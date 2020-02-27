«Отдайте мразь на расстрел!»: Соловьев с охраной выкинул украинца-русофоба из студии

Шоу телеведущего Владимира Соловьева начиналось более менее тихо. Обсуждали Украину. Но тут слово выхватил экс-депутат Верховной Рады Александр Ковтуненко. Он стал оправдывать бандеровцев и нацистов. И у них с Соловьевым началась настоящая битва.

Соловьев: Я вам могу сказать, где могилы моих предков. Их вообще нацистская сволочь живыми во время войны закопала. Поэтому пока вы будете говорить, что ваши герои Бандера и Шухевич, я вас буду до последнего момента рвать. Для меня Великая Отечественная не закончилась. Пока нацисты по вашей Украине ходят.

Ковтуненко: Не было бандеровцев. Это придуманный бренд.

Соловьев: Это Шухевича не было? Кем он был?

Ковтуненко: С 43-го года возглавлял УПА (запрещённая в России организация).

Соловьев: А до этого?

Ковтуненко: Откуда я знаю? Украины тогда не было, как государства!

Соловьев: В каком звании Шухевич был в СС? Забыл? Вся ваша армия убийц, палачей и антисемитов.

Ковтуненко: Это враньё! В УПА вся медицинская служба была из евреев.

Соловьев: Потому что вы были такие тупые, что у вас не было своих врачей. Поэтому вы брали евреев. Ты читал, что говорил Шухевич про евреев? Тебе напомнить еврейский погром во Львове при личном участии Шухевича и его собак! <...> А вот теперь я расскажу тебе правду о войне. 27 миллионов моих, а не твоих соотечественников...

Ковтуненко: Моих!

Соловьев: Ты был на другой стороне!

Ковтуненко: Не надо! Вы нас предали!

Соловьев: В какой армии был твой дед?

Ковтуненко: В Красной армии два деда было!

Соловьев: А ты, гад, против какой армии стоял?

Ковтуненко: За Украину стоял, за «перестройку».

Соловьев: Ты когда пошёл за «РУХ», он был против советской армии. Вы подонки и сволочи. Вы воевали в СС. Вы виновны в смерти поляков, русских.

Ковтуненко: Вы не делайте из нас виноватых граждан Украины...

Соловьев: А это не граждане Украины...

Ковтуненко: 9 миллионов украинцев погибло в Красной армии!

Соловьев: Не смей трогать их память! Ты, упырь нацистский! Пшёл вон! Охрана! Выведете эту мразь и отдайте на расстрел войскам НКВД!

Ковтуненко: Украинцы защищали себя вместе с евреями!

Соловьев: Я не хочу марать руки об эту мразь! 9 миллионов украинцев отдали свою жизнь, и ты их предал! Ты служил Януковичу, ты служишь любой власти. Чтобы этот ворюга смел приезжать и лгать!

Охранник в синей рубашке вошёл в студию и вытолкал украинца-русофоба из студии. Программа продолжилась без Ковтуненко.