекрасно знали, пока он был жив.

В качестве постсоветского губернатора - в хаосе развала и бандитизма - Немцов ничем не отличался от других региональных феодалов, разве что был более лоялен Ельцину. Не было в Нижнем Новгороде тех лет никакого оазиса благополучия и порядка. Было все то же самое, что и везде - нравы, позднее блестяще показанные в фильме Балабанова "Жмурки".

В качестве вице-премьера олигархического правительства, сохранявшего всеобщую нищету при стремительном обогащении отдельных частных компаний - Немцов выделялся разве что белыми штанами, в которых он, помнится, приехал в аэропорт встречать Гейдара Алиева. Ах да, еще было пересаживание чиновников на отечественный автопром. Или в реальности не было и этого? Теперь уже неважно.

В качестве депутата и лидера (якобы) "правой" партии - Немцов не запомнился ничем. Пустота. Вроде бы перед очередными выборами показывали какой-то ролик, в котором он с Хакамадой летели над Россией на частном самолете, и ролик этот был признан неудачным, и партия в Госдуму не прошла. Вот и все итоги немцовского парламентаризма.

В качестве оппозиционера - а это было недавно, и сложно было бы в этом случае подменять реальные воспоминания новейшими шаблонами - Немцов был неинтересен и не нужен самой оппозиции. Он исправно ходил на митинги, выпускал разоблачительные доклады, куда-то выдвигался - и даже занял кресло в ярославском заксобрании, - пропагандировал схему бойкота выборов, ну и, конечно же, восхищался Майданом и защищал Украину от нашего кровавого империализма.

Борис Немцов на митинге движения "Солидарность", 2001 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Борис Немцов на митинге движения "Солидарность", 2001 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Но все это никак не отменяло главного: оппозиционеры были к Немцову равнодушны. Больше того, иных из них он еще и раздражал, поскольку напоминал о тех самых девяностых, ассоциацией с которыми вечно попрекал этих людей наш официальный телевизор. И от ассоциаций этих они, конечно, хотели бы мягко избавиться.

И никто, разумеется, не считал его "самым свободным человеком" - или как это потом стало называться в мемуарах.

Симпатию вызывало только одно.

Немцов был веселым, жовиальным человеком с яркой внешностью. Можно предположить, что он умел дружить, любить, что в нем - на повседневном уровне - было что-то привлекательное, как для мужчин (в одном смысле), так и для женщин (в другом).

По крайней мере, когда вспоминают про его кудри, шутки, жен, детей, друзей и тусовки с его участием - лица вспоминающих перестают быть казенными, и в рассказах этих возникает что-то подлинное, живое.

Тем не менее, для политика маловато быть "живым и веселым".

Политик на акции оппозиции "Марш миллионов", 2012 г. Фото: Аца КОШТЭ

Политик на акции оппозиции "Марш миллионов", 2012 г.Фото: Аца КОШТЭ

А в случае Немцова и вовсе выяснилось нечто противоположное, и очень драматичное.

Что его - именно как политика - начали воспринимать всерьез как раз тогда, когда живым он быть уже перестал.

Настоящим политиком Немцова сделала его смерть.

И вот тут - в отличие от забытого губернаторства, вице-премьерства и депутатства - все оказалось "на высшем уровне".

Киллеры у Кремля, многолюдные траурные марши, нарочитое переименование в его честь улиц и площадей у посольств России, наконец, многолетнее постоянное дежурство специальных людей на Москворецком мосту, у места его убийства, с портретами и цветами. Этакий второй мемориал у Кремля - после первого, ленинского.

То значение, тот успех, то признание, которого амбициозный Борис Ефимович не мог добиться при жизни - пришло к нему теперь, в качестве погибшего символа.

Удобного символа, который уже никому не мешает, ни с кем не конкурирует, и ассоциации с которым уже никому не портят игру.

Трагично ли это?

Если смотреть на карьеру Немцова только как на судьбу человека - трагично.

Но Немцов был, что называется, "политическим животным", и всю свою жизнь он поставил именно на то, чтобы его политическая биография сложилась удачно, - она, а не старость в домике с садиком в окружении внуков.

И он - как ни странно это говорить - добился своего.

Именно тогда, пять лет назад, у Кремля, сам того не зная.

А что оппозиция все равно не сможет использовать этот его трагичный, посмертный успех, хотя и хотела бы, - это уже совсем другая история.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Почему Немцов - памятник

5 лет назад на Большом Москворецком мосту был застрелен один из самых ярких российских политиков.

Помню Бориса Немцова разным. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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