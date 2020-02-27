2020-02-27T16:39:51+03:00
Общество

В Башкортостане запущена крупнейшая в России солнечная электростанция с накопителем

Это произошло благодаря технологиям, разработанным портфельными компаниями «Роснано»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Бурзянская СЭС не только вырабатывает, но и накапливает электроэнергию. Фото: пресс-служба ГК «Хевел»Бурзянская СЭС не только вырабатывает, но и накапливает электроэнергию. Фото: пресс-служба ГК «Хевел»
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Солнечную, да и ветровую энергетику часто критикуют за нестабильность. Дескать, затянули небо тучи — и электричество кончилось. А людям как в это время жить без света и электроприборов? В мире с этой проблемой справляются, присоединяя к станциям накопители на основе литий-ионных батарей. Но и Россия в этой гонке отставать не собирается. На днях в Башкортостане была запущена крупнейшая в нашей стране солнечная электростанция с передовым накопителем энергии – Бурзянская СЭС мощностью 10 МВт.

АВТОНОМНОЕ СОЛНЦЕ

Крупнейшая в России солнечная электростанция (СЭС) с накопителем построена на базе трех решений, получивших поддержку РОСНАНО. Ведущий российский производитель литий-ионных аккумуляторов «Лиотех» поставил для Бурзянской СЭС накопители энергии общей емкостью 8 МВт*ч на базе своих ячеек. А всю интеллектуальную обвязку для накопителя создала компания «Системы накопления энергии», которая принадлежит Фонду инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО». Ну а инвестором Бурзянской СЭС выступила лидер российской солнечной энергетики с собственным производством солнечных модулей ГК «Хевел», созданная при участии РОСНАНО.

Промышленные накопители, входящие в комплекс станции, являются рекордными по емкости в России. Автоматизированная система управления выбирает оптимальный режим работы энергообъекта: анализируя множество параметров, она определяет, когда нужно запасать энергию, а когда отдавать в сеть. Новая СЭС обеспечит надежное и бесперебойное электроснабжение Бурзянского района, а в случае аварийного отключения или ремонтных работ на линии электропередачи, сможет работать в автономном режиме.

Накопители энергии производства новосибирского завода «Лиотех» используют в составе электрических станций на основе возобновляемых источников энергии для компенсации неравномерности выработки альтернативной генерации. Это позволяет обеспечить стабильно высокое качество электроэнергии, а также хранить ее избыток для покрытия пиковых нагрузок.

НЕ БЫЛО - СТАЛО

Интересно, что буквально несколько лет назад в России технологий солнечной энергетики и литий-ионных накопителей не было. Теперь мы не только их используем, но и оборудование сами производим.

«Интеграция объектов возобновляемой энергетики и систем накопления энергии - глобальный тренд, - отметил председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс. - Запуск Бурзянской СЭС подтверждает, что в России сформированы взаимодополняющие кластеры возобновляемой энергетики и хранения энергии, и решение таких задач нам по силам. Руководитель РОСНАНО убежден, что вслед за возобновляемой энергетикой, умные системы накопления энергии на базе литий-ионных батарей будут активно распространяться в электросетях, на транспорте и создании резервных систем бесперебойного питания.

НАКОПЛЕНИЕ НА МИЛЛИАРДЫ

Подобные решения интеграции СЭС с системами накопления энергии в России пока только начинают применяться. До станции в Башкирии было построено всего два энергообъекта с аккумуляторными ячейками «Лиотех» в составе накопителя энергии - в Забайкальском крае и республике Тыва. Однако согласно данным, приведенным в совместном докладе РОСНАНО и «Центра стратегических разработок», объем российского сегмента рынка систем накопления энергии к 2025 году может составить $1,5-3 млрд, из которых почти половина придется на энергетический сектор.

Более того, по словам руководителя инфраструктурного центра "Энерджинет" Национальной технологической инициативы Дмитрия Холкина, которые приводит ТАСС, сегодня в мире «все сложнее найти проект строительства новой солнечной генерации, в котором не предполагалось бы применение накопителей. Например, на американском рынке компания 8minutes за счет своего комплексного предложения "СЭС + СНЭ" за два года вошла в пятерку лидеров». По оценкам исследовательской компании Navigant Research, к 2025 году мировой рынок систем накопления электроэнергии, используемых в энергетике, превысит $18 млрд, а рынок накопителей, установленных на коммерческих и промышленных объектах, – $10,8 млрд. И, похоже, России на этом рынке уже есть что предложить.

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