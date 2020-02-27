2020-02-27T17:12:00+03:00
Общество

В России снимут фильм о первозданных лесах

Проект команды LES FILM ставит перед собой цель — побудить как можно большее количество людей беречь природу
Анна ГЛАДКИХ
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Первозданные леса важны для всех насПервозданные леса важны для всех насФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Команда кинематографистов, аниматоров и экологов LES FILM приступила к работе над новым проектом — документальному кино о первозданных лесах России. Фильм будет начинаться в заповеднике «Брянский лес», и именно здесь стартуют съемки. Сперва будет записано интервью с основателем заповедника и первым его директором Игорем Шпиленком. Это интервью ляжет в основу короткого ролика, который станет отправной точкой для сбора средств на съемки полноценного фильма. Сбор будет объявлен на на краудфандинговой платформе «Планета» уже в ближайшее время.

Команда LES FILM уже реализовала успешный проект в сфере экологического кино, это фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни». Ребята планирует, что новый фильм покажет широкой аудитории как важны первозданные старовозрастные леса для нашей страны и одновременно объяснит, как они беззащитны и как важно их сберечь. Планируется что съемки начнутся уже в этом году.

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