Частенько в Сети приходится видеть рассказы (как правило, мужские) о «мужиках-аленях», которым сели на шею алчные бабы. Однако нередко бывает, что «алень» вовсе и не муж.

«Увидела я на «Дзене» историю про девушку, которая хочет бросить мужа из-за его маленькой зарплаты, и решила написать свой расклад. У нас с мужем немного похоже. Он тоже зарабатывал 120 тысяч, я была дома с ребёнком, подрабатывала на удаленке - на свои женские нужды. А в 18 году он потерял работу, а новую нормальную так и не нашёл. Нет, он работает, но теперь заработок вдвое меньше, и дома его почти не видим. Сыну шесть лет, он забыл, как папа выглядит. Но есть ещё одна проблемка. После декрета я вышла на фул-тайм. Сначала ни на что не рассчитывала, звёзд не хватала, но дела пошли очень хорошо, тьфу-тьфу. Можно даже сказать, карьеру сделала. Сейчас уже зарабатываю чуть больше мужа, и есть перспектива дальнейшего повышения, поэтому ребёнок с няней после детского сада. Это было мое решение, сама ее оплачиваю. А муж все чаще стал заводить разговор, что надо бы ему взять паузу, отдышаться, понять, куда дальше двигаться. Приводит ещё один веский аргумент: хочет побыть с сыном, подготовить его к школе, это важный этап. Плохо, когда ребёнок проводит полдня в саду, полдня - с няней, а не с родителями. В общем, мой муж просится «в декрет». Я пока тяну время. Во-первых, боюсь, что муж засядет на диван, зависнет в «позе мыслителя» (среди знакомых примеры имеются), а мне придётся стать бабой-конем со стальными яйцами и тащить семью. Я внутренне к этому не готова. Во-вторых, как ни странно моя работа (логистика) - это не работа моей мечты. Возможно, у меня к ней талант, я математик по складу ума и по образованию. Но любви особой нет. Хочется более творческого развития. А если муж засядет дома, это конец всем мечтам и перспективам. А мне хочется получать от жизни чуть больше удовольствия, чем зарплата. И мужа обидеть не хочется, и в хомут залезать очень стремно.

Настя, 36 лет».

Что делать, когда мужчина – феминист, а его жена – не очень?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Стремно, Настя, согласна. Семья с одним кормильцем – хлипкая конструкция, как трехногий стул. Стильно, концептуально, но очень может навернуться. Однако непонятно, в каком состоянии ваш муж психологически. Сдается мне, стресс у него высокий. На шкале стрессорных факторов Холмса – Рэя потеря работы – в десятке первых. И, вполне возможно, муж продолжает себя ощущать безработным из-за маленького жалования. Вот и заныл. Обсудите с ним это дело. И потом, почему вы боитесь, что он «засядет»? Неприятных сюрпризов обычно ожидают от дворового щенка или котенка, а не от разумного близкого человека, с которым можно поговорить – «словами через рот».

Дорогие читатели, а что вы думаете? Согласны с Настей? Или я права? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru