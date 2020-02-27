Любимые бары звезд: Бузова выжила из кафе бывшего мужа, а Водонаеву по ресторанам водит сын

Они уверяют, что ходят по секретным заведениям и закрытым вечеринкам, а потом мы видим их фото с шаурмой или в «Макдональдсе». Чтобы поесть, попить и повеселиться, знаменитости зачастую выбирают доступные всем маршруты, и в пятницу вечером вы можете выпить апероль за соседним столиком со звездой.

Именно в «Ласточке» в 2012 году прошла ее шумная свадьба с футболистом Дмитрием Тарасовым. Фото: Дмитрий КИСЕЛЕВ

Ольга БУЗОВА

Ресторан-теплоход «Ласточка» (Лужнецкая наб., 24с5).

У звезды «Дома-2» с этим кафе связано немало воспоминаний: именно в «Ласточке» в 2012 году прошла ее шумная свадьба с футболистом Дмитрием Тарасовым. Пока «тарабузики» были вместе, они частенько ужинали здесь на фоне живописных видов. Однако, после развода покинуть насиженное место не захотел никто. Оля решила: раз уж бывший забрал у нее и подаренную машину, и дом, который строили вместе, то любимое кафе она точно оставит за собой. Так и вышло: в «Ласточке» Бузова появляется пару раз в месяц - отмечает дни рожденья, девичники, успех сольных концертов. А Тарасову, который поначалу пытался водить сюда новую жену Анастасию Костенко, ничего не оставалось, как найти себе новое пристанище.

Ольга Бузова с Дмитрием ТарасовымФото: Борис КУДРЯВОВ

Что почем:

Домашний борщ — 670 рублей

Каре ягненка в печи с молодым картофелем — 1950

Теплый салат с грудкой цесарки — 950

Устрицы «Белый жемчуг», морской еж — 450 (за штуку)

Нежный чизкейк с ежевикой — 780

А кто еще: в «Ласточке» также бывают Ани Лорак, Сергей Лазарев, футболист Павел Погребняк с женой и детьми.

Поп-король, как известно, не скупится на наряды и эффектные праздники.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Филипп КИРКОРОВ

Ресторан «Шале Березка» (Рублево-Успенское ш., Усово-Тупик)

Поп-король, как известно, не скупится на наряды и эффектные праздники. Последнюю из своих громких вечеринок Киркоров закатил в конце ноября в честь дня рождения дочери Аллы-Виктории в своем любимом ресторане на Рублевке — именно здесь он каждый год собирает гостей. Места в «Березке» много, и знаменитый посетитель может украшать интерьеры, как душе угодно: то ставить декорации в стиле замка из «Гарри Поттера», то устраивать настоящую восточную сказку. Так, на последний праздник с клоунами, акробатами и героями мультика «Алладин» Филипп Бедросович, по самым скромным подсчетам, потратил миллион рублей.

Что почем:

Салат «Цезарь» с мясом фермерского цыпленка — 720 рублей

Домашние пельмени в мясном бульоне — 450

Шашлык из курицы — 750 (за порцию)

Медовик с садовой малиной — 450

Коньяк — от 10 900 (за бутылку)

А кто еще: в «Березке» бывают Светлана Лобода, украинская певица Марув, Любовь Успенская, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Сергей Шнуров, Кети Топурия, Сергей Лазарев и другие.

Королева шпагатов оказалась завсегдатаем караоке-баровФото: Иван МАКЕЕВ

Анастасия ВОЛОЧКОВА

Караоке-бар «Single» (Новый Арбат, 21)

Королева шпагатов оказалась завсегдатаем караоке-баров - видимо, не дает покоя так и не сложившаяся сольная карьера. Десять лет назад Волочкова в дуэте с дочкой Аришей выпустила свою первую песню «Цып-цып-цып», потом пробовала себя на сцене с Николаем Басковым, но звездой эстрады так и не стала. Зато в караоке Настя как рыба в воде, и свой день рожденья месяц назад отмечала в баре «Single» под шумные песни и пляски. И это далеко не единственное посещение караоке: пару лет назад балерина отметилась исполнением песни из мультфильма «Бременские музыканты», где старательно выводила «Ни-че-го я не хо-чу». Кроме того, ее видели с микрофоном и на гастролях — в Свердловской области она пела с местным депутатом, а в Крыму — в компании пятерых мужчин.

Что почем:

Оливье с перепелкой — 690 рублей

Ассорти итальянских колбас — 1800

Мидии запеченные — 1190

Овощи на гриле — 500

Грушевый штрудель — 700

А кто еще: в «Single» заглядывают Сергей Зверев, Бари Алибасов, Никита Джигурда, Рита Дакота, Влад Соколовский и другие.

Самого популярного актера страны можно встретить в баре на Петровке.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Александр ПЕТРОВ

Бар «Клава» (Петровка ул., 20/1).

Самого популярного актера страны можно встретить в баре на Петровке. Это место для взрослых: открыто «до последнего коктейля», из развлечений — танцы, алкоголь, и конечно, знакомства. Сам Петров не раз признавался, что он человек домашний, не ходок по тусовкам, но в «Клаву» его приводит любимая девушка — актриса Стася Милославская. Еще в прошлом году пара скрывала отношения, но теперь наконец с секретностью покончено, и они вместе выходят в люди.

- В «Клаве» крутят все мои любимые песни, начиная с Агутина и заканчивая Бейонсе, - объясняет свой выбор заведения Милославская.

Что почем:

Коктейли «для опытных пользователей» - от 650 рублей

Крепкие напитки - от 700

Пиво — от 450

Кофе — от 220 рублей

Чай — 400

А кто еще: в «Клаве» можно увидеть Анастасию Ивлееву, Екатерину Варнаву, Стефанию Маликову, группу «На-На» и других.

Алена Водонаева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алена ВОДОНАЕВА

«Кофемания» (Комсомольский пр., 21с2)

В этой сети кофеен Водонаева — частый гость, а в прошлом году ее впервые привел сюда восьмилетний сын Богдан.

- На 8 марта он пригласил меня в ресторан за свой счет, - похвасталась Алена в соцсетях. - Взял из дома кошелек с накопленными деньгами и за все заплатил сам. Я бюджет ребенка уважаю, поэтому предложила поесть по куриному супу (тем более мы оба его любим) и выпить вкусный манговый чай. Богдан очень гордился в этот вечер, но я — еще больше!

А на днях телеведущая побывала в общепите для избранных — столовой Государственной думы, куда отправилась на фоне скандала с призывом «не рожать рабов этой стране» (этот пост в соцсетях, где выпускница «Дома-2» осудила бедные семьи, рожающие детей ради маткапитала, аукнулся ей проверкой полиции и заявлением в Генпрокуратуру). Цены там оказались настолько демократичными (супчики по 60 рублей, бизнес-ланч от 270), что Водонаева заплатила сразу за несколько человек.

Что почем:

Капучино в «Кофемании» - от 350 рублей

Чай малиновый — 590

Шампанское — от 3500

Греческий салат — 750

Домашняя куриная лапша — 550

А кто еще: в «Кофемании» можно встретить Ксению Бородину, жену Тимати Анастасию Решетову, Дмитрия Шепелева с невестой Екатериной Тулуповой и многих других. Кроме того, именно в этой сети состоялись две эпичные битвы: сначала устроили дебош футболисты Мамаев и Кокорин, а год назад законный на тот момент муж Собчак Максим Виторган разбил нос ее новому избраннику Константину Богомолову.

Ким Кардашьян застукали в KFCФото: СОЦСЕТИ

БЫЛ СЛУЧАЙ

Ким Кардашьян застукали в KFC

Американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян с мужем-рэпером Канье Уэстом на днях отобедала в фастфуде. Парочка появилась в парижском «KFC» перед тем, как отправиться в модный дом Jean Paul Gaultier. Даму с такими знаменитыми формами сложно было не узнать, и видео тут же появилось в Сети. На кадрах видно, как звезда через автомат заказывает жареные куриные крылышки. Кстати, сразу после этого сотрудники ресторана установили на том самом автомате памятную табличку: «Ким Кардашьян и Канье Уэст сделали заказ в этом месте».