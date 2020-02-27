2020-02-27T13:00:01+03:00
Экономика

В Крыму ждут Пучдемона и Apple

Полуостров готовится к VI Ялтинскому международному экономическому форуму
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой ЯМЭФФото предоставлено пресс-службой ЯМЭФ
Изменить размер текста:

23-25 апреля в Крыму пройдет уже VI Ялтинский международный экономический форум, итогом которого должны стать контракты на сумму не менее 200 миллиардов рублей. Как рассказали на первом заседании Программного комитета по подготовке к VI ЯМЭФ с участием иностранных гостей на уровне послов ряда стран Латинской Америки и кандидата в президенты Хорватии, некоторые соглашения «перекочуют» с отмененного из-за коронавируса Российского инвестиционного форума в Сочи.

Из-за эпидемии мероприятие в Крыму, по всей видимости, пропустит делегация из Китая, но организаторы ожидают около 450 гостей из 100 стран, включая США, Британию и Украину. К слову, в прошлом году участники из незалежной приезжали по сути инкогнито.

- Мы бы хотели, чтобы представители Украины были, потому что украинские бизнесмены были в прошлом году, но они не были официальной делегацией. Мы считаем, что ялтинская площадка является объективно международной площадкой, на которой можно обсуждать разные вопросы, - отметил зампред оргкомитета VI ЯМЭФ Андрей Назаров.

Темой предстоящего мероприятия станут «Регионы России и мир». Впервые помимо Крыма в его организацию также подключены Республика Башкортостан и город Севастополь. Башкиры уже анонсировали установку на площадке форума инновационной стеклянной юрты.

- Мы разрабатываем такие темы, как национальные проекты «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Отдельное направление – туризм. Крым – отличная площадка для того, чтобы опробовать новые инициативы в области туризма, - считает заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

В самом Крыму не забывают, что по окончании действия ФЦП регион должен будет встать на самостоятельные рельсы и самоокупаемость, поэтому возлагают на ЯМЭФ особые надежды.

Одним из основных событий также станет Ялтинская конференция, которая в этом году будет посвящена 75-й годовщине Победы. На нее приглашены ветераны из стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. Ждут здесь также и бывшего лидера боровшейся за независимость Каталонии Карлеса Пучдемона (по словам организаторов, он готов) и, в частности, представителей компании Apple. Осенью прошлого года в приложении «Карты» Крым стал российским.

- Компания Apple внесла свои поправки в географические названия субъекта РФ - Крым - и города федерального значения - Севастополя. Названия приведены

в соответствие с Конституцией РФ. Мы будем и дальше контролировать, чтобы не было возврата назад, - объявил в ноябре глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперты прокомментировал положения нового КоАП
Власти Украины решили не эвакуировать своих граждан из Италии
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября прошлого года
Памфилова выступила против минимального порога явки на голосовании по Конституции
В США начали тестирование новой вакцины от коронавируса на людях
Ученые нашли пригодную для жизни экзопланету
Кремль: в планах Путина пока нет встречи с Эрдоганом 5 марта
Все ветераны Великой Отечественной войны в России получат выплаты к 75-летию Победы
Штрафы для водителей за нарушение ПДД могут сократить
Евросоюз призвал к полному расследованию убийства Бориса Немцова
Эксперт назвал плюсы для российской экономики от коронавируса
Эпидемия коронавируса переместилась в Южную Корею: 500 новых случаев за сутки, тогда как в Китае всего 433
Россияне пополнили счета в банках на рекордную сумму
В Китае рассчитывают взять эпидемию коронавируса под контроль в конце апреля
Первая украинка заразилась коронавирусом в Италии
Стали известны подробности задержания российской семьи в аэропорту Стамбула
В Пекине считают, что коронавирус мог зародиться за пределами Китая
Каждый пятый автовладелец считает, что нужно повысить Каско и ОСАГО для нарушителей ПДД
Военный источник опроверг информацию о захвате Серакиба в Идлибе боевиками
В Госдуме отреагировали на жалобы Киева относительно усиления российского флота
В России тиражи «мужских» журналов упали в два раза
Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам из-за коронавируса
Поправку о дате и времени голосования по Конституции внесли в Госдуму
Турецкие военные погибли при авиаударе в Идлибе
Ростуризм рекомендует операторам приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса
Минюст пообещал пересмотреть размер штрафов в новом КоАП
Командующий ВМС Украины пожаловался на силу российского флота
Пэрис Хилтон заявила о родстве с Елизаветой II