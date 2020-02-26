"Растяжку бодрить надо": 67-летняя Дарья Донцова села на поперечный шпагат

Дарья Донцова полюбилась миллионам россиян как автор детективов. Кроме этого поклонники писательницы знают ее страсть к мопсам. Она собирает все, что связанно с любимой породой собак. При этом на днях стало известно еще об одном увлечении знаменитости. Оказывается, она буквально не вылезает из тренажерного зала.

67-летняя Дарья Донцова на собственном примере показала, как в ее возрасте оставаться молодой и красивой. Физической форме писательницы можно только позавидовать.

"Лучшее упражнение для пресса. Спину надо обязательно скруглить. Покатаешь колесико полгода, а живот-то и пропал. Ну и растяжку бодрить надо", - подписала видео тренировки звезда.

dontsova_official Лучшее упражнение для пресса

На третьем фото она продемонстрировала полный поперечный шпагат. "Я сижу на тренажере для растяжки. Мне в мои 67 лет очень даже хорошо, я еще могу вприсядку по залу прыгать, подтягиваться, приседать со штангой. Живот не висит и майку безрукавку спокойно ношу", - похвасталась Донцова.

По ее словам, именно занятия спортом помогают ей сохранять фигуру. "67 лет - не повод, чтобы превратиться в кучу, которая не способна сама в ванну залезть", - резюмировала писательница.

Кстати, ранее Донцова признавалась, что называет свой дом Мопсхаус. У нее шесть питомцев: кот Сан Саныч и собаки Жози, Куки, Фира, Муся и Мафи. Автор детективов собирает все, что связанно с любимой породой собак. В коллекции писательницы не только фигурки и статуэтки. Живописные картины с мопсами, множество магнитиков, вешалки для полотенец, часы, коробки для продуктов, разделочные доски, брелоки, чехлы для мобильных телефонов и даже прихватки.