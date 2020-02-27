Вячеслав Малафеев: У меня контракт с «Зенитом», я не могу комментировать ситуацию с Кокориным. Но, возможно, потом выскажусь в частном порядке

В эфире радио КП он развеял слухи о том, что уже покинул питерский клуб, а заодно рассказал о своем бизнесе и дал прогноз на заключительную часть чемпионата России.

«Я не обивал пороги руководства, чтобы меня взяли на работу в «Зенит»

- Вячеслав, после завершения карьеры вы стали заместителем спортивного директора «Зенита» по общим вопросам. Не так давно появилась информация, что вы клуб покинули. Это так?

- Давайте с начала начнем. Я не сразу стал заместителем спортивного директора. После завершения карьеры я два с половиной года занимался своим бизнесом, развивал его, ставил на ноги и через определенное время после трагических событий с Сарсания, Сергей Александрович Фурсенко позвал меня, сказал, что нужна помощь по общим вопросам, у тебя есть опыт – и футбольный, и уже менеджера… Было сложно поначалу, очень много информации, которую приходилось анализировать, были ошибки небольшие, но в целом мне понравилось. Я влился и даже стало неплохо получаться. Но произошли изменения в структуре клуба. Но я сейчас до сих пор работаю в футбольном клубе, мой контракт действует как минимум до мая. Понятно, что функционал у меня уменьшился, по сравнению с тем, что было вначале. Раньше я был задействован и в первой команде, и в «Зените-2», и «Зените-М», и часть академии. А в последнее время я просто содействовал сотрудникам по спортивным вопросам и помогал футболистам в решении бытовых и других вопросов.

- Вы всю жизнь провели в одном клубе, вы закончили карьеру в одном клубе. Клуб и сборная, соответственно, да. И потом работать вы пришли в тот же самый клуб. Почему? Это такая любовь к «Зениту»?

- Когда играл, мог уехать за границу. Но никто мне там не гарантировал место в основном составе, в финансовом плане я бы тоже потерял, и с точки зрения семейного быта и всего остального было бы непросто. То есть, нужно было бы перевозить детей и так далее. А так как уже я еще не закончил карьеру, но у меня уже были бизнесы, меня здесь слишком много удерживало. Я не рискнул. А что касается работы в футбольном клубе «Зенит», у меня не было таких задач и я не обивал пороги руководства, чтобы меня взяли. У меня есть компания, которая занимается недвижимостью, и у меня есть свой горнолыжный клуб, как туристическая база. И у меня есть ряд других направлений, пусть не такие крупных, но в целом они приносят хороший доход. И все это нужно контролировать. И, слава богу, что после завершения карьеры мне удалось в финансовом плане не потерять.

- То есть сейчас можно сказать, что Вячеслав Малафеев - бизнесмен?

- Что значит бизнесмен? Я стараюсь оставаться на том уровне жизни, который мне позволяет так же путешествовать, так же менять себе автомобили, жить на Крестовском острове, ходить в любые рестораны. Называется это бизнесмен? О'кей. В моем случае это называется: нужно работать и вкалывать, чтобы иметь тот же достаток. Я знаю кучу футболистов, спортсменов, которые заработали деньги и потеряли их сразу же после карьеры. Или они неправильно их инвестировали, вкладывали.

«Мои старшие дети замечательно общаются с моей супругой»

- В 2013-м году у вас появилось свое агентство недвижимости. Мы смотрели вашу статистику. У вас в 2012-м году очень большое количество игр за «Зенит», а в 2013-м - всего несколько. Как-то одно с другим связано?

- Хотите сказать, что больше занялся бизнесом, а не футболом? Нет, это не так. По сути, структура моей компании уже существовала полтора года до этого. Я оставался профессионалом, и делал свою работу на футбольном поле. Но ресурс организма заканчивался, и дальше у меня вылезла целая цепочка проблем - проблема со спиной стала основной. Даже до сих пор, завершив карьеру, занимаясь спортом, я ощущаю все равно определенные проблемы.

- Насколько просто спортсмену вести свой бизнес? У вас консультанты были или вы всё сами сделали?

- Изначально я был, скажем так, руководителем, который пытался создать бизнес. У меня полтора года это не получалось. Я вкладывал свои деньги, я не отчаивался, потому что запас прочности у меня был. Рано или поздно я просто вырвался из той ситуации, когда тебе нужно было развивать бизнес, понял, в чем делал ошибки, куда неправильно направлял свои финансы. И в конечном итоге встал на ноги, дальше появилась супруга, которая взяла на себя бремя руководства — выступила как технический директор, который занимался всеми текущими вопросами, начиная от персонала и рекламных кампаний. Я же сосредоточился на футболе, пытался вернуть себе место в составе, но, повторю, ресурс закончился, и каждые два-три месяца мне приходилось восстанавливаться. Это, конечно, и психологически тяжело. Сейчас мы вместе с супругой имеем несколько бизнесов. Она в большей степени руководит горнолыжным клубом, туристической базой. В недвижимости мы работаем вместе, как пара. По всем бизнесам у нас работает более 100 человек, то есть мы создаем рабочие места и пытаемся существовать в это нелегкое время, потому что экономическая ситуация не совсем стабильная, приходится уделять очень много времени и сил, для того чтобы устоять на ногах.

- Как, кстати, ваши старшие дети общаются с вашей супругой?

- Замечательно. Максим, старший сын, у него сегодня день рождения, 14 лет. Младший сын у меня хоккеист, ему в мае будет 7 лет, он пойдет в школу. Может быть, он тафгаем неплохим вырастет. Я надеюсь, что он будет забивать, но в принципе себя в обиду точно не даст. Дочка у меня уже взрослая, ей 16 лет. Конечно же, она имеет свое видение, определенный характер, и ее сложнее уже воспитывать.

«Зениту» не стоит расслабляться

- 28 февраля должен возобновиться чемпионат России. Ваш прогноз? Понятно, что «Зенит» на первом месте с огромным отрывом…

- Я бы все равно не расслаблялся. 10 очков это хороший отрыв. Да, наши конкуренты играют нестабильно, но футбол это… Ты просто расслабился, один случайный матч, потом второй - и все - начинаются волнения, переживания, с ними приходят проблемы, разногласия. Все пытаются найти причины, что происходит, и делают еще хуже. Я и сам был в таких историях, когда мы лидировали, шли с большим отрывом, но чуть-чуть расслабился - и все. Поэтому я бы сейчас так явно не говорил о том, что все решено. Да, 11 игр осталось, это в принципе не так много. Но в любом случае, малейшая оплошность, слабость потом может повлиять на конечный результат

- По соперникам пройдитесь, от кого, на ваш взгляд, можно ждать наибольшей опасности, кто будет самым интересным на финальной части чемпионата?

- «Локомотив» и «Краснодар». Еще ЦСКА.

- «Ростов» Валерия Карпина? Очень неплохая команда, очень интересная, которая показывает хорошие результаты.

- Здесь нужен более стабильный состав, более качественное финансирование. Есть же такие догмы футбольные: сила пропорциональна стоимости команды. Чем дороже у тебя футболисты, тем сильнее у тебя команда. И в Лиге чемпионов этот показатель сразу видно. Потому что ворваться в лучшие 12-16 клубов Европы очень сложно. Редко кто-то просачивается, у кого стоимость состава ниже 200-300 миллионов евро. Понятно, что в российском чемпионате это не так явно. Но в последнее время тенденция, что чемпионами становятся клубы, которые сильные в плане и финансов, и более стабильный состав, и хорошая инфраструктура. Но действительно, «Ростов» будет бороться за медали так же, как и остальные клубы.

- Главная новость зимы в «Зените» - ситуация с арендой Кокорина в «Сочи». Что там происходило?

- Я не могу прояснить эту ситуацию, потому что я являюсь сотрудником клуба, а все высказывания такого формата мне нужно согласовывать с пресс-службой. Возможно, если я не продолжу свою работу, я смогу в частном порядке высказывать свое мнение. Но сейчас это исключено.

- В этом сезоне будет еще и Евро-2020 с участием нашей сборной. Многие считают, что сейчас сборная России - лучшая из всех, которые могли бы быть. А вы в 2008-м завоевали бронзовые медали чемпионата Европы. Какая сборная круче - ваша, 2008 года, или нынешняя?

- Мое мнение субъективно. Конечно, хочется сказать, что в наше время мы играли куда лучше. Но на самом деле неправильно сравнивать. В каждый период времени была своя история, своя ситуация, свои игроки, которые делали результат. Мне удалось поиграть на нескольких чемпионатах Европы - и в 2004 году в Португалии, и в 2012-м в Польше. Я помню и волнение и груз ответственности. То, что в последнее время сборная России показывает хороший футбол, качественный, и есть такой бойцовский характер, я все-таки больше связываю с тем, что мы играем при своих болельщиках, на своей земле. И когда у нас Кубок конфедераций, и чемпионат мира проходил в России, безусловно, это большое подспорье для сборной.

- Предстоящий чемпионат Европы покажет снова силу сборной России?

- Мы все будем болеть и переживать. И рассчитываем, что если даже каким-то образом не будет результата, то ребята покажут такую самоотдачу, при которой не будет стыдно никому за то, что есть такая сборная России.