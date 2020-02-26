2020-02-26T18:29:56+03:00
Звезды

Анастасия Волочкова: «Свадьбу сыграем на набережной Мойки»

В эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) балерина рассказала, зачем целуется с Джигурдой
Игорь ПОЛЯКОВ
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Анастасия Волочкова и Никита Джигурда.Анастасия Волочкова и Никита Джигурда.Фото: Личный Архив
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- Анастасия, 20 сентября у вас свадьба. Зачем же вы в Инстаграме выложили фото, как целуетесь с Джигурдой? - поинтересовались у балерины ведущие радио «Комсомольская правда» и сайта kp.ru Михаил Антонов и Мария Баченина.

- Никита Джигурда - мой друг, - объясняет Волочкова.-С нами в тот вечер еще был мой любимый мужчина. Просто мы с Никитой умеем пошутить. Я дружу с его женой, фигуристкой Мариной Анисиной. Мы с ней созванивались в тот день, она сейчас во Франции. Что такое поцелуй? Это радость, обмен эмоциями, счастье. Никита потрясающий. Не поцеловать его невозможно. Мы были в эйфории. Просто эмоции зашкаливали.

- Поцелуй был в губы.

- У нас в стране очень много недолюбленных людей. И женщин, и мужчин. Правда, это не про меня. Пусть меня целуют самые красивые и лучшие мужчины

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Фото: Личный архив

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда.Фото: Личный архив

- А как вашего любимого-то зовут?

- Его имя принципиально не раскрываю уже полтора года. И не собираюсь это делать. Дождитесь свадьбы. Мы, кстати, решили, устроим ее в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки. Там очень красиво и романтично!

- Ксения Собчак недавно в Инстаграме написала: «Один раз в год шпагат Волочковой смотрелся бы классно. Но в таких объемах попахивает отчаянием. Как 60-летний мужчина в тинейджерском прикиде на спорткаре с 17-летней девочкой- любовницей. Он выглядит не героем-любовником, а жалким, боящимся старости человеком. Так настойчиво оголяющаяся 40-летняя бывшая красавица часто выглядит как женщина, которая страшно боится стареть, и это вызывает желание пожалеть ее».

- Собчак все время паразитировала на моем имени и на именах других успешных людей. Не обижаюсь на Ксению, понимаю, что ею руководит зависть, - говорит Анастасия Волочкова. - Когда она ко мне пришла в гости, все пыталась проверить, настоящая ли у меня грудь. У меня все настоящее. Я в отличие от нее никогда пластических хирургов не посещала. За свои 43 года - ни разу! Никому не доверяю свое лицо, боюсь иголок. Мне не надо. Красота и так при мне.

Я живу в шпагате. Это элемент моей профессии. Коля Цискаридзе родился со шпагатом, а я его выработала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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