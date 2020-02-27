Ростуризм "закрыл" Италию, Корею и Иран: что надо знать туристам

Из-за коронавируса на туристическом рынке России сложилась беспрецедентная ситуация. С четверга, 27 февраля, туроператорам запрещено продавать путевки, а также отдельные услуги (авиабилеты и проживание в отелях, например) уже в четыре страны. К Китаю добавились любимейшая нашими путешественниками Италия, безвизовая Южная Корея, а также Иран.

Италия, конечно, волнует отпускников больше всего. А как же римские каникулы, пляжи Римини, шопинг в Милане, мечты о Венеции, Тоскана, Капри, Сицилия, Сардиния?.. Италию у нас любят и знают, путешествуют по ней много.

В Итальянских Альпах ещё и горнолыжный сезон не окончен. Коронавирус, напомню, затронул в первую очередь северные регионы Апеннинского "сапога". Эмилию-Романью, с "самым русским" курортом Италии - Римини, Венето, Ломбардию, где расположен Милан.

Разъясняем, что нужно знать отпускникам о новых рекомендациях Ростуризма, почему они изменили ситуацию с возвратом денег и что делать самостоятельным путешественникам.

ТУРИСТАМ СОВЕТУЮТ, А ТУРФИРМАМ ЗАПРЕЩАЮТ

Рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма для путешественников появились ещё в среду, 26 февраля. С юридической точки зрения они были не больше чем добрым советом, так как в тексте не было указаний на угрозу жизни и здоровью и ссылок на законы, позволяющие требовать полного возврата денег за купленные туры.

В новых рекомендациях Ростуризма, опубликованных 27 февраля, всё это появилось. Цитируем:

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проинформировала Ростуризм о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья туристов в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, связанной с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). В этой связи Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам и турагентам приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные страны до нормализации эпидемиологической обстановки".

Теперь все, кто купил туры в эти страны и откажется от поездки, имеют право на стопроцентный возврат стоимости, подтвердили в Ростуризме. Ссылаться нужно на ст. 10, 14 Закона № 132-ФЗ (это закон Об основах туристской деятельности) и ст. 451 Гражданского кодекса РФ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762109" frameborder="0"></iframe> Коронавирус по почте.Можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая? Стоит ли избегать интернет-покупок? Эксперты уверяют, беспокоиться об этом не стоит

Впрочем, вряд ли в турагентствах будут требовать подтверждений - ситуация понятная, только что проходили ее с Китаем. И китайский опыт показывает, что отпускникам чаще нужны не деньги, а другой маршрут для поездки, чтобы отпуск не пропал. Как замену Италии наверняка будут выбирать Грецию с Испанией.

Туроператоры уже отчитались, что распоряжение чиновников выполнили, путевки в три "вирусных" страны больше не предлагают. Об эвакуации отпускников речь не идет, все будут возвращаться по своим билетам.

А МОЖНО ЛИ ПОЕХАТЬ?

Да. Рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма - не запрет для путешественников. И уж тем более никакой ответственности для "нарушителей" нет. Самолеты во все страны, в Китай в том числе, продолжают летать, хотя и с ограничениями (о них ниже).

Так что самостоятельным путешественникам остается только ответить самим себе на вопрос, насколько они боятся вируса. В Италию (как и в Южную Корею с Ираном) россияне как раз часто летают сами. Лишь 35% вояжей на Апеннины организуют турфирмы.

Собственно, и купленным туром вполне можно воспользоваться - если рейс не отменен.

ЧТО С РЕЙСАМИ

С рейсами в Южную Корею и Иран оперативный штаб под руководством Татьяны Голиковой обошелся точно так же, как с полетами в Китай. Авиасообщение не закрыли, но заметно ограничили.

В Южную Корею из российских перевозчиков теперь летает только "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Аврора". Корейская Korean Air тоже продолжает выполнять рейсы в Россию.

Так что долететь можно, причем прямыми рейсами. Но у пассажиров стало меньше вариантов (впрочем, и желающих лететь явно поубавилось). Остальные перевозчики вынуждены отменить полеты и несут убытки. В Сеул летала ещё авиакомпания S7, причем не только из Москвы, но и из Владивостока, Новосибирска и Иркутска. Её лайнерами пользовались около 20% пассажиров на этом маршруте, по данным самой авиакомпании. Также отменены рейсы "Якутии".

В Иран из российских перевозчиков и раньше летал только "Аэрофлот", так что тут по сути изменений нет. Рейсы иранского перевозчика Mahan Air тоже сохраняются. Да и страна явно не относится к массовым туристическим направлениям, хотя у любителей экзотики Иран в последние годы явно набирал популярность.

С Италией ситуация другая. Никаких ограничений на полёты вводить не стали. Татьяна Голикова объяснила это простой логикой: Италия входит в Евросоюз и Шенген, и контролировать перемещения пассажиров будет сложно. И то правда - никто не мешает прилететь в соседнюю Австрию или Словению, паспорта на границах внутри шенгена не проверяют.

Регулярных рейсов между Россией и Италией множество. В Рим и Венецию, Милан и Римини, Бари Геную, а летом должны добавиться и острова - Сицилия с Сардинией. Две страны соединяют "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Utair и итальянский перевозчик Alitalia.

...И С ДЕНЬГАМИ ЗА АВИАБИЛЕТЫ

Рекомендации Ростуризма о стопроцентном возврате денег касаются лишь туроператоров и их клиентов. Для пассажиров, которые сами покупали билеты на самолет, всё по-другому.

Если рейс отменен по решению правительства, деньги за билет вернут.

А если пассажир просто передумал лететь в Рим, например? Первым делом надо проверить условия возврата по своему тарифу. Самые дешевые билеты, как правило, невозвратные. Но часто даже невозвратный тариф позволяет менять даты и маршрут полета с небольшим штрафом. Это может стать выходом.

Ещё вариант - связаться с авиакомпанией, ссылаясь на рекомендации Роспотребнадзора о наличии угрозы жизни и здоровью. Есть шанс, что пойдут навстречу.

ЦИФРЫ

966 тысяч российских туристов отдохнули в Италии в 2019 году. 20 тысяч наших путешественников находятся в Италии сейчас.

167 тысяч российских туристов побывали в Южной Корее в прошлом году.

2,7 тысяч наших соотечественников выбрали для отпуска Иран.

По данным Погранслужбы и Ассоциации туроператоров России. В статистику вошли лишь турпоездки, если учитывать деловые и семейные вояжи, цифры будут больше.

ОФИЦИАЛЬНО

В то время как наши чиновники предупреждают об опасности, ВОЗ, наоборот, призывает к спокойствию: "Всемирная организация здравоохранения не предусматривает ограничений на поездки и товарообмен и подчеркивает отсутствие необходимости аннулировать или вносить изменения в свои планы путешествий"..