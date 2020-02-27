Кто-то знает о коронавирусе больше, чем мы

По поводу коронавируса удивляет шапкозакидательство как дилетантов, так и специалистов, сравнивающих новую хворь с обычным гриппом. Дескать, от гриппа в год умирают 100500 тысяч человек, а от короновируса всего-то две тысячи. Ну, во-первых, давайте к численному сравнению вернемся через 10 месяцев, когда пройдет год с начала всей этой вакханалии. Во-вторых, от гриппа есть лекарства и вакцины. А от коронавируса нет. Ну и в-третьих, из-за обычного гриппа:

- не перекрывают границы с другими государствами;

- не запрещают въезд в страну гражданам других государств;

- не закрывают на карантин многомиллионные города (как и многотысячные, например, в Италии);

- не отправляют за заболевшими эвакуационные борта;

- не запирают людей на круизных лайнерах и не футболят их, как чумных, от порта к порту;

- не изолируют отели;

- не улетают в трубу миллиарды долларов богатейших компаний и людей планеты;

- не падают на 50 процентов импортные и экспортные потоки из Китая по морским торговым путям;

- не теряет Россия по 1 млрд рублей в день из-за спада в торговле с Китаем (по оценкам Силуанова);

- не прогнозируют мировую рецессию;

- не пропадают овощи на прилавках;

- не ставят под вопрос проведение Олимпиады;

- не закрывают на месяц все школы (как в Японии)...

Свои «не» можете написать в комментариях. Но даже моих хватит, чтобы понять, что мир имеет дело с чем-то экстраординарным. В 2009 во время разгула H1N1 такого не было. А там погибших-то побольше. Можно сколько угодно надувать щеки и говорить о том, что от ДТП погибает в 100500 раз больше, а панику раздувают СМИ, но это не отменяет того, что даже экономические последствия от этого вируса будут беспрецедентными. Никакому гриппу такой эффект не снился. Можно, пожимая плечами, сравнивать с экономическими последствиями от глобального потепления и таяния ледников. Но это никак не объяснит все перечисленные «не».

И ведь, обратите внимание, о новых случаях мы узнаем только из условно благополучных стран. Потому что там и с медициной более менее, и с контролем, и с учетом. Что там в Африке, где Китай очень мощно присутствует, - черт его знает. Граничащий с Китаем Таджикистан вроде вводит карантин. А Афганистан, у которого границ толком с таджиками нет? Там у всех есть деньги на МРТ и КТ, чтобы диагностировать вирус?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Проще всего, конечно, удариться у конспирологию - от нас что-то скрывают. Но если бы скрывали власти, давно бы произошла утечка. А утечек нет. Ощущение, что пока, нет понимания, с чем мы имеем дело. Или оно очень общее. Не только в России, во всем мире. Возможно, оно есть у очень маленького круга посвященных - людей, принимающих решения. Ведь это только с точки зрения дилетанта размах принимаемых мер безопасности совсем не соответствует угрозе. Но, видимо, кто-то знает о коронавирусе больше. И у них никакого диссонанса нет.