2020-02-29T12:24:09+03:00
В мире

МИД РФ: У части российских дипучреждений в Турции усилен режим безопасности

На фоне обострения в Идлибе — радикальные элементы устроили митинг у нашего консульства в Стамбуле
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Охрана ряда российских консульских учреждений в Турции из-за последних событий усилена:Охрана ряда российских консульских учреждений в Турции из-за последних событий усилена:Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как сообщили «Комсомолке» в российском дипломатическом ведомстве, охрана ряда наших консульских учреждений в Турции из-за последних событий усилена:

— В настоящее время ситуация в Турции остаётся под контролем властей. Дополнительные меры безопасности приняты лишь в отношении российских дипломатических учреждений, в непосредственной близости от которых имели место акции протеста, — рассказал «КП» зам. директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Напомним, последние недели происходит обострение в сирийский провинции Идлиб. Анкара считает эту территорию зоной своих интересов, здесь присутствуют турецкие военные советники. В то же время армия президента Республики Башара Асада продолжает «зачистку» Идлиба от всевозможных боевиков, которых одни называют «сирийский демократической оппозицией», другие — откровенными террористами.

На этом фоне радикальные турецкие элементы организовали акции протеста, обвиняя Россию (как союзницу Асада) в «убийстве турецких военных в Идлибе». Один из самых крупных таких митингов прошел в пятницу у консульства РФ в Стамбуле.

По неофициальным данным, в ближайшее время возможна встреча российского и турецкого лидеров для урегулирования ситуации.

Полиция усилила меры безопасности в районе российского консульства после протестов в Стамбуле.Протестующие скандировали антироссийские лозунги и оставили турецкие флаги на ограждениях перед консульством РФ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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