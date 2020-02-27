Путин поздравил детей с наступающей весной

Владимир Путин по дороге в Кремль на переговоры с президентом Киргизии заехал в тематический парк «Остров мечты». Готовящийся к открытию в Нагатинской пойме крупнейший в Европе крытый парк развлечений занимает площадь в 140 футбольных полей.

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин осмотрели новый тематический парк развлечений. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президенту показали торговые «улицы» города и даже «площадь Москвы», на которой построен свой «Большой театр». После чего Путин отправился на детскую территорию, где возведены Дворец Снежной Королевы, деревня Смурфиков, дом Дракулы и целый парк динозавров.

Владимир Путин приехал на «Остров мечты».Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Правда, первые же шаги президента превратились в бесконечную вереницу селфи. Дети, игравшие на аттракционах, увидев Путина, со всех ног бросились к нему с телефонами наперевес. И фото с главой государства превратилось в главный аттракцион.

Путин не отказывал никому, терпеливо фотографировался, брал телефоны, чтобы помочь сделать фото самым маленьким. С одной девочкой, которая его об этом попросила, он даже обнялся.

Сотрудники охраны тоже превратились в фотографов, хотя вряд ли их этому обучают.

- Нравится вам тут? - поинтересовался президент у детей.

- Да, - хором ответили они.

- Не устали? Поздравляют вас с наступающей весной!

- А вас с прошедшим праздником! - получил Путин в ответ поздравление с 23 февраля.

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