Боксеры наносят ответный удар

Федерация бокса России, похоже, играет с мировым спортом, используя тактику «лучшая защита – это нападение». WADA (всемирная антидопиговая ассоциация) продолжает вести себя, как полубезумный маньяк, бредящий идеями взорвать весь мир, как в фильмах про Джеймса Бонда. Все новые и новые санкции, все новые и новые требования, наказания, публичные казни… Сейчас, напомним, России грозит отстранение от Олимпийских игр, дисквалификация атлетов по требованию WADA (без каких-либо доказательств), нейтральный статус спортсменов, запрет на проведение любых (!) чемпионатов мира и Европы по всем видим спорта! И Международный олимпийский комитет, и международные федерации ведущих видов спорта оказались заложниками захватившей власть антидопинговой ассоциации. Всем проще согласиться с самыми безумными требованиями, чем подставлять себя под удар.

Большие победы

Федерация бокса России в недружелюбном спортивном мире смотрится мощно. На общем фоне разгрома на всех фронтах, вдруг приходит сообщение о том, что исполком Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) на внеочередном заседании в Будапеште принял решение провести командный Кубок мира-2020 в России и приурочил его 75-летию победы в Великой отечественной войне. Главный слоган турнира - «Бокс за мир»!!

А очередная ежегодная конвенция Всемирного боксёрского совета (WBC) пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 30 августа. Особенно приятно, что члены совета аргументировали выбор места проведения своей 58-й конвенции важностью этого года для России и для всего мира:

«Мы хотим приурочить предстоящую конвенцию к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Россия ценой огромных жертв изменила мировую судьбу. И важно напомнить всем о величии, стойкости и мужестве этого народа. Важно напомнить о том, что именно эта страна помогла сохранить мир во всем мире», - говорится в заявлении организации.

Боксерский совет уверен, что Санкт-Петербург сможет провести конвенцию на самом высоком уровне, а само мероприятие станет уникальным и надолго запомнится его участникам. В рамках конвенции пройдут медицинские, судейские, тренерские семинары, будут рассмотрены рейтинги и назначены обязательные претенденты на чемпионские пояса. Кроме того генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что конвенция завершится крупным боксерским шоу, в рамках которого впервые в России на ринг может выйти чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев.

Иначе, как большой победой эти факты не назовешь.

В кольце врагов?

Тем более, что как раз побед в кабинетной борьбе у нас в последние непростительно мало. В послевоенном мире спорт считался и являлся важной частью международной политики. И, конечно, такая спортивная держава, как СССР, всегда крайне серьезно относилась к присутствию своих представителей во всех спортивных организациях. Одним из вице-президентов МОК всегда был представитель нашей страны. В ФИФА тоже всегда был вице-президент из СССР. И во всех спортивных федерациях были люди, которые отстаивали интересы наших атлетов. Такой же практики придерживались и чиновники из США. Спортивным сверхдержавам почти всегда удавалось избегать крупных скандалов, если, конечно, в дело не вмешивалась большая политика, как произошло с Олимпийскими играми 1980 года в Москве и 1984 в Лос-Анджелесе.

К сожалению, этот паритет давно нарушен. Наших людей из большинства федераций подвинули, в МОК мы теперь тоже смотримся как бедные родственники. Куда ни кинь, везде оправдываемся и отбиваемся.

При этом уважение к нашим спортсменам, к нашей школе остается. Специалисты во многих видах спорта по-прежнему ориентируются на наших чемпионов и их тренеров. И пример бокса тут очень показателен. То, что члены исполкома AIBA на внеочередном заседании подавляющим большинством проголосовали за то, чтобы доверить России право проведения командного Кубка мира в 2020 году – прекрасная новость. Значит мы снова боремся не только на площадках, но и на уровне чиновников и функционеров.

Пожалуй, можно смело признать, что Федерация бокса России добилась такого авторитета и влияния на международной арене, которого нет ни у одной спортивной федерации в России.

Вызов принят

Генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома AIBA Умар Кремлев рассказал о том, как пройдет Командный кубок мира-2020:

«Такой турнир пройдёт впервые: будут состязаться командами. Проведение этих соревнований даст сильный толчок в развитии спорта в России - будут задействованы регионы. И снова взоры всего боксёрского мира будут направлены на нашу страну. Очень приятно, что исполком АИБА нашу заявку. Радует, что Кубок мира будет приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Бокс за мир! Турнир будет организован на высочайшем уровне, и думаю, что он пройдет лучше чемпионатов мира. Он будет интереснее, зрелищнее и ярче. Кубок мира не должен попасть под санкции WADA, они же рекомендовали не проводить чемпионаты мира. В противном случае мы все равно будем отстаивать право проведения этого турнира в России».

Само название Кубок мира отводит от соревнования запреты WADA на проведение чемпионатов мира и Европы. Тем не менее по своему уровню Командный кубок мира обещает стать самым престижным любительским соревнованием после Олимпийских игр. Уже сейчас на участие в турнире заявилось более 200 стран мира. Сначала пройдут отборочные чемпионаты. А, начиная с 1/8 финала, поединки будут проводиться в десяти городах России. Список этих регионов определен, но уже известно, что один из этапов пройдет в Нижнем Новгороде Для города, который совсем недавно принимал матчи чемпионата мира по футболу (официальное название турнира, кстати, тоже Кубок мира) это еще один важный шаг к званию одной из спортивных столиц страны.

Это победа! Международная ассоциация бокса официально подтвердила, что кубок мира-2020 пройдет в России

Что еще известно о турнире?

Точные сроки соревнований, которые пройдут в октябре, будут известны в ближайшее время. Командный кубок мира по боксу будет разыгран в 10 весовых категориях среди мужчин и женщин. Нас ждут увлекательные поединки и приезд в Россию всех звезд мирового бокса. Уже идут предварительные переговоры о трансляциях турнира на ТВ по всему миру, так что у широкой аудитории тоже будет возможность поболеть. Очень хочется верить, что сборная России по боксу воспользуется преимуществом родных стен и завоюет право сразиться в финале.

Через Кубок к правде

Конечно, дурман допинговых скандалов скоро пройдет. Мировой спорт немыслим без России. И спортсменам всегда легче договориться между собой, чем политикам – идея честной борьбы всегда сильнее подковерных игр. То, что сейчас удается делать Федерации бокса не под силу больше никому. Возможно ответ в том, что руководителем высшего наблюдательного совета является боевой офицер, руководитель службы безопасности Президента РФ Алексей Рубежной. Ему удалось собрать настоящую команду профессионалов, которые нашли силы сделать важнейшие шаги на пути к нормализации ситуации в мировом спорте.

Нет, мы не должны видеть друг в друге врагов. Да, Россия по-прежнему великая спортивная держава, в которой рождаются чемпионы и которая готова проводить соревнования любой сложности. Мы всегда готовы протянуть руку для честного партнерства. А выяснять отношения кулаками можно только на ринге. Для этого ринг и создан.