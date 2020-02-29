Незаменимые есть: Несмотря на коронавирус, российские магазины не отказываются от китайских товаров

ПРОДАВЦЫ ПОВЫШАЮТ ЦЕНЫ

Из-за эпидемии коронавируса в Китае многие российские магазины, которые заказывали товар в Поднебесной, испытывают серьезные трудности.

- Примерно треть заводов в Китае до сих пор не возобновили работу, - рассказал «Комсомольской правде» президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. – А значит, есть проблемы с поставками.

Оставшись без поставок из Китая, российские магазины теперь срочно ищут, где можно достать товар. В качестве альтернативы рассматривают Вьетнам, Филиппины, Пакистан, Малайзию.

- Производителей «Айфонов» они там, конечно, не найдут. А вот фабрики по пошиву одежды и обуви – вполне реально, - считает Александр Иванов. – Другое дело, что такая смена поставщика приведет и к росту цены. Понимаете, можно купить рубашку за 1 доллар, она будет на один раз, а можно хорошую за 20 долларов. Так вот в Пакистане за 20 долларов будет похоже на китайскую однодолларовую.

Так что заменить Китай, как оказалось, довольно сложно.

Впрочем, многих выручают складские запасы. Опытные российские предприниматели заказывали впрок, ведь Китай в конце января уходил на новогодние каникулы.

- Когда запасы стали подходить к концу, нам пришлось повышать цены, просто чтобы сохранить ассортимент. Если стандартная наценка составляет 20-60% в зависимости от конкретного товара, то приходилось ставить 100%, - признался «КП» генеральный директор интернет-магазина Mad-Gadget Иван Волков.

По его словам, пик цен пришелся на 24 февраля. На следующий день предпринимателю сообщили, что китайский поставщик возобновил работу.

- Сейчас уже нормальные цены, - уверяет Волков.

КРУПНЫЙ БИЗНЕС ПРОБЛЕМ НЕ ЗАМЕТИЛ

Тем временем крупные магазины электроники всем своим видом дают понять, что у них все под контролем.

- «М.Видео» и «Эльдорадо» в настоящий момент располагают широкой линейкой товаров и запасами, отвечающими текущему спросу. Цены не меняли, более того, проводим плановые акции и распродажи, - рассказали «КП» в пресс-службе компании.

- В настоящий момент все поставки выполняются согласно обязательствам партнеров. Кроме того, мы имеем достаточное количество запасов продукции, поэтому не предвидим дефицита товаров, - добавили в пресс-службе компании «Связной».

Судя по всему, крупные магазины действительно пока не испытывают особых трудностей из-за китайских проблем. У них и склады больше, и поставщики разные. Если закрылся один завод, другие работают. Несладко пришлось небольшим фирмам.

- Китай большой. В зависимости от того, где расположены фабрики и заводы, были разные проблемы. Мы работаем практически со всем рынком, много поставщиков, разные каналы — за счет этого на нас не очень сказывается. Хотя конкретных поставщиков ситуация могла подкосить основательно, - сказал в разговоре с корреспондентом «КП» генеральный директор DNSDigitalStore Дмитрий Алексеев. - Наш основной партнер в телефонах — Huawei. Им в каком-то смысле повезло, их прессовало санкциями американское правительство, поставки в США сорвались, зато образовались запасы. За их счет компания сейчас неплохо себя чувствует. К тому же заводы работают, проблем с отгрузками мы не видим.

Если говорить о крупной бытовой техники, ее во многом собирают в России. Конечно, это не страхует нас от проблем с комплектующими, которые могут застрять в Китае.

- Конечно, последствия для российской торговли уже ощутимы. У кого-то сбились графики поставок, у кого-то нарушились производственные планы. Но пока ничего катастрофического не произошло. Если не случится какой-то новой вспышки, к лету мы уже забудем обо всех проблемах, связанных с коронавирусом, - оптимистично настроен Алексеев.

КСТАТИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

AliExpress советует уточнять сроки доставки у продавцов

Крупнейшая торговая площадка Китая, еще месяц назад предупреждала клиентов о возможных задержках. Сейчас ситуация принципиально не изменилась.

- Заказы, оформленные с конца января, действительно могут обрабатываться с некоторой задержкой. Все зависит от конкретного продавца и наличия у него товарных запасов. В любом случае, когда вы выберете товар, лучше связаться с продавцом и уточнить у него даты отгрузки и доставки, - пояснил «Комсомольской правде» официальный представитель AliExpress в России Антон Пантелеев. - Хотя обычно продавец сам предупреждает о таком.

Впрочем, есть вариант, при котором ждать не придется, - если товар уже есть на складе в России. На AliExpress сейчас уже довольно много отечественных продавцов, а также производителей из Турции, Испании, Франции. Им китайские ограничения нипочем.