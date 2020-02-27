Чтобы не вернуться к России, Латвия убила свои советские заводы. А теперь просит компенсацию

Продолжение. Первая часть.

ПО УЛИЦАМ ПЕТРА ВОЗИЛИ

Разглядываю в мобильнике карту Риги. Случайно натыкаюсь: «Памятник Петру Первому». Ого! Может, не так уж рьяно в Латвии душат все русское? Еду смотреть. От центра далековато.

Утыкаюсь в забор какого-то предприятия. Прохожу под шлагбаум. Охрана не останавливает. Вот он! Посреди автостоянки огромный монумент Петра на коне. Хороший такой, складный.

Только что он тут-то делает?

История, которую я узнала дальше, просто анекдотическая. Памятник Петру Первому был открыт в Риге (тогда это была столица Лифляндской губернии) в 1910 году. Отлили его на пожертвования. Причем, большинство жертвователей были латышами. В Первую мировую памятник, как культурно-историческую ценность, решили вывезти. Но перевозящий его корабль потопили. В 1934-м памятник нашли на дне моря, подняли и … 70 лет он провалялся на складах.

В начале 2000-х рижский бизнесмен Евгений Гомберг задумал его восстановить. В мэрии Риги сначала дали добро.

- Но потом кто-то шепнул вице-мэру: «Петр I – главный оккупант. Если бы не он, мы бы шведами до сих пор были», - рассказывает мне Гомберг.

Евгений Гомберг.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тогда в мэрии придумали хитрый ход: подарить обломки памятника (он был поделен на части, некоторых фрагментов не хватало) на 300-летие Петербургу.

- Ход из серии «на тебе, Боже, что нам негоже». В российском посольстве в Риге понимали, что это не подарок, а плевок. И попросили тогдашнего губернатора Питера Яковлева памятник не принимать, - рассказывает Гомберг.

Восстановление памятника обошлось Гомбергу в $100 тысяч. Он даже смог договориться, что Петра презентуют на 800-летие Риги. Ведь на празднике ждали как раз делегацию из Петербурга во главе с губернатором. Националисты пообещали: трупом ляжем, но Петра поставить не дадим. Тут уже на хитрость пошел Гомберг. Договорился с приятелем - управляющим Рижским портом, что тот поставит памятник на территории своего управления - клочке земли в центре города. Скульптуру Гомберг провез ночью - начальник Дорожной полиции по дружбе дал сопровождение.

- На следующий день фото памятника было во всех городских газетах! Люди толпами ходили смотреть! Националисты вопили: убрать! - с улыбкой вспоминает Гомберг.

Петр простоял всего 3 дня.

Как только его показали питерскому губернатору, и тот уехал домой, Гомбергу позвонили из мэрии: «Немедленно убирай!» Так памятник и оказался на окраине, на предприятии самого Гомберга.

ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЕ ГРАЖДАНЕ

- Вы сам - гражданин Латвии? - спрашиваю Гомберга.

- Мои родители приехали в Ригу из Одессы в 50-х, и автоматически гражданства мне не дали. Но я пошел, и сдал эти чертовы экзамены (по латышскому языку и истории, требующиеся для гражданства, - ред.) за полчаса. Многие считают, что за них должен кто-то бороться, Россия или Европа. Вас тут обижают? Так пойдите и сдайте экзамен. И выбирайте парламент, правительство. Другого пути нет, - говорит Гомберг. - Ведь понятно, что подоплека - отстранить нелатышей от голосования. В итоге на выборах побеждает партия, собравшая 190 тысяч голосов. А у нас неграждан 200 тысяч! Сдайте экзамен, идите на выборы, и все перевернется.

Интересно, что играя в патриотизм, латвийские власти получают ровно обратный эффект. Бывшие неграждане, даже приняв гражданство, своими в Латвии не становятся.

- Это как в анекдоте. «Едет по Америке автобус. Спереди сидят белые, сзади - черные. Одному черному надоела эта дискриминация, он сел на переднее место. Ему: «Пшел вон!». Начинается драка. Водитель кричит: «Прекратите! Больше нет черных и белых. Все зеленые! Темно-зеленые садятся сзади, а светло-зеленые спереди!», - смеется Гомберг. - Вот так и мы тут. Можем получить гражданство, но все равно темно-зеленые. Моя дочка и внучка в совершенстве говорят по-латышски, но своими их все равно не признают. Проблема латышей в том, что они не понимают: беречь свой язык, это не значит уничтожать чужой.

Пытаясь искоренить русский язык, латыши сами наступили себе на хвост.

- Они добились того, что их собственные дети теперь не говорят по-русски. А ты пойди без русского устройся на работу! Разве что чиновником. А вот в бизнес, в сферу обслуживания не возьмут. И пока латыши бегают в поисках работы, русские показывают им нос, - говорит Гомберг.

«АМЕРИКАНЦЫ МОЧАТСЯ НА НАШИ ПАМЯТНИКИ»

Кто в Латвии в чести, так это американцы. Латвию уже называют 51-м штатом Америки. Даже премьер Латвии Артурс Кришьянис Кариньш - гражданин США. Правозащитника Александра Гапоненко уже пятый год судят за то, что он посмел критиковать в соцсетях присутствие войск США в Латвии. Мы встретились с Гапоненко после очередного суда.

- Придрались к моей фразе, что американские танки в Латвии для того, чтобы пугать живущих тут русских. Прокурор считает, что я разжигаю рознь. При этом в Латвии постоянно идут учения, на которых спецназ, в том числе американский, отрабатывает подавление бунтов по образцу Донбасса, - рассказывает мне Гапоненко. - Еще я написал, что американцы будут мочиться у памятника Свободы в Риге. Это уже сбылось. Полгода назад двух военных США оштрафовали за то, что они на спор мочились под памятником. Мой адвокат упомянул про это суде. Тут даже судья не сдержала улыбку. Но продолжила судить...

Шествие против ликвидации русских школ в Риге. Фото Евгений Антонов/ТАСС

ПРИБАЛТИЙСКИЕ ВЫМИРАТЫ - НЕ ШУТКА

Когда Латвия выходила из СССР, в ней жили 2,8 миллиона человек. Сейчас, по оценкам экспертов, от силы 1,5 миллиона (официально — 1,9 млн.). Мой рижский знакомый рассказал мне историю про своего родственника - латыша Гунчу, который в свои 60 лет пошел мыть полы на пароме в Швеции, потому что в Латвии не смог заработать на хлеб. Кого из старшего поколения не спроси, у всех дети и внуки либо учатся, либо работают за границей. Чаще всего едут в Ирландию, Британию, Германию. Причем, не столько русские, сколько латыши. Большинство - навсегда.

За последние 10 лет количество молодежи уменьшилось в Латвии вдвое - с 240 до 120 тысяч.

Уехав на учебу в другие страны, латышские дети забывают родной язык и уже не понимают своих бабушек. Казалось бы, властям надо бороться с отъездом латышей. А они вместо этого лепят латышей из русских.

Впрочем, у националистов и тут своей объяснение. По их словам, латыши уезжают из Латвии не потому, что тут ниже уровень жизни, а потому, что им противно разговаривать с русскими, которых развелось слишком много.

КАК ЛАТЫШИ СЕБЕ ГЕРОЕВ ПРИДУМАЛИ

Юрия Алексеева, одного из создателей легендарной в советское время магнитолы Рига-310, я застала с паяльником в руках. Он и по сей день что-то изобретает. До 1992-го Алексеев руководил лабораторией производственного объединения «Радиотехника». После развала предприятия перековался в журналисты. На том и погорел. На него заведено 2 уголовных дела, он под домашним арестом.

Юрий Алексеев в советские годы создал легендарную магнитолу «Рига-310». Он мастерит и сейчас. Но под домашним арестом.Фото: Елена КРИВЯКИНА

По словам Алексеева, прессовать его начали после того, как в 2016-м году он съездил в Донецк и написал оттуда 8 репортажей. Поводом для «уголовки» стали отправленные с IP адреса Алексеева призывы убивать латышей.

- Я бы сам за это посадил! Только как я мог такое написать – у меня мать латышка! – говорит Алексеев. - Дело возбудили 2 года назад, но суда все нет. Знают, что я выиграю суд. Любая экспертиза покажет, что эти комментарии писал не носитель русского языка.

- Почему слова «оккупация», «геноцид» стали для латышей фетишем? – спрашиваю я у Алексеева.

- Когда активы СССР стали пилить, и решили отстранить от этого русских, надо было найти оправдание. Мы же с латышами жили бок о бок, вместе работали. К примеру, русские и евреи разрабатывали схемы, у нас больше развито абстрактное мышление. А дизайн делали латыши – они больше эстеты. И сборкой занимались русские, а настойкой – латыши. Латыши – педанты. Пока устройство не заработает, будут выедать мозг всем – конструкторам, начальству, сборщикам. У нас был отличный симбиоз!

С чего бы нам с латышами вдруг посраться? Нам нечего было делить. При СССР никаких конфликтов у нас не было. Я жил в хулиганском районе. Мы ходили драться район на район. И русские с латышами всегда были в одной команде. А потом придумали мифы, что латышей угнетали.

- Но зачем надо было превращать латышских легионеров СС в героев? Ну, признали бы их жертвами войны. Но не героями же!

- Латышам нужна была хоть какая-то своя героика. Это маленький племенной народ, живший на хуторах. По Латвии вдоль и поперек ходили завоеватели, не замечая, что тут еще кто-то живет. А сами латыши никогда особо не воевали, потому и истории-то нет. Но раз государство в руки свалилось, нужно было что-то придумать. Вот они и придумали себе героев - легионеров.

Тоже самое и с культом латышского языка. Чтобы сотворить нацию, им приходится работать на отрицании. На отделении от великой России. А то, если там по-русски говорят, и тут по-русски, то почему здесь отдельно живут?

Латвия сознательно присоединилась к СССР, надеясь, что он защитит ее от фашистской Германии. А теперь Латвия предъявляет СССР претензии, что он ей испортил молодость. Как жена: «Я отдала тебе лучшие годы, давай мне за это деньги». Латвия насчитала, что СССР должен ей 185 миллиардов евро. Якобы, если бы Латвия не вошла в состав СССР, то сейчас была бы как Финляндия. Я как инженер говорю: эта математика не верна. Вот уже 30 лет Латвии никто не мешает, но она — и рядом не Финляндия. Из Латвии бежит население, нет ни образования, ни медицины, ни производства - никаких перспектив.

ЗАВОДЫ ВЗЯЛИ, И УГРОБИЛИ

За первые же послевоенные годы в Латвии были построены 200 крупных предприятий, промышленность выросла в 47 раз! Число больниц, школ и санаториев - в 40 раз. Латвия была «витриной» СССР. Здесь в советские годы «жировали». Юрий Алексеев – один из тех, кто изнутри видел, как в 90-е в Латвии разваливали заводы.

- Уничтожение было намеренным! Доказательства? В Риге при населении 890 тысяч человек, было 200 тысяч рабочего класса. Пролетариат – это организованная масса. Если бы рабочие вышли на площади, идея национального государства с хуторами и запахами навоза полетела бы в тар-та-рары! Рабочий класс просто смел бы всех этих революционеров-песенников. А когда заводов нет, и народ что-то клепает у себя по подвалам, его уже поднять нельзя, - замечает Алексеев.

Магнитофон «Рига-310».

В пример он приводит Рижский вагоностроительный завод. Его электрички до сих пор колесят по бывшему СССР – от Подмосковья до Ташкента.

- На одном ремонте и обслуживании этих электричек завод мог бы работать десятилетия. Зачем было Латвии закрывать этот завод? – говорит Алексеев.

Тоже самое электротехнический завод (ВЭФ).

- В 93-м его еще не распилили, и он принадлежал государству. Как раз началась замена старых телефонных станций на новые - цифровые. Но государство покупало все, что угодно, лишь бы не у своего ВЭФ, потому что нужно было его угробить, - продолжает Алексеев.

По тому же сценарию загубили и Рижскую автобусную фабрику (РАФ), ту самую, что выпускала известные всему Союзу «рафики». В 1987-м году завод оказался в центре внимания всей страны. «Комсомольская правда» инициировала проведение конкурса на выбор лучшего директора РАФ. Впервые в СССР директора завода выбирали открытым голосованием. Победил Виктор Боссерт из Омска. В 1990-93 годах налоги от РАФа давали Латвии половину ее бюджета! С РАФ готовы были сотрудничать «Крайслер» и «Фольксваген». Но власти завод обанкротили.

- РАФ начал делать маленькие грузовички за 30 лет до ГАЗа. Огромные цеха. Производи – и гони в Россию. Но нет, закрыли фабрику, - вспоминает Алексеев. А следом грохнули и инженерное образование. Приказали: с завтрашнего дня все преподавание в вузах только на латышском. А вся профессура - русская. Латышский знают на уровне «здравствуй - до свиданья». Профессора уехали. Доцентами назначили аспирантов. Уровень вузов рухнул на три этажа!

Микроавтобусы «РАФ» были визитной карточкой Латвии. Они колесили по всему СССР.Фото: ТАСС

Сейчас в корпусах бывших заводов-гигантов - торговые центры.

- ЕС не выгодно, чтобы в Латвии было свое производство. У нас работали два сахарных завода. Их закрыли, потому что сахарные заводы уже есть в Швеции и Дании. У нас был огромный рыболовецкий флот – работал по всей Атлантике! Вначале ЕС установил жесткие квоты на вылов. А потом стал просто платить деньги, чтобы траулеры пилили на лом, - рассказывает Алексеев.

Убыточной стала и железная дорога. Из Риги в Москву сейчас ходит всего 1 поезд в день – 6 вагонов. А в советское время ежедневно ходили 3-5 поездов по 24 вагона. Ну а между Ригой, Таллином и Вильнюсом теперь и вовсе нет железнодорожного сообщения.

ХОТИМ, ЧТОБЫ РОССИЯ СКАЗАЛА: «МЫ ВАС ЗАЩИТИМ!»

- А чего русские в Латвии хотели бы от России? - спрашивала я у своих собеседников.

- Дискриминацию русских в Латвии Россия не воспринимает, как атаку на русских в целом. Если в какой-то стране обижают евреев, все остальные евреи кричат: «Наших бьют». У русских этого чувства нет. Ну, какие-то там прибалты..., – замечает публицист Александр Гильман. - Мне вообще часто говорят: «Ааа, ты из тех русских, что не вернулись в Россию». Нас Россия не рассматривает, как часть русского мира. Хорошо, что хоть вы приехали, расскажете в России - что тут творится. Не молчите!

- В России не делают разницу между латышами и латвийцами. Говорят: «Все вы там - латыши». Вы чего русских так обижаете?! Некоторые наши просто уже боятся ехать в Россию, думают, что их побьют прямо в аэропорту, - рассказывает мне Сергей Мулеванов из Русского Союза Латвии.

- Очень нужны молодежные обмены. Русская молодежь в Латвии сейчас не знает, что такое Россия. А она роскошная, - говорит инженер Юрий Алексеев.

- И вот еще что. Убирая транзит из латвийских портов, никто из российских чиновников не сказал: «Вернем, если перестанете ущемлять русский язык и русских». Все заканчивается двести первым заявлением МИДа: «Выражаем озабоченность». Ни одного требования к Прибалтике от России за 30 лет не озвучено, - замечает журналист Сергей Тыщенко. - А мы хотим наконец услышать от России: «Мы помним о вас. И защитим!»

Продолжение следует.