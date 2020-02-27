2020-02-27T13:50:30+03:00
Общество

Министр обороны Сергей Шойгу — на похоронах маршала Дмитрия Язова: Человек-легенда, истинный офицер, настоящий патриот

27 февраля в последний путь проводили последнего Маршала Советского Союза
Виктор БАРАНЕЦ
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Под мокрым снегом умирающей зимы на федеральном мемориальном кладбище хоронили последнего маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова.Под мокрым снегом умирающей зимы на федеральном мемориальном кладбище хоронили последнего маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под мокрым снегом умирающей зимы на федеральном мемориальном кладбище хоронили последнего маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова. Он ушел на 96-м году жизни.

Скорбная процедура проходила при величайшем стечении народа. Как гражданского, так и военного. Пришли представителей всех родов вооруженных сил. Здесь много военных, которые считают себя учениками Дмитрия Тимофеевича.

В Москве простились с последним маршалом СССР Дмитрием Язовым.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скорбная процедура проходила при величайшем стечении народа. Как гражданского, так и военного. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скорбная процедура проходила при величайшем стечении народа. Как гражданского, так и военного.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От иностранных государств — послы и военные атташе ряда государств, в том числе Кубы, Северной Корея и Китая.

Я шел усталым, осторожным ледоколом через эту гигантскую толпу. Я говорил со многими. Меня удивило, что каждый, кто из генералов или офицеров вспоминал Дмитрия Тимофеевича. Вспоминал какую-то жизненную, теплую или драматичную деталь. И я подумал, что в судьбе каждом из этих людей в погонах Язов оставил свой неизгладимый след.

Церемония прощания с маршалом Советского Союза была честной, сдержанной, не быстрой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Церемония прощания с маршалом Советского Союза была честной, сдержанной, не быстрой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проводить в последний путь последнего маршала пришло также много его земляков, сибиряков. Они не могли не приехать, чтобы попрощаться с Дмитрием Тимофеевичем по человечески, по христиански.

В траурном зале на гранитном постаменте гроб был полуоткрыт и еще до начала прощальной процедуры уже завален цветами.

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скорбный, траурный митинг открыл заместитель министра обороны, начальник Главного военного политического управления генерал Андрей Картаполов. Он рассказал о большом военном и жизненном пути Дмитрия Тимофеевича. Затем выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Звучали слова про истинного офицера и настоящего патриота.

Следом сказал свое слово и начальник Генерального штаба, генерал армии Валерий Герасимов. Выступил и губернатор Омской области Александр Бурков.

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я обратил внимание, что все эти люди говорили от души, без бумажки, без формальных, суконных выражений. И часто звучали такие слова из уст генералов: мы все ученики маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова.

Церемония прощания с маршалом Советского Союза была честной, сдержанной, не быстрой.

Министр обороны Сергей Шойгу на церемонии прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны Сергей Шойгу на церемонии прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После отпевания похороны завершались уже на территории мемориального кладбища.

Дмитрий Язов будет покоиться рядом с выдающимися гражданами нашего Отечества. С гениальным конструктором, оружейником Михаилом Калашниковым и бывшим президентом Академии военных наук, генералом армии Махмутом Гареевым.

Валерий Герасимов, Сергей Шойгу, Руслан Цаликов на церемонии прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валерий Герасимов, Сергей Шойгу, Руслан Цаликов на церемонии прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юнус-Бек Евкуров на церемонии прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юнус-Бек Евкуров на церемонии прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валентина Терешкова на церемонии прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валентина Терешкова на церемонии прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После отпевания похороны завершались уже на территории мемориального кладбища. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После отпевания похороны завершались уже на территории мемориального кладбища.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Умер Дмитрий Язов - последний маршал СССР.Ушёл из жизни последний маршал Советского Союза - Дмитрий Язов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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