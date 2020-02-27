2020-02-27T15:58:24+03:00
Наука

Борода увеличивает в тысячу раз риск подхватить коронавирус COVID-19

Для профилактики эпидемии стоило бы всех побрить
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Лучше быть здоровым, чем бородатымЛучше быть здоровым, чем бородатым
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Избавляться от растительности на лице рекомендуют Американские Центры по контролю и профилактике болезней (US Centres for Disease Control and Prevention — CDC). Мол, здоровье важнее понтов и модных тенденций.

Иллюстрирует рекомендацию медиков особая таблица, на которой изображены наиболее распространенные варианты «украшения лица» теми или иными бородами, бородками, усиками и усами. Красными крестиками помечены недопустимые виды растительности — то есть, наиболее опасные с точки зрения вероятности заразиться. Зеленые галочки соответствуют более-менее приемлемой шерсти.

Допустимая и недопустимая растительность на лице, согласно рекомендации американских медиков

Допустимая и недопустимая растительность на лице, согласно рекомендации американских медиков

Не слишком ответственные СМИ, публикуя таблицу, уверяют: CDC специально подготовило её по случаю распространения китайского коронавируса COVID-19. На самом же деле, как сообщают портал ScienceAlert и газета Daily Mail, и рекомендации и соответствующая графика появились еще в 2017 году — то есть, более, чем за два года до появления новой угрозы здоровью человечества. Имели цель пояснить, почему осторожным мужчинам лучше бы побриться. Потому что растительность на лице снижает эффективность защитных масок. Снижает в силу весьма простой причины: из-за волос бороды или длинных усов защитная маска или респиратор плохо прилегают к лицу. Между ними образуются щели, сквозь которые легко проникает зараза. Исследования показывают, что в организм бородача ей — заразе — приникнуть гораздо проще, чем в гладко выбритого мужчину. Иной раз в тысячу раз проще.

Маска на бородатом лице - бесполезная штуковина. Зараза проберется между волосков.

Маска на бородатом лице - бесполезная штуковина. Зараза проберется между волосков.

В 2017 году медики CDC имели в виду грипп, ОРВИ и прочие ОРЗ. Ныне никаких новых призывов брить бороды они не обнародовали. Просто прежние пришлись как раз кстати. Грех было бы этим не воспользоваться. Ведь не в конкретной заразе дело. Разговор о защите от нее. А она у бритых эффективнее в любом случае. Будь то коронавирус или ангина.

Так может быть, стоит побриться? Для профилактики в мировом масштабе. А побрившись, надеть маску. А еще лучше респиратор.

Респиратор №95, считают медики, более эффективная защита от инфекции.

Респиратор №95, считают медики, более эффективная защита от инфекции.

КСТАТИ

Борода — еще и рассадник бактерий

Надо понимать, что на ничем не защищенной бороде скапливаются капельки, вылетевшие из чужих носов и ртов. Капельки эти могут быть заражены чем угодно — хоть коронавирусами. Таким образом растительность на лице становится пристанищем разнообразных инфекционных агентов. От них, конечно, можно избавиться, умываясь, каждый раз моя руки. А то и чаще. Но бородачи не слишком усердствуют в подобных гигиенических процедурах. А бороды и в самом деле грязны. В этом в прошлом году убедились медиками из швейцарской клиники Хирсланден (Hirslanden Clinic in Switzerland).

Они собирались всего лишь выяснить: можно ли, проведя MRI-обследование собаки, использовать тот же сканер для обследования человека. Не запачкает ли его собака настолько, что сканер придется усиленно дезинфицировать? Или вообще потребуется заводить отдельный — ветеринарный?

Медики, ведомые доктором Андреасом Гутцайтом (Professor Andreas Gutzeit), взяли микробные пробы у 30 длинношерстных собак, сравнили их с человеческими, которые были добыты в том числе и у 18 бородатых мужчин в возрасте от 18 до 76 лет. Выяснилось: дезинфицировать сканеры надо. Но не после собак, а после людей. Конкретно после бородачей. В «шерсти» всех обильно гнездились разнообразные бактерии. Их было больше, чем у любой отдельно взятой собаки. При этом половина обнаруженных в бородах микроорганизмов представляли серьезную опасность для здоровья.

КСТАТИ

Погонофобия — так называют болезненную боязнь бороды. Похоже, что возрожденные рекомендации американских медиков, стремительно набирающие популярность уже не только в соцсетях, и исследования, подобные швейцарским, эту фобию усилят. И дело вполне может дойти до принудительной изоляции бородачей. Или до принудительного их бритья в стиле Петра Первого. Ведь кто знает, вдруг вирус на бородах и развозят по миру - развозят те, у которых признаки заболевания еще не проявились.

Бактериям и вирусам в бороде уютно.

Бактериям и вирусам в бороде уютно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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