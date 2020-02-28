Алексей Гордеев, вице-спикер Государственной Думы: Зачем я перешел в парламент? Пахать!

«Какое интервью? Просто посидим, поговорим...»

Так Алексей Гордеев с самого начала определил формат нашей беседы.

- Хорошо. Тогда давайте с самого начала. Вы кем себя считаете? Где ваши корни?

- Жизнь - сложная штука. Иногда задумываешься, а действительно - кем представиться? У меня родители родом из одной деревни в Рязанской области. Весь род, лет 500 можно просчитать. Я родился в Германии, в городе Котбус, отец там служил. Школу окончил в Магадане, Вуз окончил в Москве, службу в армии проходил в Хабаровском крае, работал в Московской области, служил на воронежской земле.

- А вас же еще с БАМом многое связывает?

- Мы в 1975-м два с половиной месяца жили в тайге, в палатках, работали в стройотряде. Под Тындой строили железнодорожный путь. А потом я служил на Восточном БАМе - офицером в железнодорожных войсках. Начинал командиром взвода, а затем командовал мостовой ротой. Ходили мы в телогрейках, ели в основном все из банок, свежего ничего не было. Летом там плюс сорок, зимой - до минус пятидесяти. Даже были такие байки, что комар летит, схватил кусок сахара и улетел - то есть такие комары огромные были. Все это было, но я могу сейчас сказать, что это самое счастливое время в моей жизни. Сейчас уже очевидно, что БАМ становится не просто основной магистралью связи запада и востока. Но это и те территории, которые будут сегодня и экономически, и социально усиливаться. Чтобы там появилась молодежь, закипела жизнь. Это важно для того, чтобы развивать и сохранять целостность страны.

Новый вице-спикер принес с собой в Госдуму не только фигурку несгибаемого бронзового пахаря, но и много свежих идей, как помочь российскому селу и его людям.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

С какими планами пришел в Госдуму?

- В начале 2000-х министерство под вашим руководством было инициатором многих, действующих в настоящее время законов и программ?

- Да, появился отдельный закон о сельскохозяйственном развитии, Земельный кодекс и много других важных нормативно-правовых документов. Картина была такая: тогда отношение к сельскому хозяйству было как к черной дыре. И стоял вопрос, как сделать так, чтобы пошли на село инвестиции, чтобы были вера, оптимизм, экономическая отдача. Надо было сформировать нормативно-правовую базу и среду, атмосферу правильную. По итогам 1998 года в стране 88% сельскохозяйственных предприятий были убыточными. Зерновых тогда собрали всего 47 млн тонн. А например, в прошлом году - 120 млн тонн. Почувствуйте разницу.

- Это ж что перевернуть нужно было?

- Министерство сделало опору на диалог с аграрным бизнесом, появились отраслевые ассоциации и союзы. Например, Союз производителей сахара, Союз производителей мяса свинины, Союз производителей мяса птицы и так далее. И вместе стали прорабатывать подходы к каждой подотрасли с целью наращивания производства сельхоз продукции.

- А чем Гордеев отличается от других?

- Дело не в моих отличиях, а в правильном подходе, который вырабатывается всеми участниками отрасли на основе коммуникаций. Не только сверху вниз, но и снизу вверх. Те, кто в кабинетах, должны понимать, что происходит на земле. И те, кто на земле, должны знать, что их видят и понимают.

Последние годы идет устойчивый темп роста экспорта. Если сравнивать с 90-ми, у нас увеличилось в 6 раз производство подсолнечника. В 6 с лишним раз - производство кукурузы.

На 60% возросло производство зерна пшеницы. Тридцать лет назад мы импортировали зерно, завозили по 20 млн тонн в год. В последние годы - устойчивый экспорт 35 - 40 млн тонн. В конце 90-х годов импорт сахара составлял 80%, импорт мяса птицы - около 85%. Последние годы Россия эту продукцию экспортирует.

- Есть чем гордиться?

- Успех сельского хозяйства основывается на том, что это абсолютно приватизированный, частный бизнес, где тысячи людей, опираясь на свою предприимчивость, принимают решения, какие технологии применять, что им покупать, по каким ценам продавать, идет здоровая конкуренция, совершенствуются технологии. Создав правильную среду и рыночную атмосферу, возникли условия для успешного развития сельского хозяйства. Государство помогло это все сформировать. Наша роль была в том, что мы совместно с другими министерствами и ведомствами предложили эффективный инструмент государственной сельскохозяйственной политики. Речь идет о льготных налоговых режимах, эффективной кредитной политике и вообще в целом о здоровом протекционизме. Все это привело к тому, что у различных инвесторов появился большой интерес к аграрному бизнесу.

Президента Владимира Путина и министра сельского хозяйства Алексея Гордеева нередко можно было встретить вместе и на хлебных нивах во время уборки урожая. На этом фото они на поле в Ростовской области. 30 июня 2007-го.Фото: РИА Новости

- И американские куриные окорочка к нам уже не летят, не бегут?

- Мы изменили культуру питания. Когда начали выдавливать эти «ножки Буша» и мороженые тушки, на прилавках стала появляться охлажденная разделанная отечественная продукция - грудки, бедрышки, крылышки птицы. Уже через два-три года люди не захотели есть мороженое мясо. То же самое позже получилось со свининой. За счет этого появились точки роста. Пришли инвестиции. А государство параллельно поддержало создание инженерной и другой инфраструктуры.

«Россельхозбанк? Ой, как мы с Грефом бодались...»

- А ведь это же по вашей инициативе возродили Россельхозбанк. Со 100-процентным государственным капиталом? А что, другие банки не годились?

- Он был создан, кстати, в Оренбурге. И очень многие, я бы сказал, все, были против.

- Вы его тайно там создали?

- Думаешь, такое возможно? Были расширенные совещания с главой правительства.

- Я был дважды с Путиным в Оренбурге на таких совещаниях.

- Это была вторая поездка, когда Владимир Владимирович был уже президентом. Финансовый блок выступал против создания Россельхозбанка. И согласие на открытие банка президент подписал нам с губернатором Алексеем Чернышевым, находясь в регионе. А позже мы уже Росагролизинг образовали. Еще позже - Объединенную зерновую компанию, задачей которой было поддерживать цены на зерно внутри страны. Когда зерна много - цены на него падают. Государство излишки скупает. Когда зерна мало (а урожай у нас зависит во многом от погоды), государство это зерно продает, но уже по установленным ранее фиксированным ценам, чтобы там не было роста цен.

- Потом появился нацпроект в сельском хозяйстве.

- Первоначально-то было создано три нацпроекта - здравоохранение, жилье, образование. Мы с Германом Грефом (министром экономического развития в 2000 - 2007 гг.) очень сильно бодались в подходах. Но потом объединили усилия, когда друг друга поняли. Удалось вскочить в последний вагон с четвертым нацпроектом - по сельскому хозяйству. Он стал одним из самых успешных. Я Герману за это очень благодарен.

- Но ведь население в деревнях уменьшается?

- Сейчас сельское хозяйство развивается и является прибыльной отраслью, 90 с лишним процентов предприятий в сельском хозяйстве - прибыльные. Это статистика. Есть проблема - что происходит с сельскими территориями и населенными пунктами. Приход новых технологий, увеличение производительности труда привели к тому, что для производства того же объема продукции людей стало требоваться в 10 раз меньше. И людям приходится уезжать, многие деревни пустеют, вымирают…

- Но это ведь ужасно! Потому что в маленьких деревнях, в которых еще живут люди, исчезают магазины, медицинские пункты - мол, нерационально по количеству жителей. Что ж им, умирать раньше времени?

- В прошлом году правительство России утвердило отдельную госпрограмму комплексного развития сельских территорий. Имея в виду, что сельское хозяйство - это сектор экономики и производства, а сельские территории - это жизнеобразующая инфраструктура всей территории России. Там обязательно должны жить люди и не уезжать в мегаполисы. Но для этого надо вдохнуть жизнь в сельскохозяйственные территории, развивая другие виды деятельности, а также социальную инфраструктуру, формируя современную социокультурное пространство. И примеры такие есть и в Европе, и в Америке, и все хорошее можно заимствовать.

- Можно сказать, что тут и санкции сыграли на руку отрасли? Но ведь и обязательства на нее дополнительные наложили?

- Даже в условиях санкций и антисанкций прилавок у нас разнообразный и мало чем отличается от прилавка европейских стран. И хлеб - разброс такой, что можно батон купить и за 30 рублей, и за 300 рублей. На выбор покупателя.

А на этом фото Алексей Гордеев во время старта на III Всероссийских зимних сельских спортивных играх. Омск, 16 марта 2007 г.Фото: ТАСС

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

«Секретная задача» - накормить страну

- Вы были вице-премьером, курировали сельское хозяйство. А сейчас, когда являетесь вице-спикером Госдумы, какая у вас «секретная задача»?

- Секретных задач нет. Я же не работник спецслужбы.

- Переформулирую: какова цель перемещения сюда, в законодательный орган?

- Есть опыт работы в исполнительной власти и на федеральном уровне, и, что важно, на региональном и муниципальном уровне.

- А что вам дал опыт работы губернатором Воронежской области?

- Не хочется бросать камни в историю, но в 2009 году авторитет власти в Воронежской области был крайне низкий. Мало у кого были позитивные ожидания в эффективности работы той команды. А тут пришел человек из Москвы, не связанный ни с какими местными структурами и кланами, но с определенными связями в политической элите. Кто-то меня знал по аграрной сфере не с плохой стороны. И я думаю, абсолютное большинство людей - процентов 80 - восприняли это как позитив.

- Как вы думаете, удалось оправдать их ожидания?

- Наверное, да. Главный показатель, что удалось вернуть доверие к власти. В общем-то благодаря этому Воронежская область и вошла в двадцатку лучших регионов страны. И, на мой взгляд, самое важное - это создание здоровой атмосферы для жизни и деятельности людей как единого сообщества, что и удалось сделать в любимой Ворнежской области.

- У вас уже есть перечень законов, которые, с вашей точки зрения, необходимо принять?

- Он всегда и в голове и в папке.

Одна из актуальных тем - это подготовка программы эффективного оборота сельхозземель и развития мелиоративного комплекса. Например, никто не ведет контроля за сохранением плодородия почвы, несмотря на то, что земля и частная, и государственная, и муниципальная, а это наше общее достояние страны.

- И какие меры принимать?

- Сейчас обсуждаются механизмы решения, и они есть. Надо идти от рынка. Вот, например, Китай, используя наши отечественные технологии, занял нишу производства одежды из льна. Лен - это перспективная продукция на мировом рынке. И если государство поможет частному бизнесу построить эту цепочку, идя от спроса, то какая-то часть земли и будет использоваться под производство льна. Есть еще ряд и других предложений, которые основываются на том, что земля - это важный ресурс для каждого региона.

- Вы еще в 2008 году продвигали идею закона о продовольственной безопасности. Теперь, когда вы представляете законодательную власть, он будет принят?

- Эта идея оформилась в доктрину, и как раз в конце прошлого года я ее представил в обновленном виде президенту и Совету безопасности. Главная ее задача - предупредить все возможные внутренние и внешние риски. Россия должна полностью обеспечивать себя всеми основными видами сельскохозяйственной продукции, экономически доступными для всего населения, и быть готова к любым чрезвычайным ситуациям. Государство должно иметь устойчивое производство основных видов продуктов питания, обеспечивая физическую и экономическую доступность продовольствия для наших граждан.

ДОСЛОВНО

«Железная дорога привела в село. Это чисто судьба»

- Алексей Васильевич, вот вы начали свою жизнь с железной дороги, но привела она вас почему-то в село.

- Это чисто судьба.

- Вы как-то сказали: чтобы заниматься селом, надо все знать... Все сферы, все отрасли.

- Да, это так. Многие знания, разный опыт полезны в плане понимания такой многообразной отрасли как сельское хозяйство. Все ведь взаимосвязано! Диплом о высшем образовании я получил в Московском институте инженеров транспорта. Инженер-строитель я. Пришел работать во вновь созданное Министерство плодово-овощного хозяйства РСФСР, где занимался строительством пищевых предприятий. В том числе знаменитого Азовского комбината детского питания. Так я прирос к сельскому хозяйству. Меня заметил министр Владимир Наумов и как-то за чашкой чая по-отечески посоветовал поработать на земле, набраться практического опыта. Так я и стал по его рекомендации заместителем генерального директора агропромышленного комплекса «Москва». И дальше моя биография связана в той или иной мере с сельским хозяйством.