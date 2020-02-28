Восемь секретов крепкого брака о старейшего секс-эксперта в мире

Рут ВЕСТХАЙМЕР уже 91 год, а она все еще говорит об интимных вещах открыто и шутя (возможно, по привычке). Доктор Рут уверена, что основа счастливой семьи - юмор и регулярный секс. А самая частая проблема - неоправданно завышенные ожидания. Мы вечно мечтаем о киногероях и девушках с обложек и не хотим мириться с недостатками реальных людей.

Советы сексопатолога просты: «Примите вместе ванну, постелите на кровать шелковые простыни и посмотрите эротический фильм».

Звучат эти рекомендации, если честно, как-то простовато, но, может, стоит попробовать? На всякий случай некоторые пункты мы попросили прокомментировать Александра МОНОГАМОВА, лидера общественного движения «Фривольная Россия».

Секрет 1:

Убейте однообразие!

Чтобы рутина и однообразие не убили вашу семейную жизнь, убейте их сами. Назначьте супругу «тайное» свидание, устройте костюмированную вечеринку, проведите ночь в отеле... Словом, сделайте что-то, что не вписывается в ваш привычный уклад. Самый главный симптом скуки в отношениях - постоянная усталость и лень. Заметили за собой такое - действуйте немедля!

(А почему бы и нет? У нас в отелях уже не так подозрительно смотрят на пары, снимающие номер на одну ночь. Понимают - это супруги, убивающие однообразие. - А. М.)

Секрет 2:

Не берите мужа на поруки

Многие женщины считают супруга еще одним ребенком в семье. Постоянно учат, контролируют и пытаются переделать. «Не пытайтесь брать мужа на поруки, - говорит сексопатолог, - предоставьте ему свободу принимать решения и зарабатывать деньги. Роль главы семьи должна принадлежать мужчине, а не вам».

(К 90 годам эта крамольная мысль становится очевидной даже для секс-экспертов. - А. М.)

Секрет 3:

Замените проблемы на удовольствия

Есть люди, которым нравится страдать: создавать проблемы на ровном месте, придираться к мелочам и устраивать истерики из-за каждого незабитого гвоздя. Вместо того чтобы концентрировать внимание на трудностях, Рут Вестхаймер советует научиться кайфовать от всего, что происходит. Текут краны и отклеиваются обои? Поверните голову в другую сторону и обратите внимание на яркое солнышко за окном. Жизнь слишком коротка, чтобы позволять себе роскошь пессимизма!

(А кран Пушкин чинить будет? А соседям снизу ремонт оплачивать? - А. М.)

Секрет 4:

Чаще обнимайтесь

Многие супруги стесняются проявлять чувства прилюдно, не любят держаться за руки или целоваться. И как показывает опыт, очень даже зря. Замечено, что в браках, где супруги постоянно дотрагиваются друг до друга и обнимаются, и отношения крепче. «Если партнеры прекращают касаться друг друга - это сигнал бедствия! - уверена Вестхаймер. - Недостаток прикосновений и поцелуев приводит к постепенному отдалению супругов. Так что гладьте любимому волосы, когда будете вместе смотреть кино, обнимайте его перед сном, кладите руку ему на колено, когда он ведет автомобиль...»

(Коту обидно будет, кто такой кот, когда речь идет о семейном счастье? - А. М.)

Секрет 5:

Создайте храм любви

Постарайтесь сделать свою спальню максимально уютной и романтичной. Пусть это будет не просто еще одна комната в вашей квартире, а настоящий персональный храм, где каждую ночь будут создаваться идеальные отношения. Возьмите за правило не тащить в спальню рабочие и бытовые проблемы, научитесь полностью отвлекаться и расслабляться. Использование приглушенного света, ароматических свечей и легкой музыки приветствуется.

Секрет 6:

Не притворяйтесь

Старайтесь почувствовать партнера и просто наслаждайтесь друг другом. Не притворяйтесь, что вам хорошо, если это не так. Говорите о том, чего вам хочется, и помните, что не существует таких понятий, как «грязный или запретный секс». Если хотите получить удовольствие, получите его во что бы то ни стало!

Секрет 7:

Ходите в спортзал вместе

Чтобы как можно дольше сохранять сексуальную энергию, будьте в хорошей физической форме. Вы же знаете, что гиподинамия пагубно влияет на либидо, а лишние килограммы заставляют вас стесняться своего тела и отказываться от близости? Рут Вестхаймер советует супругам вместе записаться в спортзал или бассейн. И здоровье улучшится, и общая цель появится!

(Есть подозрение, что пребывание на глазах друг друга по 20 часов в сутки и создает то самое однообразие, от которого потом придется бежать в гостиничные номера. - А. М.)

Секрет 8:

Не спасайте брак, спасайте себя

«Если вам кажется, что отношения зашли в тупик, не пытайтесь их реанимировать, - считает доктор Рут. - Спасайте в первую очередь свою жизнь, наполняя ее радостью и смыслом. Верните себе утраченное счастье, а уж потом можете позаботиться о браке. Идеальный брак возможен только между довольными жизнью людьми».

(А вот за такие советы всех секс-экспертов в мире и считают шарлатанами: столько слов - и ни одного по делу. - А. М.)