«Самая красивая женщина в мире»: Жених-миллиардер поздравил Водянову с днем рождения, опубликовав ее снимки без макияжа
Наталья Водянова 28 февраля отмечает день рождения: русской красавице исполнилось 38 лет. Жених Натальи и отец двоих ее сыновей Антуан Арно нежно поздравил любимую с праздником. Французский бизнесмен опубликовал в Инстаграме несколько снимков из домашнего архива, на которых Наталья сфотографирована в домашней обстановке и во время отдыха на море. Один из снимков, например, сделан во время беременности. Судя по всему, Наталья тогда ждала младшего сына Романа.
- Лучший день рождения самой красивой женщины в мире. Еще много лет любви, веселья, приключений, смеха, слез, пота. И продолжай делать этот мир немного лучше с каждым днем, - написал Арно.
Реакция Натальи не заставила себя ждать. Она ответила Антуану в комментариях к его посту, назвав жениха лучшим подарком на ее день рождения.
- Ты — мой лучший подарок, который жизнь преподносит мне каждый день. Мой малыш, мне очень повезло, что ты у меня есть, - написала модель.
На одном из снимков Наталья сфотографирована беременной. Фото: Инстаграм.
Почти на всех снимках Наталья предстает в комфортном домашнем виде — без укладки и макияжа. Впрочем, она настолько хороша, что великолепно смотрится и без косметики. Где бы Водянова н фотографировалась — на пляже или дома на диване, она всегда выглядит прекрасно. Особенно трогательным получился снимок, где Наталья позирует на диване с еще одним членом своей семьи — пушистым котом. Домашнего питомца Водяновой зовут Галилео, он появился в доме модели в 2017 году. У питомца звезды даже есть своя страница в Инстаграме.
Питомца модели зовут Галилео. Фото: Инстаграм.
К слову, накануне дня рождения супермодель рассказала о готовящейся свадьбе с Антуаном Арно испанскому журналу Elle. Торжество состоится совсем скоро, уже вовсю идут приготовления к нему. Наталья призналась, что получила от своего возлюбленного предложение руки и сердца еще год назад, но только сейчас решила рассказать об этом широкой публике. Пара собирается устроить праздник для близкого круга друзей и родных.
Почти на всех снимках Наталья без макияжа. Фото: Инстаграм.
- Антуан сделал мне предложение почти год назад, это случилось в день моего рождения. Я подумала, что с наступлением 2020 года наконец пришло время сообщить об этом миру, - рассказала Водянова. - Мы поженимся совсем скоро. Это будет большой праздник примерно на 300 гостей. Честно говоря, во Франции привыкли к более грандиозным торжествам, поэтому точно найдутся те, кто посчитают нашу церемонию довольно скромной.
Архивные снимки сделаны в разное время. Фото: Инстаграм.
42-летний Антуан — наследник огромного состояния в 99 миллиардов долларов: его отец Бернар Арно владеет модной империей люксовых брендов Louis Vuitton Moët Hennessy. В списке самых богатых людей планеты будущий свекр Водяновой стоит на втором месте. В начале 2020 года он ненадолго занял первую строчку рейтинга мировых богатеев, но затем уступил ее основателю компании Amazon Джеффу Безосу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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