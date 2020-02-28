«Самая красивая женщина в мире»: Жених-миллиардер поздравил Водянову с днем рождения, опубликовав ее снимки без макияжа

Наталья Водянова 28 февраля отмечает день рождения: русской красавице исполнилось 38 лет. Жених Натальи и отец двоих ее сыновей Антуан Арно нежно поздравил любимую с праздником. Французский бизнесмен опубликовал в Инстаграме несколько снимков из домашнего архива, на которых Наталья сфотографирована в домашней обстановке и во время отдыха на море. Один из снимков, например, сделан во время беременности. Судя по всему, Наталья тогда ждала младшего сына Романа.

- Лучший день рождения самой красивой женщины в мире. Еще много лет любви, веселья, приключений, смеха, слез, пота. И продолжай делать этот мир немного лучше с каждым днем, - написал Арно.

antoinearnault The best birthday to the best and most beautiful woman in the world To many more years of love, fun, adventures, laughs, tears, sweat, and continuing to making the world a little bit better every day.

Реакция Натальи не заставила себя ждать. Она ответила Антуану в комментариях к его посту, назвав жениха лучшим подарком на ее день рождения.

- Ты — мой лучший подарок, который жизнь преподносит мне каждый день. Мой малыш, мне очень повезло, что ты у меня есть, - написала модель.

На одном из снимков Наталья сфотографирована беременной. Фото: Инстаграм.

Почти на всех снимках Наталья предстает в комфортном домашнем виде — без укладки и макияжа. Впрочем, она настолько хороша, что великолепно смотрится и без косметики. Где бы Водянова н фотографировалась — на пляже или дома на диване, она всегда выглядит прекрасно. Особенно трогательным получился снимок, где Наталья позирует на диване с еще одним членом своей семьи — пушистым котом. Домашнего питомца Водяновой зовут Галилео, он появился в доме модели в 2017 году. У питомца звезды даже есть своя страница в Инстаграме.

Питомца модели зовут Галилео. Фото: Инстаграм.

К слову, накануне дня рождения супермодель рассказала о готовящейся свадьбе с Антуаном Арно испанскому журналу Elle. Торжество состоится совсем скоро, уже вовсю идут приготовления к нему. Наталья призналась, что получила от своего возлюбленного предложение руки и сердца еще год назад, но только сейчас решила рассказать об этом широкой публике. Пара собирается устроить праздник для близкого круга друзей и родных.

Почти на всех снимках Наталья без макияжа. Фото: Инстаграм.

- Антуан сделал мне предложение почти год назад, это случилось в день моего рождения. Я подумала, что с наступлением 2020 года наконец пришло время сообщить об этом миру, - рассказала Водянова. - Мы поженимся совсем скоро. Это будет большой праздник примерно на 300 гостей. Честно говоря, во Франции привыкли к более грандиозным торжествам, поэтому точно найдутся те, кто посчитают нашу церемонию довольно скромной.

Архивные снимки сделаны в разное время. Фото: Инстаграм.

42-летний Антуан — наследник огромного состояния в 99 миллиардов долларов: его отец Бернар Арно владеет модной империей люксовых брендов Louis Vuitton Moët Hennessy. В списке самых богатых людей планеты будущий свекр Водяновой стоит на втором месте. В начале 2020 года он ненадолго занял первую строчку рейтинга мировых богатеев, но затем уступил ее основателю компании Amazon Джеффу Безосу.