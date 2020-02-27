На вкус и цвет: Как выбрать муку для блинов на Масленицу

Роскачество специально к Масленнице проверило качество муки, которая представлена на прилавках в магазинах. Эксперты провели исследования 13 торговых марок по 386 показателям качества и безопасности. Более того, специалисты рассказали, в чем разница между блинами и блинчиками.

В качестве "испытуемых" эксперты выбрали блинную муку разных производителей и ценовой категории от 25 рублей до 165 рублей за упаковку весом от 250 граммов до 1 килограмма.

Из 386 параметров большая часть была посвящена безопасности - 361 пункт. Речь идет о наличии в смесях потенциально вредных веществ. К счастью, все "испытуемые" оказались безопасными. Но вот пестициды в некоторых все же обнаружили.

- В пяти торговых марках были выявлены следовые количества пестицидов. Речь идет о ТМ «Печем дома», «Золотое утро», «Пышечка», «Мелькомбинат №3», GARNEC, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Что касается вкуса, цвета и запаха, то к смесям по этим показателям претензий не было. Чего нельзя сказать о готовом продукте. У блинов из смеси пяти торговых марок имелся посторонний привкус, а у одной из них еще и посторонний запах. Были замечания и по эластичности с прочностью.

Блин и блинчик: какую смесь использовать

Эксперты также объяснили, что между блинами и блинчиками есть разница не только в произношении.

- Разница между двумя блюдами заключается в толщине изделий. Так, толщина блинчика должна быть не более трех миллиметров, а толщина блина варьирует от трех до десяти миллиметров. Все, что толще – это уже оладьи, - объяснили специалисты.

Также в Роскачестве уточнили, что следует обращать внимание не только на цену и вес пачки муки, но и на качество, которое скажется на количестве готовых блинов с одной упаковки. Поможет в выборе таблица, подготовленная экспертами ведомства.