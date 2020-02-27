Министр обороны Сергей Шойгу — на похоронах маршала Дмитрия Язова: Человек-легенда, истинный офицер, настоящий патриот

Под мокрым снегом умирающей зимы на федеральном мемориальном кладбище хоронили последнего маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова. Он ушел на 96-м году жизни.

Скорбная процедура проходила при величайшем стечении народа. Как гражданского, так и военного. Пришли представителей всех родов вооруженных сил. Здесь много военных, которые считают себя учениками Дмитрия Тимофеевича.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763228" frameborder="0"></iframe> В Москве простились с последним маршалом СССР Дмитрием Язовым.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скорбная процедура проходила при величайшем стечении народа. Как гражданского, так и военного.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От иностранных государств — послы и военные атташе ряда государств, в том числе Кубы, Северной Корея и Китая.

Я шел усталым, осторожным ледоколом через эту гигантскую толпу. Я говорил со многими. Меня удивило, что каждый, кто из генералов или офицеров вспоминал Дмитрия Тимофеевича. Вспоминал какую-то жизненную, теплую или драматичную деталь. И я подумал, что в судьбе каждом из этих людей в погонах Язов оставил свой неизгладимый след.

Церемония прощания с маршалом Советского Союза была честной, сдержанной, не быстрой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проводить в последний путь последнего маршала пришло также много его земляков, сибиряков. Они не могли не приехать, чтобы попрощаться с Дмитрием Тимофеевичем по человечески, по христиански.

В траурном зале на гранитном постаменте гроб был полуоткрыт и еще до начала прощальной процедуры уже завален цветами.

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скорбный, траурный митинг открыл заместитель министра обороны, начальник Главного военного политического управления генерал Андрей Картаполов. Он рассказал о большом военном и жизненном пути Дмитрия Тимофеевича. Затем выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Звучали слова про истинного офицера и настоящего патриота.

Следом сказал свое слово и начальник Генерального штаба, генерал армии Валерий Герасимов. Выступил и губернатор Омской области Александр Бурков.

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я обратил внимание, что все эти люди говорили от души, без бумажки, без формальных, суконных выражений. И часто звучали такие слова из уст генералов: мы все ученики маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова.

Церемония прощания с маршалом Советского Союза была честной, сдержанной, не быстрой.

Министр обороны Сергей Шойгу на церемонии прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После отпевания похороны завершались уже на территории мемориального кладбища.

Дмитрий Язов будет покоиться рядом с выдающимися гражданами нашего Отечества. С гениальным конструктором, оружейником Михаилом Калашниковым и бывшим президентом Академии военных наук, генералом армии Махмутом Гареевым.

Валерий Герасимов, Сергей Шойгу, Руслан Цаликов на церемонии прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юнус-Бек Евкуров на церемонии прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валентина Терешкова на церемонии прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После отпевания похороны завершались уже на территории мемориального кладбища.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762695" frameborder="0"></iframe> Умер Дмитрий Язов - последний маршал СССР.Ушёл из жизни последний маршал Советского Союза - Дмитрий Язов

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