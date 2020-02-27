В Крыму ждут Пучдемона и Apple

23-25 апреля в Крыму пройдет уже VI Ялтинский международный экономический форум, итогом которого должны стать контракты на сумму не менее 200 миллиардов рублей. Как рассказали на первом заседании Программного комитета по подготовке к VI ЯМЭФ с участием иностранных гостей на уровне послов ряда стран Латинской Америки и кандидата в президенты Хорватии, некоторые соглашения «перекочуют» с отмененного из-за коронавируса Российского инвестиционного форума в Сочи.

Из-за эпидемии мероприятие в Крыму, по всей видимости, пропустит делегация из Китая, но организаторы ожидают около 450 гостей из 100 стран, включая США, Британию и Украину. К слову, в прошлом году участники из незалежной приезжали по сути инкогнито.

- Мы бы хотели, чтобы представители Украины были, потому что украинские бизнесмены были в прошлом году, но они не были официальной делегацией. Мы считаем, что ялтинская площадка является объективно международной площадкой, на которой можно обсуждать разные вопросы, - отметил зампред оргкомитета VI ЯМЭФ Андрей Назаров.

Темой предстоящего мероприятия станут «Регионы России и мир». Впервые помимо Крыма в его организацию также подключены Республика Башкортостан и город Севастополь. Башкиры уже анонсировали установку на площадке форума инновационной стеклянной юрты.

- Мы разрабатываем такие темы, как национальные проекты «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Отдельное направление – туризм. Крым – отличная площадка для того, чтобы опробовать новые инициативы в области туризма, - считает заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

В самом Крыму не забывают, что по окончании действия ФЦП регион должен будет встать на самостоятельные рельсы и самоокупаемость, поэтому возлагают на ЯМЭФ особые надежды.

Одним из основных событий также станет Ялтинская конференция, которая в этом году будет посвящена 75-й годовщине Победы. На нее приглашены ветераны из стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. Ждут здесь также и бывшего лидера боровшейся за независимость Каталонии Карлеса Пучдемона (по словам организаторов, он готов) и, в частности, представителей компании Apple. Осенью прошлого года в приложении «Карты» Крым стал российским.

- Компания Apple внесла свои поправки в географические названия субъекта РФ - Крым - и города федерального значения - Севастополя. Названия приведены

в соответствие с Конституцией РФ. Мы будем и дальше контролировать, чтобы не было возврата назад, - объявил в ноябре глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.