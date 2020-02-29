МИД РФ: У части российских дипучреждений в Турции усилен режим безопасности
Как сообщили «Комсомолке» в российском дипломатическом ведомстве, охрана ряда наших консульских учреждений в Турции из-за последних событий усилена:
— В настоящее время ситуация в Турции остаётся под контролем властей. Дополнительные меры безопасности приняты лишь в отношении российских дипломатических учреждений, в непосредственной близости от которых имели место акции протеста, — рассказал «КП» зам. директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
Напомним, последние недели происходит обострение в сирийский провинции Идлиб. Анкара считает эту территорию зоной своих интересов, здесь присутствуют турецкие военные советники. В то же время армия президента Республики Башара Асада продолжает «зачистку» Идлиба от всевозможных боевиков, которых одни называют «сирийский демократической оппозицией», другие — откровенными террористами.
На этом фоне радикальные турецкие элементы организовали акции протеста, обвиняя Россию (как союзницу Асада) в «убийстве турецких военных в Идлибе». Один из самых крупных таких митингов прошел в пятницу у консульства РФ в Стамбуле.
По неофициальным данным, в ближайшее время возможна встреча российского и турецкого лидеров для урегулирования ситуации.
Полиция усилила меры безопасности в районе российского консульства после протестов в Стамбуле.Протестующие скандировали антироссийские лозунги и оставили турецкие флаги на ограждениях перед консульством РФ
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ИСТОЧНИК KP.RU