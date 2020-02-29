Что может нас убить в быту: когда привычные вещи становятся опасными

Популярный в «Твиттер» блогер Анатолий Капустин, который избрал себе экстравагантный ник «анатолий ноготочки», предложил подписчикам:

— Напишите, какие есть неочевидные вещи, которые могут нас убить, если мы будем неаккуратны.

Виртуальный флешмоб запустили в день трагедии в сауне на юге Москвы. Здесь 29-летняя блогер-фармацевт Екатерина Диденко отмечала день рождения. В бассейн высыпали сухой лед. Комнату заполонил углекислый газ, люди потеряли сознание. Те, кто был в бассейне, — захлебнулись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763798" frameborder="0"></iframe> Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!» - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

«Комсомольская правда» собрала самые интересные ответы и спросила эксперта в области естественных наук Петра Короткова, правда ли написанное.

Опасные очки

3,5 Антона: Дешевые солнцезащитные очки хуже, чем их отсутствие. Они не блокируют ультрафиолетовые лучи, а только видимый диапазон. На солнце диафрагма глаза расширяется и сетчатку выжигает ультрафиолетом.

Эксперт: УФ-лучи действительно опасны для глаз. Проверить, есть ли у очков фильтр можно двумя способами. Первый: взять хорошие очки, где точно есть фильтр. Приложить к ним ваши новые и начать поворачивать. В какой-то момент картинка начинает затемняться. Значит вторые очки также с фильтром. Есть способ проще: навести линзы на монитор и начать вращать. В какой-то момент экран будет почти не видно. И еще проще: пластиковые стекла ни за что не блочат УФ-лучи.

Кислородное молоко

Nyle: Купить кило мороженного и литр молока. Взбить все это сильно и залпом выпить. Быстрое насыщение кислородом: улетишь быстрее чем от наркоты.

Эксперт: Не понимаю, как связаны молоко и кислород? Ну получится у него молочный коктейль. А вообще при перенасыщении кислородом происходит головокружение. Можно потерять сознание.

Эфирное масло в душе

Партак Старшенбаум: Если вылить чайную ложку эфирного масла в горячую ванну, сесть в нее, а потом встать под прохладный душ — будет очень больно.

Эксперт: Ничего не произойдет.

Яд в кружках

Бердин-Лазурский: Если ваши тарелки или кружки выцветают от лимона или вина, то вам в еду выщелачиваются из глазури посуды всякие тяжелые металлы. Это не смертельно, но в долгосрочной перспективе может подпортить здоровье.

Эксперт: Откуда в посуде возьмутся тяжелые металлы? В любом случае, силы лимонной кислоты будет недостаточно, чтобы расщепить покрытие посуды до столь опасного состояние.

Нагретый глицерин

Бердин-Лазурский: Нельзя нагревать глицерин. В лучшем случае поплачешь, в худшем откинешься.

Эксперт: Это правда. Выделяется акролеин — сильнейший канцероген. Насчет поплачешь не уверен — глаза слезиться вряд ли будут. Другой вопрос: а зачем вам его нагревать дома? Глицерин в быту чаще всего используется в моющих средствах.

Пластик и солнце

Роман Мова: Не оставляйте пластиковые бутылки с водой на солнце, а также в салоне машин летом. При нагревании пластик разрушаются и начинает попадать в воду. А там все что захочешь, вплоть до канцерогенов.

Эксперт: Слишком малые дозы. Это не смертельно.

Медовая бомба

Ленард: Смешав мед с содой и растительным маслом в пластиковой посуде, не ставьте это дело в микроволновку. Получившийся напалм раздуется и взорвется.

Эксперт: Ингредиенты здесь не при чем. Если в микроволновке нагревать закрытую бутылку с водой, то рано или поздно и она взорвется. Микроволны нагревают молекулы жидкостей.

Грейпфрут и таблетки

Лоличка: Грейпфрут (в том числе сок) содержит вещества, которые замедляют работу ферментов печени. Эти же ферменты разрушают некоторые лекарства. Поэтому можно словить неожиданную передозировку. В инструкции к препаратам почти не пишут о взаимодействии с грейпфрутом.

Эксперт: Нужна консультация врача. Но думаю, если б это было серьезно, в инструкция к препаратам это должны указывать. К таким вещам фармацевтические компании подходят серьезно.

Кофе с собой не закрывайте

Владислав: Когда покупаете кофе в стаканчиках, то снимайте пластиковую крышечку. Потому что она сделана из полимеров, которые при контакте с горячим или алкоголем выделяют ядовитые вещества.

Эксперт: Это миф. Как и с пластиковыми бутылками, нагретыми на солнце.

Ожог льдом и солью

paranitrotoluol: Если зажать в руке щепотку соли и кусочек льда, подержать — можно схватить ожог.

Эксперт: Правда. Это сложно объяснить простым языком, но грубо говоря, соль усиливает действие холода. Если вы хотите быстро охладить бутылку воды, то не просто киньте ее в лед, а перед этим насыпьте соли. По той же причине в кулинарии воду солят, когда вода закипела. Попадая в воду, соль снижает ее температуру.

Муравьиная кислота

Атеист в окопе под огнем: Муравьиная кислота необратимо разрушает сетчатку.

Эксперт: Мне сложно представить бытовую ситуацию, в которой у вас дома есть муравьиная кислота. Ее используют в криминалистике, в химическом анализе. Но вообще если она попадет в глаза, то очевидно будет ожог.

Лазерный лучик выжигает глаз

Атеист в окопе под огнем: Отблеск лазера разрушает сетчатку.

Эксперт: Все зависит от его мощности. Детская указка с красной точкой вряд ли способна травмировать.

Если средство для чистки труб попало на кожу

Евгения: Будьте аккуратны со средствами для прочистки труб, это обычно довольно концентрированный раствор щелочи. В отличие от кислоты при попадании на кожу сначала ничего не чувствуется, но потом кожа слезает

Если заметили, что попало на кожу, лучше промыть не просто водой, а слабым раствором кислоты: разбавленный уксус, лимонный сок.

Эксперт: Щелочь, которую используют в бытовой химии, действительно опасна. Да, будет ожог. Но не советую тратить время на приготовление раствора кислоты. Проще смыть водой из крана. Иначе вы дольше перевозить. А вообще в лабораториях слабые растворы кислоты стоят наготове, если вдруг щелочь попала на кожу.