Ростуризм "закрыл" Италию, Корею и Иран: что надо знать туристам
Из-за коронавируса на туристическом рынке России сложилась беспрецедентная ситуация. С четверга, 27 февраля, туроператорам запрещено продавать путевки, а также отдельные услуги (авиабилеты и проживание в отелях, например) уже в четыре страны. К Китаю добавились любимейшая нашими путешественниками Италия, безвизовая Южная Корея, а также Иран.
Италия, конечно, волнует отпускников больше всего. А как же римские каникулы, пляжи Римини, шопинг в Милане, мечты о Венеции, Тоскана, Капри, Сицилия, Сардиния?.. Италию у нас любят и знают, путешествуют по ней много.
В Итальянских Альпах ещё и горнолыжный сезон не окончен. Коронавирус, напомню, затронул в первую очередь северные регионы Апеннинского "сапога". Эмилию-Романью, с "самым русским" курортом Италии - Римини, Венето, Ломбардию, где расположен Милан.
Разъясняем, что нужно знать отпускникам о новых рекомендациях Ростуризма, почему они изменили ситуацию с возвратом денег и что делать самостоятельным путешественникам.
ТУРИСТАМ СОВЕТУЮТ, А ТУРФИРМАМ ЗАПРЕЩАЮТ
Рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма для путешественников появились ещё в среду, 26 февраля. С юридической точки зрения они были не больше чем добрым советом, так как в тексте не было указаний на угрозу жизни и здоровью и ссылок на законы, позволяющие требовать полного возврата денег за купленные туры.
В новых рекомендациях Ростуризма, опубликованных 27 февраля, всё это появилось. Цитируем:
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проинформировала Ростуризм о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья туристов в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, связанной с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). В этой связи Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам и турагентам приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные страны до нормализации эпидемиологической обстановки".
Теперь все, кто купил туры в эти страны и откажется от поездки, имеют право на стопроцентный возврат стоимости, подтвердили в Ростуризме. Ссылаться нужно на ст. 10, 14 Закона № 132-ФЗ (это закон Об основах туристской деятельности) и ст. 451 Гражданского кодекса РФ.
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Впрочем, вряд ли в турагентствах будут требовать подтверждений - ситуация понятная, только что проходили ее с Китаем. И китайский опыт показывает, что отпускникам чаще нужны не деньги, а другой маршрут для поездки, чтобы отпуск не пропал. Как замену Италии наверняка будут выбирать Грецию с Испанией.
Туроператоры уже отчитались, что распоряжение чиновников выполнили, путевки в три "вирусных" страны больше не предлагают. Об эвакуации отпускников речь не идет, все будут возвращаться по своим билетам.
А МОЖНО ЛИ ПОЕХАТЬ?
Да. Рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма - не запрет для путешественников. И уж тем более никакой ответственности для "нарушителей" нет. Самолеты во все страны, в Китай в том числе, продолжают летать, хотя и с ограничениями (о них ниже).
Так что самостоятельным путешественникам остается только ответить самим себе на вопрос, насколько они боятся вируса. В Италию (как и в Южную Корею с Ираном) россияне как раз часто летают сами. Лишь 35% вояжей на Апеннины организуют турфирмы.
Собственно, и купленным туром вполне можно воспользоваться - если рейс не отменен.
ЧТО С РЕЙСАМИ
С рейсами в Южную Корею и Иран оперативный штаб под руководством Татьяны Голиковой обошелся точно так же, как с полетами в Китай. Авиасообщение не закрыли, но заметно ограничили.
В Южную Корею из российских перевозчиков теперь летает только "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Аврора". Корейская Korean Air тоже продолжает выполнять рейсы в Россию.
Так что долететь можно, причем прямыми рейсами. Но у пассажиров стало меньше вариантов (впрочем, и желающих лететь явно поубавилось). Остальные перевозчики вынуждены отменить полеты и несут убытки. В Сеул летала ещё авиакомпания S7, причем не только из Москвы, но и из Владивостока, Новосибирска и Иркутска. Её лайнерами пользовались около 20% пассажиров на этом маршруте, по данным самой авиакомпании. Также отменены рейсы "Якутии".
В Иран из российских перевозчиков и раньше летал только "Аэрофлот", так что тут по сути изменений нет. Рейсы иранского перевозчика Mahan Air тоже сохраняются. Да и страна явно не относится к массовым туристическим направлениям, хотя у любителей экзотики Иран в последние годы явно набирал популярность.
С Италией ситуация другая. Никаких ограничений на полёты вводить не стали. Татьяна Голикова объяснила это простой логикой: Италия входит в Евросоюз и Шенген, и контролировать перемещения пассажиров будет сложно. И то правда - никто не мешает прилететь в соседнюю Австрию или Словению, паспорта на границах внутри шенгена не проверяют.
Регулярных рейсов между Россией и Италией множество. В Рим и Венецию, Милан и Римини, Бари Геную, а летом должны добавиться и острова - Сицилия с Сардинией. Две страны соединяют "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Utair и итальянский перевозчик Alitalia.
...И С ДЕНЬГАМИ ЗА АВИАБИЛЕТЫ
Рекомендации Ростуризма о стопроцентном возврате денег касаются лишь туроператоров и их клиентов. Для пассажиров, которые сами покупали билеты на самолет, всё по-другому.
Если рейс отменен по решению правительства, деньги за билет вернут.
А если пассажир просто передумал лететь в Рим, например? Первым делом надо проверить условия возврата по своему тарифу. Самые дешевые билеты, как правило, невозвратные. Но часто даже невозвратный тариф позволяет менять даты и маршрут полета с небольшим штрафом. Это может стать выходом.
Ещё вариант - связаться с авиакомпанией, ссылаясь на рекомендации Роспотребнадзора о наличии угрозы жизни и здоровью. Есть шанс, что пойдут навстречу.
ЦИФРЫ
966 тысяч российских туристов отдохнули в Италии в 2019 году. 20 тысяч наших путешественников находятся в Италии сейчас.
167 тысяч российских туристов побывали в Южной Корее в прошлом году.
2,7 тысяч наших соотечественников выбрали для отпуска Иран.
По данным Погранслужбы и Ассоциации туроператоров России. В статистику вошли лишь турпоездки, если учитывать деловые и семейные вояжи, цифры будут больше.
ОФИЦИАЛЬНО
В то время как наши чиновники предупреждают об опасности, ВОЗ, наоборот, призывает к спокойствию: "Всемирная организация здравоохранения не предусматривает ограничений на поездки и товарообмен и подчеркивает отсутствие необходимости аннулировать или вносить изменения в свои планы путешествий"..
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ИСТОЧНИК KP.RU
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