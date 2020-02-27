"Володя, как трусливый котенок, сказал мне «прощай»": певица Лика Стар рассказала о любовной связи с мужем Подольской

Звезду 90-х, исполнительницу хитов "Одинокая луна" и "Би-би такси" Лику Стар называли одной из самых скандальных певиц современности. Некоторые даже считали ее первопроходцем в жанре хайпа. Сама артистка заявляет, что просто была молодой девчонкой с бунтарским характером. Но при этом ранимой и мечтающей о настоящей любви.

Лика Павлова, более известная как Лика Стар, слишком рано стала звездой. Она начала работать в 15 лет, очень быстро стала популярной. "Не знала, что в шоу-бизнесе существует ряд негласных правил поведения. Как ребенок, ворвавшийся в эту клоаку, я вела себя так, как считала нужным, - без оглядки, что обо мне подумают. Была уверена, что так правильно. Конечно, это вызывало у людей самые разные реакции: и интерес, и недоумение, и гнев", - цитирует ее Woman.ru.

Одним ее безбашенность была по душе, других забавляла, а третьи недоумевали: "Неужели она не осознает последствий?". Но она об этом не думала, потому что была очень уверена в своих силах.

В какой-то момент у нее завязались отношения с Владимиром Пресняковым-младшим. Нынешний супруг Натальи Подольской и бывший возлюбленный Кристины Орбакайте по-настоящему увлекся хрупкой блондинкой.

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"Он увлекся мной. И слава Богу. Сегодня есть что вспомнить. С кем не бывает", - рассказала 46-летняя Лика в эфире программе "Судьба человека".

По ее словам, тогда они с Пресняковым записывали совместную песню. Их любовная связь длилась недолго. "Мы записали нашу песню, что меня очень радует. А кто что думает по этому поводу - меня не волнует. Несмотря ни на что, мы пели вместе, выступали на одной сцене", - подчеркнула артистка.

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Тогда пресса записала блондинку в ряды разлучниц, утверждая, что именно она стала причиной краха союза Преснякова и Орбакайте. "Я готова плюнуть в лицо каждому, кто с пеной у рта будет доказывать, что я послужила тому причиной. Володя, конечно, неплохой парень, но у него было много увлечений, и я не стала последней", - заявила вокалистка.

К слову, именно Владимир стал инициатором расставания с Ликой. "Володя, как трусливый котенок, сказал мне «прощай». Но это меня только закалило", - резюмировала Лика Стар.