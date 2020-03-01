Отец Юлии Началовой запел через год после смерти дочери

16 марта исполнится ровно год, как Юлия Началова ушла из жизни. С того страшного дня ее родители так и не смирились с утратой: стараются избегать интервью и публичных мероприятий, полностью посвятили себя воспитанию внучки Веры. Однако, ради давней подруги Ирины Понаровской композитор Виктор Началов, который для дочери был также продюсером, нашёл в себе силы прийти на передачу «Сегодня вечером». В честь звезды девяностых в эфире Первого канала собрались ее старые друзья, а Виктор Началов даже спел для Ирины Витальевны. Во время его номера на экранах сменялись архивные фото дочери, и зрители, в том числе и сама Понаровская, не смогли сдержать слез.

Юлия Началова и Ирина Понаровская. Фото: Первый канал

- Хочу тебе отчитаться, Витя, у меня в прошлом году был первый за долгие годы сольный концерт в Воронеже (это родной город Началовой. - Ред.), и концерт был действительно классный, - поделилась артистка с отцом Началовой. - Я пела живьём, звучали все Юлины песни и мы даже завели ее подпевки. Зрителям я сказала: «Юля в этот день сегодня с нами, вы слышите ее голос». И это единственное, что я могла для неё сделать.

Юлия Началова и Ирина Понаровская. Фото: Первый канал

Гости вспомнили начало девяностых, когда маленькая Юля Началова триумфально выступила на «Утренней звезде». После этого, познакомившись с Понаровской за кулисами, девятилетняя звездочка стала ездить с ней на гастроли. Так продолжалось шесть лет, и за это время артистка стала для своей подопечной второй мамой.

- Сколько раз я ей задавала вопрос - ты точно хочешь быть певицей? Это ведь не девичья судьба. Только кажется, что все так красиво, а на самом деле эти девочки - ломовые лошадки, - вспомнила в эфире Ирина Понаровская. - Это очень тяжелая жизнь. Однажды я опоздала на наш совместный концерт, и Юля развлекала публику одна. И никто не сдал ни одного билета.

Юлия Началова и Ирина Понаровская. Фото: Первый канал

Кроме того, в эфире передачи показали интервью Юлии Началовой, записанное ещё в 2011 году. Певица рассказывала, как звёздная «мама» учила ее быть щепетильной даже в мелочах.

- Садясь в самолёт на гастролях, я должна была показать ей свою косметичку, где у меня нет отпечатков пальцев даже на пудре. Все должно быть идеально у настоящего артиста, - говорила Началова о своей наставнице.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Певице было всего 38 лет, и ее внезапная гибель шокировала тысячи поклонников. 21 марта Началову похоронили на Троекуровском кладбище - в последний путь артистку провожали близкие родственники, друзья и звезды шоу-бизнеса.

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