"Вези, **** прямо и налево": саратовец с ребенком избил таксиста, у которого не оказалось детского кресла

Не успели затихнуть страсти после наделавшего немало шума видео из салона такси известного по кодовой фразе "Вези меня, мразь", как в соцсетях появился новый ролик: "Вези, **** прямо и на налево". Истории очень похожи: опять такси, опять истерика пассажиров, опять ссора из-за 25 рублей, списанные за отмену заказа, опять избиение водителя. Только на этот раз свидетелем разборок стал маленький мальчик. Собственно из-за него и начался скандал.

Видеоролик потерпевший водитель такси опубликовал в паблике "Беспощадный таксист". Съемка сделана на видеорегистратор, установленный в салоне его автомобиля. Итак, Саратов, ночь: в желтое такси садятся пассажиры: две женщины, мужчина и мальчик, на вид ему 5-6 лет.

Таксист: Ребенку есть семь лет?

Пассажир: Пять есть. А что?

Таксист: У меня нет детского кресла. Вот сейчас гаишник стоит за углом и с меня 3000 рублей. Нет. Я не повезу без детского кресла.

В этот момент пассажиры, несмотря на отказ водителя, садятся в машину.

Пассажир: Есть 7 лет. Скажем, что есть 7 лет.

Таксист: Нет. Я не повезу.

Пассажир: Садись, сынок.

Таксист: Я не повезу.

Пассажирка: То есть вы не поедете? Я не пойму, а в чем проблема?

Таксист: Проблема в том что детей до 7 лет надо перевозить в детском кресле. Вам надо было заказать тариф "Детский".

Пассажир: Ты че орешь на нас ****!? Вперед езжай!

Таксист: Выходите из машины.

Пассажирка: Это нормально нам сейчас ночью стоять на улице с ребенком!

Пассажир: А ты если еще раз заорешь ****...

Таксист: Не ты, а Вы!

Пассажир: Ты заткнись вообще, понял!

Таксист: Не ты, а Вы!

Пассажир: Ты заткнись, ****! Вези, **** прямо и налево.

Испуганный ребенок начинает плакать. Но его отца, кажется, уже не остановить. Мужчина продолжает кричать и материться. В это время мама мальчика все-таки отменяет заказ.

Пассажирка: Что за фигня, с меня еще и 25 рублей списали.

Водитель показывает ей как заказать машину с детским креслом. Пассажир продолжает качать права, но через как-то время женщины и ребенок все-таки выходят из машины. В этот момент пассажир накинулся на таксиста с кулаками. Судя по кадрам, мужчина несколько раз ударил водителя по голове. Как удалось выяснить "КП", таксист написал заявление в полицию.

Личность пассажира, в том числе и с помощью видео, устанавливают полицейские. А в соцсетях тем временем активно обсуждают событие. Одни защищают бомбилу, мол все правильно сделал, не стал ПДД нарушать, другие - на стороне пассажира, все-таки у него ребенок и клиент всегда прав.

Напомним, после истерики в такси настоящим интернет-мемом стала фитнес тренер Яна Данькова. Девушка тоже накинулась на таксиста с кулаками, но тот ее пожалел и заявление в полицию не написал. Правда, проучил ее знатно: после публикации видео в соцсети, на котором она кричит "Вези меня, мразь", ее жизнь, кажется , уже никогда не будет прежней. Из-за дурной славы девушке даже с работы пришлось уволиться.