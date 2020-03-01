В коттедже Павла Буре подрались няня и домработница из Филиппин

Причина драки до сих пор неизвестна, но на место даже пришлось вызвать полицию, чтобы разрешить конфликт. Элитный поселок Горки-1 на Рублевке – территория, где стартовая цена домов начинается от 300 миллионов рублей. Обычно это тихое место, где очень редко происходят события, которые требуют вмешательства правоохранительных органов. Но несколько дней назад в коттеджный поселок нагрянула полиция. Наряд приехал из-за звонка жены легендарного хоккеиста Павла Буре. Алина позвонила в местный отдел полиции и сообщила, что в их доме сильно подрались две женщины.

- Как сообщила в полицию Алина Буре, в ее доме подрался обслуживающий персонал. Девушка из Филиппин подралась с женщиной из Армении. У обоих на лице и на теле есть синяки, – сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

alinabure Семья Павла Буре в интерьере их дома.

Уже на месте сотрудники выяснили, что одна из женщин является домработницей, а вторая - няней для троих несовершеннолетних детей четы Буре. В отдел женщин не повезли, Алина объяснила полицейским, что этот семейный конфликт, и они постараются уладить его сами.

Павел Буре – легендарный советский и российский хоккеист, который провел 12 сезонов в НХЛ. За свою скорость Павел получил прозвище «Русская ракета». Хоккеист несколько раз был лучшим снайпером НХЛ, а также шесть раз участвовал в матчах всех звезд Лиги.