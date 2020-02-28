«Будет 300 гостей»: Наталья Водянова рассказала о свадьбе с миллиардером Атуаном Арно

Наталья Водянова 28 февраля отмечает 38-летие. Накануне дня рождения супермодель рассказала о готовящейся свадьбе с французским бизнесменом Антуаном Арно. Торжество состоится совсем скоро, уже вовсю идут приготовления к нему. Наталья призналась, что получила от своего возлюбленного предложение руки и сердца еще год назад, но только сейчас решила рассказать об этом широкой публике. Пара, воспитывающая двоих совместных детей, устроит праздник для близкого круга друзей и родных.

- Антуан сделал мне предложение почти год назад, это случилось в день моего рождения. Я подумала, что с наступлением 2020 года наконец пришло время сообщить об этом миру, - рассказала Водянова в интервью испанскому Elle. - Мы поженимся совсем скоро. Это будет большой праздник примерно на 300 гостей. Честно говоря, во Франции привыкли к более грандиозным торжествам, поэтому точно найдутся те, кто посчитают нашу церемонию довольно скромной.

natasupernova Предложение руки и сердца вместе с бриллиантовым колечком Наталья получила от Антуана еще год назад.

Наталья рассказала, как ей удается успешно совмещать материнство и карьеру: по словам модели, главное для нее — уделять как можно больше внимания своим детям. Чаще всего ей приходится жертвовать временем, которое она хотела бы потратить только на себя и на свои увлечения — например, ей хотелось бы написать книгу. Водянова также рассказала о планах на ближайший год:

- Я хочу, чтобы мои дети были здоровы. Чтобы старший сын Лукас поступил в тот университет, в который он хочет. Хочу, чтобы у меня появилось больше свободного времени для себя самой. Я очень люблю читать, и мне хотелось бы делать это больше, но пока я редко могу найти на это время, - призналась она. - Я также мечтаю сама написать книгу, но это занятие требует еще больше времени и самоотдачи, к тому же я пока не знаю, о чем именно хотела бы написать.

Будущие супруги начали встречаться в 2011 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супермодель раскрыла и секрет своей стройности: по ее словам, ей повезло с обменом веществ, поэтому она может позволить себе любые лакомства — лишние калории просто «сгорают» в ее организме. При этом Наталья четко придерживается определенной системы питания, ккоторая помогает ей сохранить идеальную фигуру.

- Я практикую интервальное голодание. В такие дни я в течение 14 часов ничего не ем, а только пью некоторые разрешенные напитки. В остальные десять часов я могу есть, - говорит манекенщица. - Я также стараюсь употреблять меньше сахара, хотя мой организм довольно часто его требует из-за быстрого обмена веществ.

С Антуаном Арно Наталья Водянова познакомилась в 2011 году после того, как развелась с британским лордом Джастином Портамном. В браке с английским аристократом она родила троих детей - 18-летнего Лукаса, 13-летнюю Неву и 12-летнего Виктора. В союзе с Антуаном Арно у нее появилось еще двое сыновей — в 2014 году родился Максим, а в 2016-м — Роман.

42-летний Антуан — наследник огромного состояния в 99 миллиардов долларов: его отец Бернар Арно владеет модной империей люксовых брендов Louis Vuitton Moët Hennessy. В списке самых богатых людей планеты будущий свекр Водяновой стоит на втором месте. В начале 2020 года он ненадолго занял первую строчку рейтинга мировых богатеев, но затем уступил ее основателю компании Amazon Джеффу Безосу.

Бернар Арно владеет империей LVMH (Louis Vuitton -Moët Hennessy). Это крупнейший поставщик предметов роскоши в миреФото: EAST NEWS

Ранее Наталья рассказывала, что Антуан очень романтично сделал ей предложение руки и сердца. Для этого он специально выучил несколько фраз на русском языке. В день ее рождения Арно подарил ей колечко с бриллиантом, встал на колени и сказал на русском языке: «Выходи за меня замуж».