МИД РФ: У части российских дипучреждений в Турции усилен режим безопасности

Как сообщили «Комсомолке» в российском дипломатическом ведомстве, охрана ряда наших консульских учреждений в Турции из-за последних событий усилена:

— В настоящее время ситуация в Турции остаётся под контролем властей. Дополнительные меры безопасности приняты лишь в отношении российских дипломатических учреждений, в непосредственной близости от которых имели место акции протеста, — рассказал «КП» зам. директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Напомним, последние недели происходит обострение в сирийский провинции Идлиб. Анкара считает эту территорию зоной своих интересов, здесь присутствуют турецкие военные советники. В то же время армия президента Республики Башара Асада продолжает «зачистку» Идлиба от всевозможных боевиков, которых одни называют «сирийский демократической оппозицией», другие — откровенными террористами.

На этом фоне радикальные турецкие элементы организовали акции протеста, обвиняя Россию (как союзницу Асада) в «убийстве турецких военных в Идлибе». Один из самых крупных таких митингов прошел в пятницу у консульства РФ в Стамбуле.

По неофициальным данным, в ближайшее время возможна встреча российского и турецкого лидеров для урегулирования ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763720" frameborder="0"></iframe> Полиция усилила меры безопасности в районе российского консульства после протестов в Стамбуле.Протестующие скандировали антироссийские лозунги и оставили турецкие флаги на ограждениях перед консульством РФ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начнется ли война между Россией и Турцией. Эксперты ответили на 9 главных вопросов о ситуации в Сирии

"КП" проанализировала напряженную ситуацию, возникшую в этом регионе [видео]